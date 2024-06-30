Los inmigrantes con 'parole' no pueden votar en elecciones presidenciales de EEUU como sugieren en redes

Es falso que los migrantes con parole (permiso de permanencia temporal) podrían darle la reelección al presidente Joe Biden frente a su rival Donald Trump este noviembre de 2024, como sugiere un mensaje difundido en Facebook en medio de la campaña presidencial. Según la ley federal del país, uno de los requisitos para poder votar en las elecciones federales es ser ciudadano estadounidense.

PUBLICIDAD

“Confirman que Joe Biden ganará las elecciones del 2024 por fraude con millones de personas entrando como demócratas por los aeropuertos con parol (sic) y por las fronteras”, se lee en la publicación difundida el 15 de junio de 2024, que muestra una imagen de un avión con personas encima de él y que nos enviaron a través de nuestro chatbot.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

A diferencia de lo que sugiere la publicación compartida por el usuario de Facebook, que no cita ninguna fuente, de acuerdo con la ley, "las personas que no tienen ciudadanía de Estados Unidos, incluidos los residentes permanentes legales," no pueden votar.

Los requisitos para votar incluyen ser ciudadano estadounidense de nacimiento o naturalizado, tener al menos 18 años, cumplir con los requisitos de residencia según el estado en el que resida y estar inscrito para votar antes de la fecha establecida por el estado de su residencia, que varía según el lugar. El único estado que no requiere registro para votar es Dakota del Norte.

Existen excepciones en algunas áreas del país donde los migrantes que no son ciudadanos pueden votar, pero estas solo se aplican en las "elecciones locales". En estas elecciones se eligen funcionarios del condado y la ciudad, así como jueces y jueces de distrito judicial.

Juan Carlos Gómez, J.D., director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, afirmó a elDetector que "no hay una nueva ley" que permita a los inmigrantes que ingresan con parole votar en las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

Según una ley de 1996, está prohibido que personas no ciudadanas voten en elecciones federales, como las presidenciales y las del Congreso. Registrarse para votar en elecciones federales siendo no ciudadano estadounidense constituye un delito. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tiene la autoridad para negar la ciudadanía o deportar a quienes cometan esta infracción.

Los estudios indican que casos como estos son poco frecuentes. El Brennan Center for Justice encontró que, de 23.5 millones de votos en 42 jurisdicciones en 2016, solo se investigaron 30 posibles casos de votantes no ciudadanos. Además, una auditoría en Georgia en 2022 reveló que entre 1997 y 2022, menos de 1,700 no ciudadanos intentaron registrarse para votar, pero ninguno logró completar el proceso con éxito.

Si bien los migrantes que cruzan la frontera pueden ser eventualmente elegibles para votar, esto solo es posible si cumplen con los requisitos previamente establecidos, como obtener la ciudadanía. Generalmente, convertirse en ciudadano requiere haber sido residente por cinco años, aunque en algunos casos solo se necesitan tres años. Las personas que sirven en la milicia y sus familiares pueden obtener la ciudadanía en menos tiempo.

En 2024, elDetector ya ha desmentido otras desinformaciones relacionadas con la falsa narrativa de que los inmigrantes indocumentados pueden participar en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en abril, se difundió una publicación que afirmaba falsamente que miles de personas indocumentadas estaban registrándose para votar en varios estados. Sin embargo, las cifras compartidas en realidad correspondían al número de verificaciones solicitadas por los estados a la Administración del Seguro Social sobre individuos que se han registrado para votar sin una documentación con fotografía.

Conclusión

Es falso que las personas que ingresan a Estados Unidos con parole puedan votar en las elecciones presidenciales para favorecer a Joe Biden, como sugiere una publicación que circula en Facebook. Según la ley estadounidense, solo las personas que son ciudadanas estadounidenses por nacimiento o naturalización tienen la elegibilidad para votar. El director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, dijo a elDetector que "no existe una nueva ley" que permita a las personas con parole participar en las elecciones presidenciales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.