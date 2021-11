Sin desglose racial de vacunas contra covid-19 en niños, autoridades temen disparidad en minorías

Los líderes de salud pública creen que las brechas raciales son impulsadas por las barreras del trabajo y el transporte, así como por las persistentes reticencias y brechas de información. Los padres que no tienen transporte tendrán más dificultades para llevar y traer a sus hijos a las citas. Aquellos que no tienen horarios de trabajo flexibles o licencia familiar pagada pueden retrasar la vacunación de sus hijos porque no podrán quedarse en casa si los niños tienen que faltar a la escuela con efectos secundarios menores.