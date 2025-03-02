Europa cierra filas detrás de Ucrania y trabajará en un plan para acabar con la guerra lanzada por Rusia

Video Las discusiones en público que muestran el quiebre entre Europa y Trump por la guerra de Ucrania

Los líderes europeos cerraron filas este domingo en apoyo a Ucrania en una cumbre celebrada en Londres, donde se comprometieron a gastar más en seguridad y a formar una coalición para defender cualquier tregua que se logre entre Kiev y Rusia.

Las conversaciones, que reunieron a 18 aliados, se centraron en las cuestiones clave de cómo ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y reforzar las futuras defensas de Europa, al tiempo que se busca mantener de su lado a Estados Unidos bajo la Presidencia de Donald Trump.

Pocos días después de que un acalorado encuentro entre Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, suscitara nuevas dudas sobre el compromiso del líder estadounidense con Ucrania y la OTAN, el primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió de que Europa se encontraba “en una encrucijada histórica”.

“No es momento para más palabrería: es hora de actuar. Es hora de dar un paso al frente y liderar y unirse en torno a un nuevo plan para una paz justa y duradera”, añadió el primer ministro.

Sin garantías de que Estados Unidos participe, “Europa debe hacer el trabajo pesado” para asegurar la paz en Ucrania, dijo Starmer, indicando que varios países estaban dispuestos a ayudar a defender cualquier tregua.

Así ayudarán varios países europeos a Ucrania tras el choque de Trump con Zelensky

Starmer se comprometió a suministrar más armas para defender a Ucrania, anunciando que el Reino Unido utilizará 1,600 millones de libras (2,000 millones de dólares) en financiación de exportaciones para suministrar 5,000 misiles de defensa antiaérea.

El primer ministro británico advirtió que su llamado a los aliados europeos para que aumenten su gasto en armamento para apuntalar sus propias defensas y las de Ucrania no era una señal de que pensara que Estados Unidos se había convertido en un aliado poco fiable, dijo. No hay dos países más estrechamente alineados que el Reino Unido y Estados Unidos, afirmó Starmer.

La cumbre se celebra dos días después de que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania pareciera en mayor peligro después de que el presidente Trump arremetiera contra Zelensky y dijera que no estaba lo suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos.

Zelensky fue recibido calurosamente por muchos de los asistentes a la cumbre, entre ellos Starmer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, mientras que los manifestantes se concentraron frente a la casa del líder del Reino Unido en apoyo de Ucrania. Esa bienvenida contrastó fuertemente con el trato que recibió Zelensky en la Casa Blanca el viernes.

Starmer, flanqueado por Zelensky y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los tres habían acordado trabajar en un plan de paz para llevarlo a Estados Unidos.

“Para apoyar la paz en nuestro continente, y para que tenga éxito, este esfuerzo debe contar con un fuerte respaldo estadounidense”, afirmó el primer ministro británico. Starmer dijo que está centrado en ser un puente para restablecer las conversaciones de paz, cuyo colapso aprovechó para volver a dialogar con Trump, Zelensky y Macron en lugar de “exacerbar la retórica”.

Europa ha visto con inquietud cómo Trump iniciaba conversaciones de paz directas con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien había estado aislado por la mayoría de los líderes occidentales desde que invadió Ucrania hace tres años. Los esfuerzos por seguir siendo relevantes y proteger los intereses europeos mientras su antiguo aliado parecía acercarse a Putin se volvieron aún más acuciantes cuando Trump llamó a Zelensky "dictador" y afirmó falsamente que Ucrania había comenzado la guerra.

Las reuniones en los últimos días habían proporcionado algo de esperanza, hasta la visita de Zelensky a la Casa Blanca. Las visitas a la Oficina Oval del presidente francés, Macron, quien había declarado su visita como un “punto de inflexión”, y de Starmer fueron vistas como pasos en la dirección correcta. Las reuniones fueron cordiales y Trump incluso adoptó un tono más suave hacia Ucrania, aunque no se comprometió a proporcionar garantías de seguridad de Estados Unidos y mantuvo que Europa tendría que proporcionar fuerzas de paz.

En las 12 horas posteriores al regreso de Starmer de Washington, la conversación sobre la paz pareció colapsar cuando el vicepresidente JD Vance reprendió a Zelensky por cuestionar las afirmaciones de Trump de que se podía confiar en el presidente ruso.

“Starmer hizo un trabajo impresionante al afirmar la relevancia de Europa en la guerra en Ucrania y al transmitir al presidente Trump que Europa está dispuesta y es capaz de asumir un papel de liderazgo en la implementación de cualquier acuerdo de paz creíble”, dijo Rachel Ellehuus, directora general del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa y seguridad. “Desafortunadamente, la reunión de la Casa Blanca del viernes fue un gran paso atrás”.

Ucrania ya no puede contar con apoyo militar o político de Estados Unidos después de que Trump se declaró neutral en las negociaciones, dijo Ellehuus, y agregó que Europa necesita intervenir y podría liberar unos 200,000 millones de euros (207,000 millones de dólares) en activos rusos confiscados para ayudar a financiar ese esfuerzo.

Se comprometen a aumentar el gasto militar

Starmer se comprometió esta semana a aumentar el gasto militar al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027. Otras naciones europeas podrían seguir su ejemplo.

El primer ministro checo, Petr Fiala, dijo el sábado que Europa enfrenta una prueba histórica y tiene que cuidar de sí misma. Afirmó que los países europeos deben aumentar su gasto en armamento para alcanzar al menos el 3% del PIB.

“Si no aumentamos nuestro esfuerzo lo suficientemente rápido y dejamos que el agresor dicte sus condiciones, no terminaremos bien”, agregó.

Macron, quien dijo que era legítimo que Estados Unidos cambiara su estrategia hacia las relaciones con China y Asia, también pidió un mayor gasto en defensa mientras abogaba por la unidad entre sus vecinos. “Deberíamos habernos despertado antes”, dijo Macron. “Llevo años diciendo que necesitamos una Europa más soberana, más unida y más independiente”.

Con información de AP y AFP.

