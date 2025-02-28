El insólito enfrentamiento verbal entre Trump y Zelensky por la guerra en Ucrania que puso fin a un accidentado encuentro en la Casa Blanca

Video "Está jugando con la Tercera Guerra Mundial": la acalorada discusión de Trump y Zelensky frente a los medios

Una reunión entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump y el vicepresidente JD Vance terminó este viernes en una vergonzosa escena, con los huéspedes estadounidenses tratando de humillar al líder ucraniano y repitiendo falsedades del mandatario ruso, Vladimir Putin.

Trump le gritó al líder de Ucrania el viernes durante una reunión extraordinaria en la Oficina Oval, reprendiendo al presidente Volodymyr Zelensky por “jugar con millones de vidas” y sugiriendo que sus acciones podrían desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ideas tradicionales de la propaganda rusa.

Los últimos 10 minutos del encuentro de casi 45 minutos se convirtieron en un tenso ir y venir luego de que Zelensky repitiera su escepticismo sobre el compromiso de Rusia con la diplomacia, citando los años de compromisos incumplidos por parte de Moscú en el escenario global.

Esta es la quinta visita de Zelensky a la Casa Blanca, pero las cuatro anteriores se produjeron durante la administración del demócrata Joe Biden. El presidente ucraniano también se reunió con senadores estadounidenses durante su estancia en Washington.

Trump echa a Zelensky de la Casa Blanca, pese a tener en agenda un almuerzo y otras negociaciones

En una inédita reacción tras el encuentro, Trump y Vance decidieron echar a sus huéspedes ucranianos de la Casa Blanca, aunque estaba previsto un almuerzo y la firma del acuerdo sobre los minerales raros.

Según reportes de prensa, Trump ordenó al secretario de Estado Marco Rubio pedir a la delegación ucraniana que abandanara la Casa Blanca, tras lo cual se vio partir a Zelensky, sin ser despedido por Trump.

La escena fue recibida por júbilo por figuras de alto nivel y medios prorrusos, que lo calificaron como una victoria para su país.

JD Vance inició el exabrupto en una insual interrupción de su rol como vicepresidente

Todo comenzó cuando Vance, sin respetar los protocolos, interrumpió a Zelensky: “Sr. Presidente, con respeto. Creo que es una falta de respeto que usted venga a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses”.

Zelensky intentó objetar, lo que provocó que Trump alzara la voz y dijera: “Estás jugando con las vidas de millones de personas”.

"Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho", dijo Trump.

Fue una asombrosa muestra de abierto antagonismo en la Oficina Oval, un escenario más conocido por su sombría diplomacia.

Trump dejó al descubierto sus esfuerzos por obligar a Zelensky a aceptar darle a Estados Unidos acceso a los valiosos minerales de su país y presionarlo hacia una resolución diplomática de la guerra en los términos del líder estadounidense.

Al comienzo de la reunión, Trump dijo que Estados Unidos continuaría brindando asistencia militar a Ucrania, pero dijo que esperaba que no llegara demasiada ayuda. "No esperamos enviar muchas armas", dijo Trump. "Esperamos que la guerra termine para poder hacer otras cosas".

Tras el tenso intercambio, la Casa Blanca informó que un segundo encuentro ante medios de comunicación entre ambos líderes fue cancelado.

En una publicación en Truth Social, Trump arremetió otra vez contra Zelensky al decir que el ucraniano "le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval. Podrá regresar cuando esté listo para la paz".

“No estás en una buena posición”, le grita Trump a Zelensky en viraje de EEUU a favor de Rusia

En la rueda de prensa, Trump sugirió que Zelensky no estaba en condiciones de exigir concesiones.

"No estás en una buena posición. No tienes las cartas en este momento", dijo Trump señalando con el dedo a Zelensky. "Con nosotros empiezas a tener cartas".

También acusó a Zelensky de ser “irrespetuoso” con Estados Unidos.

“Va a ser muy difícil hacer negocios como este”, le dijo Trump a Zelensky en un momento dado, mientras los dos líderes hablaban entre sí sobre el apoyo internacional a Ucrania en el pasado.

“Una vez más, simplemente di gracias”, intervino Vance a Zelensky, criticándolo por litigar “desacuerdos” frente a la prensa. Trump, sin embargo, sugirió que estaba de acuerdo con el drama. "Creo que es bueno que el pueblo estadounidense vea lo que está pasando", añadió.

"No estás actuando en absoluto agradecido", dijo Trump.

Las duras palabras llegaron en un momento crucial y precario para Ucrania. Zelensky había planeado tratar de convencer a la Casa Blanca de que proporcionara algún tipo de respaldo estadounidense a la seguridad de Ucrania contra cualquier futura agresión rusa.

Todavía se espera que Zelensky firme un acuerdo económico histórico con Estados Unidos destinado a financiar la reconstrucción de Ucrania dañada por la guerra, un acuerdo que uniría estrechamente a los dos países en los años venideros.

El acuerdo, que se considera un paso hacia el fin de una guerra de tres años, hace referencia a la importancia de la seguridad de Ucrania. Al principio de la reunión, antes de que estallaran los ánimos, Trump dijo que el acuerdo se firmaría pronto en el Salón Este de la Casa Blanca.

"Tenemos algo que es un acuerdo muy justo", dijo Trump, y agregó: "Es un gran compromiso de Estados Unidos".

Dijo que Estados Unidos quiere que se ponga fin a las matanzas en la guerra y añadió que el dinero estadounidense para Ucrania debería "destinarse a diferentes tipos de uso, como la reconstrucción".

Zelensky dice que el mundo no necesita compromisos con un “asesino” como Putin

Anteriormente, Zelensky llamó terrorista al presidente ruso, Vladimir Putin, y le dijo a Trump que Ucrania y el mundo “no necesitan compromisos con un asesino”.

"Incluso durante la guerra hay reglas", afirmó.

Mientras las fuerzas ucranianas resisten los lentos, pero constantes avances del ejército ruso, más grande y mejor equipado, los líderes en Kiev han presionado para garantizar que un posible plan de paz mediado por Estados Unidos incluya garantías para la seguridad futura del país.

Muchos ucranianos temen que una paz negociada apresuradamente –especialmente una que haga demasiadas concesiones a las demandas rusas– permitiría a Moscú rearmarse y consolidar sus fuerzas para una futura invasión una vez que cesen las actuales hostilidades.

El viraje pro-Putin de Trump desata temores ante falsedades del presidente de EEUU

Los temores de que Trump pueda negociar un acuerdo de paz con Rusia que sea desfavorable para Ucrania se han visto amplificados por recientes acciones de su administración que rompen precedentes.

Trump mantuvo una larga llamada telefónica con Putin y funcionarios estadounidenses se reunieron con sus homólogos rusos en Arabia Saudita sin invitar a líderes europeos o ucranianos, ambas rupturas dramáticas con la política anterior de Estados Unidos de aislar a Putin por su invasión.

Posteriormente, Trump pareció culpar falsamente a Ucrania por iniciar la guerra y llamó a Zelensky “dictador” por no celebrar elecciones después del final de su mandato regular el año pasado, aunque la ley ucraniana prohíbe las elecciones mientras esté vigente la ley marcial.

