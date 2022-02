"Explosión de muertes" por las vacunas y otras desinformaciones del podcast de Joe Rogan, centro del escándalo de Spotify

Las tres afirmaciones emitidas en el podcast de Joe Rogan en Spotify carecen de pruebas y sustento científico para confirmar su veracidad. Es falso que las vacunas contra el covid-19 sean experimentales; su seguridad está confirmada por los CDC y pasaron todas las fases necesarias para su autorización y aprobación. También es falso que las vacunas de ARNm sean una “terapia genética”, porque no alteran el mapa genético de las personas que reciben la inmunización. Y no hay evidencias de que los registros de VAERS demuestren “una explosión de muertes”; los reportes enviados no necesariamente implican que la vacuna sea la causante de estos decesos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.