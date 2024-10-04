En ese video viral Benjamín Netanyahu NO corre “para esconderse” del reciente ataque iraní

Ese video de 2021 comenzó a circular como actual horas después del ataque de Irán a Israel.

Es falso que ese video en el que se ve al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vestido con un traje negro y corriendo por un estrecho pasillo, muestre al político escondiéndose o “buscando refugio” tras el reciente ataque de Irán a Israel.

La grabación, difundida en Instagram y Faceboo k, comenzó a circular en las horas posteriores al ataque de Irán del pasado 1 de octubre de 2024, pero está fuera de contexto porque no es actual. Además, Netanyahu corría en el video, en 2021, por otras razones.

Iba a una votación en el Poder Legislativo

Con otra búsqueda inversa de imágenes en Microsoft Bing , confirmamos que el video no es actual. Encontramos un artículo del 13 de diciembre de 2021, del medio israelí CH10 , titulado (según la traducción de Google): “Nunca has visto esto antes: Benjamín Netanyahu, de 72 años, corre por los pasillos para votar” y que va acompañado del video del primer ministro de Israel analizado.

“Después de reprender a los parlamentarios en la reunión de las fracciones por las filtraciones del pleno, el presidente de la oposición presenta un ejemplo personal. Corrió desde su oficina al pleno para no perderse una votación importante”, se lee en la traducción del artículo de CH10 . De acuerdo con el medio israelí, el video provino de X.

Conclusión

Es falso que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aparezca en un video viral corriendo “a esconderse” o “buscando refugio” tras los recientes ataques de Irán. A la afirmación que circula en redes sociales le acompaña una grabación fuera de contexto, porque no es actual, ya que Netanyahu no corría por las razones que afirman. Búsquedas inversas de imágenes en Google Lens y Microsoft Bing nos ayudaron a confirmar que el video es de diciembre de 2021 y fue posteado en X (antes Twitter) por el mismo primer ministro, cuando se dirigía a la Knesset, el Poder Legislativo israelí, para una votación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

