Es falso que ese video muestre a Donald Trump hablando sobre la reunión de los líderes de la UE con Zelensky en Reino Unido: está fuera de contexto

En el clip se ve al presidente Trump hablar y decir “me rehúso a doblar la rodilla”.

Publicaciones compartidas en redes sociales muestran un video de unos 15 segundos en el que aparece el presidente estadounidense, Donald Trump , hablando y aseguran que muestra la respuesta del mandatario a una reunión que sostuvieron líderes de la Unión Europea (UE) con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , el 2 de marzo de 2025 en Reino Unido, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues circula en redes sociales desde junio de 2023, por lo que no está asociada con el reciente encuentro entre dirigentes europeos.

PUBLICIDAD

“Esto responde Trump sobre la reunión de líderes de la Unión Europea con Zelensky. ‘Me rehúso a doblar la rodilla ante esa próxima guerra inglesa en Ucrania. Quiero Paz. Ellos quieren dinero, quieren conflicto, aún si eso significa caminar la senda para desencadenar la Tercera Guerra Mundial’", dice el mensaje de Facebook que acompaña un clip en el que Trump aparece hablando.

“Me niego a doblar la rodilla ante su próxima guerra interminable en Ucrania. Quiero paz. Quieren dinero y quieren conflicto incluso si eso significa llevarnos al borde de la tercera guerra mundial, lo que francamente está haciendo y lo están haciendo muy rápido”, se le escucha decir al l presidente estadounidense en la grabación.

Otra publicación en Threads también utiliza la cita de Trump antes mencionada.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



El 2 de marzo de 2025, Univision Noticias informó que los líderes europeos cerraron filas en apoyo a Ucrania en una cumbre celebrada en Londres, donde se comprometieron a gastar más en seguridad y a formar una coalición para defender cualquier tregua que se logre entre Kiev y Rusia. El encuentro se realizó días después de una acalorada reunión entre Trump y el presidente ucraniano , en la que el republicano amenazó con cortar el suministro de armamento a Kiev si no llegaba a un acuerdo con Rusia.

PUBLICIDAD

El video no está relacionado con la cumbre en Londres

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos un video en X (antes Twitter), publicado el 16 de junio de 2023 desde una cuenta llamada Team Trump. “¡Tucker Carlson tiene toda la razón!”, dice el mensaje que acompaña un clip de tres minutos en el que aparece Trump hablando.

En la grabación, Trump expresa su apoyo al comentarista estadounidense Tucker Carlson , y lo describe como una persona muy acertada. Afirma que la razón principal por la que la administración de Joe Biden está supuestamente en su contra es porque se opone a su “fallida política exterior”.

Posteriormente, el político criticó la administración de Biden, rechazando sus “acuerdos comerciales globalistas”, la “crisis de fronteras abiertas”, la supuesta corrupción en el sistema de inteligencia y otras supuestas traiciones al pueblo estadounidense. Además, menciona que los "belicistas, globalistas y miembros del estado profundo" están molestos con él por negarse a apoyar la guerra en Ucrania.

A partir del segundo 0:52 y hasta el 1:06 Trump menciona la frase del video que estamos chequeando sobre la guerra en Ucrania, en la que afirma que se niega “a doblar la rodilla”.

Tras revisar el video en su totalidad, confirmamos que en él está refiriéndose a unos comentarios recientes realizados por el comentarista Tucker Carlson en ese entonces.

PUBLICIDAD

Hicimos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y encontramos una nota publicada el 13 de junio de 2023 titulada: “En el tercer episodio de ‘Tucker on Twitter’, Carlson señala la fecha en la que el Estado profundo comenzó a atacar a Trump”.

La historia señala que el expresentador de Fox News lanzó el tercer episodio de su nueva producción ‘Tucker on Twitter’, titulado "Los principios de América están en juego" y explica en el texto que en el podcast de 13 minutos, Carlson discute sobre la acusación formal contra el entonces expresidente Trump.

En ese entonces, en un tribunal de Miami, Trump fue imputado con 37 cargos federales relacionados con la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre su manejo de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos y se declaró no culpable de todos los cargos.

Conclusión

Es falso que ese video en el que Donald Trump menciona que se niega a “doblar la rodilla” muestre al presidente estadounidense hablando sobre la reunión de líderes de la Unión Europea que se realizó el 2 de marzo de 2025 en Londres y en la que los dirigentes respaldaron a Ucrania en su guerra contra Rusia. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula desde el 16 de junio de 2023. Lo que la grabación muestra es un video en el que Trump comenta un podcast publicado tres días antes por el comentarista Tucker Clarkson, quien aseguró en dicha entrega que Trump había sido imputado con cargos federales por razones políticas e ideológicas y por oponerse a guerras. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.