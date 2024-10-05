Harris vs. Trump: 3 temas y cómo los candidatos han desinformado sobre ellos

A un mes de las elecciones presidenciales, repasamos algunas desinformaciones repetidas por los candidatos.

A 30 días de la elección presidencial del 5 de noviembre, los candidatos siguen apuntando a los temas que le importan a la gente. Sin embargo, no siempre lo hacen desde la transparencia o precisión que requiere la carrera por la presidencia de Estados Unidos.

En un estudio del Pew Research Center sobre los rasgos personales de Trump y Harris, los posibles votantes coinciden en que son personas que “defienden lo que creen”. Siendo así, bien sea por omisión, por la efervescencia de los discursos, o simplemente porque la desinformación ha tomado protagonismo como arma política, los candidatos han hecho afirmaciones falsas, engañosas y a las que les falta contexto.

En elDetector pasamos la lupa por tres de los temas en los que han desinformado el republicano y la demócrata.

Economía y desempleo

La economía y sus variantes (empleo y desempleo; bienes y servicios; vivienda y más) ha tomado protagonismo en la campaña presidencial. En el Harris vs. Trump de la desinformación económica, verificamos las siguientes afirmaciones:

Harris: “Donald Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión”. ENGAÑOSO.

El pasado 10 de septiembre en el único debate frente a su contrincante, la vicepresidenta y candidata demócrata afirmó que Trump dejó la peor tasa de desempleo desde la Gran Depresión (1929-1939). Sin embargo, esto es engañoso porque no hay cifras disponibles para contrastar con ese momento histórico del país, pues los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) solo van hasta 1948.

Aún así, por otras fuentes se sabe que el desempleo en la Gran Depresión, llegó a cerca del 25% en 1933.

En abril de 2020, bajo la administración del expresidente republicano, la tasa de desempleo alcanzó el 14.8%, la más alta registrada por el BLS. Pero dos meses antes, en febrero de 2020, la tasa estaba en 3.5% (justo antes de que comenzara la pandemia de covid-19) y, como hemos verificado anteriormente, el desempeño del mercado laboral no se puede atribuir directamente a la gestión de un presidente y mucho menos en medio de la crisis global desatada por el coronavirus.

Trump: “Probablemente tenemos la peor inflación en la historia de nuestro país”. FALSO.

Esta afirmación fue hecha por el expresidente y candidato republicano, también en el debate del pasado 10 de septiembre. Sin embargo, es falso que durante la gestión Biden - Harris se haya reportado “la peor inflación” en la historia de Estados Unidos.

En junio de 2022, se registró la tasa de inflación más alta en la administración de Biden, cuando el índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) alcanzó un 9.1%, según datos del Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, datos de la Oficina de Información Económica y del Mercado Laboral, basados en la información del BLS, señalan que –desde la introducción del CPI– la tasa de inflación más alta observada fue del 23.7%, en junio de 1920. También en las décadas de 1970 y 1980 se registraron valores superiores al 9.1%.

El promedio de la inflación anual durante los tres años y medio que Biden ha estado en el poder ha oscilado entre 3.4% y 7%.

Salud y bienestar

La actuación de Trump durante su gobierno respecto a la Seguridad Social y los programas como Medicare ha sido foco de las afirmaciones faltas de contexto de la candidata demócrata, mientras que el republicano se ha enfocado en una supuesta medida que afecta la salud, identidad de género y bienestar.

Harris: “No vamos a volver a cuando Trump intentó recortar Medicare y la Seguridad Social”. FALTA CONTEXTO.

Las propuestas de recortes del republicano en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 a Medicare “tenían como objetivo ahorrar dinero y ampliar la solvencia del programa, y en su mayoría fueron tomadas prestadas de la administración [anterior del demócrata, Barack] Obama”, según explica The Washington Post.

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral que no va a recortar los beneficios de programas como la Seguridad Social y Medicare. En el capítulo 6 de Agenda 47 , su plan de gobierno, reafirma que no recortará “ni un céntimo” de estos programas.

Trump: “Recientemente [en Minnesota] se aprobó un proyecto de ley sobre tampones en los baños de chicos. Quiere [el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz] tampones en los baños de chicos”. ENGAÑOSO.

Es engañoso que en Minnesota, el estado donde gobierna Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris, se haya aprobado un proyecto de ley para poner tampones en los baños de los niños. El candidato republicano hace referencia a la ley HF2497, que entró en vigencia el 1 de enero de 2024, y que establece el acceso gratuito a productos menstruales “que utilizan regularmente” estudiantes “de 4° a 12° grado”.

La HF2497 no especifica en qué baños deben estar los productos menstruales, aunque sí dice que estos “deben estar disponibles” para todos los estudiantes que menstrúen.

Ataques personales

Harris: “Donald Trump prometió abiertamente, si es reelegido, que será un dictador el primer día”. FALTA CONTEXTO.

A la frase “dictador el primer día”, le falta este contexto: el 5 de diciembre de 2023, el presentador Sean Hannity inició su programa en el canal Fox con un monólogo en el que proyectó fragmentos de algunos analistas y presentadores de medios diciendo que Trump será un dictador si vuelve a la presidencia. Posteriormente, Hannity le preguntó a Trump directamente si iba a serlo.

“¿Promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia utilizaría su poder como represalia contra nadie?”. Al cuestionamiento Trump respondió: “Salvo por el primer día”.

Luego el exmandatario reiteró entre risas sus palabras. “Adoro a este tipo (a Hannity). Dice, ‘usted no va a ser un dictador, ¿no?’ Yo le digo: no, no, no, salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos’. Después de eso, no soy un dictador”.

Hannity le dijo también en tono de broma que entonces simplemente estaría retomando las políticas que tenía cuando fue presidente y Trump le respondió: “Exactamente”.

El 6 de enero,Trump defendió sus comentarios a la vez que aclaró que estaba bromeando. Posteriormente, el 10 de enero, también en una entrevista con Fox News, dijo que sus oponentes estaban tratando de ganar votos llamándolo dictador y reiteró lo que le dijo a Hannity semanas antes.

Trump: “Ella [Harris] es marxista”. FALSO.

A lo largo de la campaña, con videos fuera de contexto y fotografías creadas digitalmente, se ha vinculado falsamente a Kamala Harris con el comunismo. Durante el debate del pasado 10 de septiembre, Trump dijo que Harris “es marxista”, pero eso también es falso.

La misma candidata ha declarado en varias ocasiones que apoya la economía de libre mercado y también recibió el respaldo de unos 88 líderes empresariales que consideran que ella garantiza la "estabilidad y prosperidad económica".

Además, una alta funcionaria de la campaña Harris-Walz respondió por correo electrónico a elDetector asegurando que todas esas afirmaciones son 100% falsas. “Kamala Harris nunca ha sido miembro del Partido Comunista, ni tuvo vínculos con la Unión Soviética”, agregó.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

