Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel

Días después de que el gobierno de Israel y Hamas firmasen el acuerdo propuesto por Donald Trump para poner fin al conflicto entre ambos iniciado el 7 de octubre de 2023, el presidente de Estados Unidos llegó a Israel para recibir a los 20 rehenes israelíes liberados por Hamas dentro de la primera fase del pacto y hablar ante el parlamento israelí. Recibido entre aplausos y gritos de “¡Trump, Trump!”, escuchó los elogios de, entre otros, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su política para llevar a buen término la propuesta y anunció una época de paz y prosperidad sobre la que no dio ninguna pista.

Interrumpido brevemente por dos diputados opositores a Netanyahu que le pidieron el reconocimiento para Palestina y que fueron sacados rápidamente de la asamblea, Trump reiteró la falsedad de que ha terminado con ocho guerras o la afirmación, falta de contexto, de que el ataque a las instalaciones nucleares iraníes de junio pasado , las “borró” del mapa.

En elDetector pasamos la lupa por varias de ellas.

“Terminamos 8 guerras en 8 meses. Ahora estoy incluyendo esta”. FALSO.

Como ya hemos verificado en elDetector, Trump no ha acabado con siete guerras en los primeros meses de su gobierno, ni con ocho, ahora incluyendo el conflicto entre Israel y Hamas, como aseguró este lunes el mandatario estadounidense ante el parlamento israelí.

Para algunos conflictos en los que Estados Unidos ha mediado bajo su gestión se han alcanzado acuerdos parciales, cuya durabilidad ha sido puesta en duda, o en los que ha habido denuncias de incumplimiento por las partes involucradas, como enumeramos en una verificación de septiembre de 2025.

Además, una de las supuestas siete guerras de las que hace alarde, la de Serbia y Kosovo , fue durante su primera gestión.

En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, se trata de la firma de la primera fase de un plan de paz que incluye la devolución de rehenes israelíes que se encontraban retenidos en Gaza desde octubre de 2023 –completada este lunes– y un alto al fuego, que habrá que esperar a ver si se sostiene en el tiempo.

En el gobierno de Joe Biden “no hicieron nada con este increíble documento, los Acuerdos de Abraham”. ENGAÑOSO.

Aunque desde el comienzo de la administración Biden hubo posiciones encontradas sobre el destino de los Acuerdos de Abraham , alcanzados en el primer gobierno de Trump con el objetivo de normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes, numerosos análisis y artículos de prensa publicados durante el mandato de Biden reconocieron que –contrario a lo que ocurrió con otras medidas de política exterior tomadas por su antecesor– en el caso específico de esta iniciativa para Medio Oriente, el presidente demócrata trabajó por mantenerla e incluso ampliarla. Aunque no lograra su principal objetivo de sumar a Arabia Saudita al pacto.

En 2022, en los días previos al primer viaje de Biden a Medio Oriente, NPR escribió que el presidente “está adoptando completamente un pilar clave de la política de Donald Trump para Medio Oriente: los Acuerdos de Abraham”. CNN también destacó lo mismo y explicó que el objetivo del demócrata era acercar a Israel y Arabia Saudita, tras los pactos alcanzados por su antecesor con países como Bahréin, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.

Un análisis publicado en julio de 2023 por el Instituto Baker Institute de la Universidad de Rice, por ejemplo, destacó “que desde que asumió el poder en enero de 2021, el presidente Joe Biden ha buscado vigorosamente la expansión de los Acuerdos de Abraham” y explicó que el “fracaso en expandir los Acuerdos de Abraham en casi tres años no es por una falta de esfuerzo sino, en cambio, porque el proyecto de normalización en sí mismo es significativamente defectuoso, con al menos cinco debilidades principales” que han llevado a países como los Emiratos Árabes Unidos y la misma Arabia Saudita a perseguir “estrategias diplomáticas diferentes”.

Un informe del Wilson Center del 23 de septiembre de 2023, pocos días antes de los ataques de Hamas contra Israel, reconocía igualmente el esfuerzo del gobierno de Biden por ampliar los acuerdos en distintos ámbitos y las dificultades de alcanzar “su objetivo más importante”, que era el “establecimiento de relaciones diplomáticas saudíes-israelíes”.

Otro trabajo difundido por el Centro Árabe de Washington DC más hacia el final del gobierno de Biden, en octubre de 2024, también señaló que la administración Biden “respaldó los llamados Acuerdos de Abraham” y “buscó construir sobre ellos” –especialmente buscando la adhesión de Arabia Saudita a los mismos–. Sin embargo, destacó que el problema de ese pacto era que “ignoraba a los palestinos, como si ese asunto sin resolver simplemente fuera a desaparecer”, lo que –según destaca el texto– quedó claro que no sucedería tras los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023. Una situación que, además, llevó el foco del gobierno de Biden en Medio Oriente hacia ese conflicto en específico.

Trump reiteró que derrotaron a ISIS en “cuatro semanas”. ENGAÑOSO.

No es la primera vez que Trump afirma tal cosa. En octubre de 2024 , ya lo dijo en el en el town hall en Univision, aunque en aquella ocasión afirmó que fue dos meses lo que tardó en derrotar al grupo Estado Islámico (ISIS). Ya por entonces era una afirmación engañosa y hoy, reducida a un mes, sigue siéndolo.

Entonces, el doctor Kyle Longley, profesor de Historia militar en la Universidad de Chapman, dijo a elDetector que la campaña contra ISIS comenzó en 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, y Trump solo dio continuidad al trabajo de la administración anterior.

Por su parte, Peter Neumann, profesor de Estudios de Seguridad en el Departamento de Estudios de Guerra en King’s College de Londres, nos explicó que cuando Obama dejó el cargo, en enero de 2017, la campaña estadounidense había ganado casi el 43% del territorio de ISIS y había liberado a más de 2,4 millones de personas de su dominio.

“Trump continuó la campaña de Obama casi sin cambios. Declaró derrotado a ISIS en diciembre de 2018, es decir, casi dos años después de su presidencia, no dos meses”, señaló Neumann, también fundador del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR, por sus siglas en inglés).

“Terminé el programa nuclear de Irán con esas cosas llamadas bombarderos B-2”. FALTA CONTEXTO.

Estados Unidos bombardeó con unidades B-2 tres bases nucleares iraníes el 22 de junio pasado . El presidente Trump ha repetido en varias ocasiones que aquel ataque “borró” del mapa esas instalaciones y frenó en seco los trabajos del país asiático para hacerse con una bomba atómica.

Dos días después, tanto CNN como The New York Times informaron que habían tenido acceso a informes que sugerían que esos ataques retrasarían el programa nuclear iraní “solo unos meses”, contradiciendo las afirmaciones de Trump de que habían sido “completamente destruidas” las instalaciones.

Preguntado en una rueda de prensa el pasado 2 de julio sobre el ataque a Irán, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que la evaluación de los daños causados por el ataque seguía “sin cambios”.

“Creemos, y sin duda todos los informes de inteligencia que hemos visto nos han llevado a creer que esas instalaciones en particular han quedado completamente destruidas” afirmó, aunque cuantificó en “probablemente dos años” el tiempo en el que se retrasó la capacidad iraní de generación nuclear.

