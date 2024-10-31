Cómo Pensilvania se convirtió en la 'zona cero' de la desinformación electoral (impulsada por Trump)

Video Campaña de Donald Trump fue hackeada por Irán, confirman agencias de inteligencia de EEUU

Videos alterados o compartidos sin contexto y múltiples afirmaciones falsas difundidas por el candidato republicano Donald Trump y sus seguidores sobre el proceso electoral en Pensilvania han convertido al estado clave en una “zona cero” de la desinformación electoral.

En una conferencia de prensa este miércoles, Al Schmidt, secretario de la Mancomunidad de Pensilvania, advirtió de las posibles implicaciones de la difusión de videos alterados y afirmaciones falsas.

PUBLICIDAD

"Sabemos que hay mucha información errónea y desinformación sobre las elecciones de Pensilvania, y es probable que continúe en los próximos días y semanas", dijo Schmidt.

El funcionario dijo que tan sólo en las últimas 24 horas habían sido compartidos videos ampliamente en internet con versiones falsas sobre los comicios.

Pensilvania no solo es un estado clave, sino que es bien sabido entre observadores que quien lo gane será probablemente el nuevo presidente o presidenta de EEUU.

"Durante las últimas 24 horas, hemos visto varios videos compartidos ampliamente en línea que carecían del contexto adecuado o eran inexactos, lo que llevó a narrativas falsas”, sostuvo.

En los últimos días, Trump y sus simpatizantes han arreciado acusaciones sin fundamento sobre un presunto fraude electoral en Pensilvania, cuyos 19 votos electorales son clave para el republicano y la demócrata Kamala Harris.

En 2020, Pensilvania fue uno de los estados cruciales para la victoria del demócrata Joe Biden, quien ganó en esa entidad por un estrecho margen de 1%, o unos 80,000 votos. Trump y sus seguidores buscaron revertir el triunfo de Biden a través de litigios que fueron desechados por jueces uno a uno por carecer de fundamento.

Ahora, en la actual contienda, las versiones falsas impulsadas por Trump y sus seguidores han ido acompañadas de videos compartidos sin contexto o de afirmaciones sin fundamento.

"Es el mismo recetario de 2016 y luego de 2020", dijo sobre las falsedades impulsadas por Trump, Lisa Deeley, vicepresidenta de los Comisionados de la Ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

PUBLICIDAD

La desinformación electoral es “perjudicial” para la democracia, dice Al Schmidt

En la rueda de prensa del miércoles, Schmidt, el principal funcionario electoral en Pensilvania, alertó de los posibles efectos de la desinformación electoral en la confianza ciudadana sobre la integridad de los comicios.

“Difundir videos y otra información que carece de contexto, compartir publicaciones sociales llenas de medias verdades o incluso abiertamente mentiras, es perjudicial para nuestra democracia representativa”, sostuvo. “No creo que sea un secreto lo importante que es Pensilvania para determinar quién ganará la carrera por la Casa Blanca o el control del Senado”.

Uno de los elementos que ha dado pie a la desinformación impulsada por Trump es una investigación abierta en el Condado de Lancaster sobre unas 2,500 solicitudes de registro de votación en las que fueron identificadas irregularidades.

Tras las irregularidades encontradas en esas solicitudes de registro, autoridades de Lancaster alertaron a funcionarios en los condados de Monroe y de York sobre solicitudes con irregularidades similares.

Pero las investigaciones están en curso y las autoridades no han dicho que alguna boleta electoral sea parte de las indagatorias.

Pese a ello, Trump ha llevado a sus mítines y a su red social Truth Social versiones falsas sobre esas indagatorias.

Por ejemplo, Trump publicó sobre el tema a principios de esta semana en su plataforma Truth Social, diciendo que el condado de Lancaster fue “atrapado con 2600 boletas y formularios falsos, todos escritos por la misma persona”.

PUBLICIDAD

Pero no existe ninguna razón para pensar que las papeletas sean parte de lo que Lancaster está investigando.

Las autoridades ahí han dicho que los 2,500 formularios de registro de votantes fueron separados para su investigación, pero no han dicho cuántos de ellos son problemáticos.

Algunos de esos formularios se han considerado legítimos y se están procesando como de costumbre, dijeron funcionarios de Lancaster. Los formularios de registro de votantes no son boletas.

Sin embargo, durante un acto de campaña en Allentown el martes, el expresidente dijo que “ya empezaron a hacer trampa en Lancaster. Han hecho trampa. Los atrapamos con 2,600 votos. No, los atrapamos fríos con 2,600 votos. Piensa en esto, piensa en esto. Y cada voto fue escrito por la misma persona”.

Para ser claros, Lancaster está investigando solicitudes de registro de votantes, no “votos”.

Los funcionarios de Lancaster dijeron que algunos formularios contenían nombres falsos, escritura sospechosa, firmas cuestionables, direcciones incorrectas u otros detalles problemáticos, pero no dijeron que todos fueron escritos por la misma persona.

Heather Adams, fiscal del condado de Lancaster, dijo que falsificar una solicitud de registro de votantes es un delito grave de tercer grado punible con hasta siete años de prisión y una multa de 15,000 dólares. Dijo que la ley electoral estatal conlleva diferentes sanciones, dependiendo de la disposición, pero señaló que violar una sección podría resultar en la pérdida de los privilegios de voto por 10 años.

PUBLICIDAD

Videos sin contexto inundan las redes con falsedades impulsadas por usuarios pro-Trump

En días recientes, Scott Presler, un activista conservador, compartió con sus 1.7 millones de seguidores en X un video en el que se observa a un funcionario del Condado de Luzerne hablando sobre solicitudes de registro de votación hechas de último minuto.

Presler dijo al compartir el video que “si no se abordan estas inconsistencias los votantes de Pensilvania no pueden tener confianza en elecciones justas y libres”.

Elon Musk, CEO de Tesla y X, simpatizante de Trump, compartió la publicación de Presler diciendo “esto debe ser investigado”.

Funcionarios de Luzerne dijeron al Wall Street Journal que investigaron el hecho y no encontraron ninguna irregularidad.

Sam Sanguedolce, un republicano que se desempeña como fiscal de distrito del condado de Luzerne, un dijo el lunes al Journal que su oficina sí investigó y "ninguno de los registros fue fraudulento".

FBI advierte de “actores rusos” involucrados en difusión de video digitalmente manipulado

Otro ejemplo de la desinformación en torno al proceso electoral en Pensilvana es un video que muestra falsamente la destrucción de boletas por correo con votos a favor de Trump en ese estado.

El video fue compartido miles de veces en las redes sociales como una supuesta evidencia de un “fraude” en Pensilvania.

Los funcionarios dijeron que el video es parte de “un esfuerzo más amplio de Moscú para plantear preguntas infundadas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses y avivar las divisiones entre los estadounidenses”.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press y AFP.

Mira también: