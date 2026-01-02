Obamacare Cómo te afectará el fin de las subvenciones ampliadas del ‘Obamacare' en 2026 Al final, los esfuerzos demócratas no fueron suficientes para salvar los subsidios antes de su fecha de vencimiento. Una votación en la Cámara de Representantes prevista para enero podría ofrecer otra oportunidad, pero el éxito está lejos de estar garantizado.



La expiración a inicios de este año de las subvenciones ampliadas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como ‘Obamacare’ ha generado un cambio significativo en la accesibilidad del seguro médico para millones de estadounidenses.

Los créditos fiscales mejorados que redujeron el costo de las primas para muchos afiliados dejaron de aplicarse el 1 de enero de 2026, después de que el Congreso, liderado por los republicanos, no llegara a un acuerdo para extenderlos antes de la fecha límite.

Los demócratas forzaron un cierre del gobierno de 43 días por este tema, mientras que los republicanos moderados pidieron una solución para salvar sus aspiraciones políticas de 2026, sin embargo, la mayoría no pareció mostrar voluntad política para solucionar el problema.

Por su parte, el presidente Donald Trump planteó una salida, pero luego dio marcha atrás tras una reacción negativa de los sectores conservadores.

Al final, nada salvó los subsidios antes de su fecha de vencimiento. Una votación en la Cámara de Representantes prevista para enero podría ofrecer otra oportunidad, pero el éxito está lejos de estar garantizado.

Te decimos todo lo que debes saber sobre la expiración de los créditos fiscales mejorados.

¿Qué son las subvenciones de la ACA y qué expiró en enero de 2026?

Las subvenciones de la ACA son créditos fiscales que reducen las primas mensuales de seguros adquiridos en los mercados de salud.

Durante la pandemia de covid-19, estas ayudas se ampliaron temporalmente, eliminando el límite de ingresos y haciendo posible que personas de ingresos bajos y medios pagaran primas muy reducidas.

Esas ayudas ampliadas expiraron, aunque los subsidios básicos bajo la ley original permanecen, pero en forma más limitada.

Las subvenciones originales, que figuran en la histórica ley de reforma sanitaria de 2010, siguen estando disponibles.

Estas limitan los pagos mensuales del plan de referencia a no más del 10 % de los ingresos familiares de los afiliados que ganan menos del 400 % del nivel federal de pobreza, es decir, unos $62,600 para una persona y 128,600 para una familia de cuatro miembros.

¿Quiénes se verán afectados por la expiración de los créditos fiscales mejorados?

Más de 20 millones de personas que reciben subsidios ampliados ahora enfrentan aumentos significativos en sus primas, ya que ya no cuentan con el mismo apoyo federal.

Esto incluye a trabajadores autónomos, dueños de pequeños negocios, agricultores y otros que no tienen seguro a través de un empleador ni califican para programas como Medicaid o Medicare.

¿Cuánto subirán los costos de las primas en 2026?

Según un análisis realizado por la organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación sanitaria KFF, los afiliados subvencionados al programa de la Ley de Asistencia Asequible verán aumentar el coste de sus primas en un 114 % en 2026.

Algunas familias enfrentan costos de seguro que se duplicarán, triplicarán o más, dice el informe.

Estos aumentos se suman a otros factores del mercado de seguros, por lo que los costos finales que enfrentan los consumidores pueden variar según el estado y la edad.

¿Qué opciones tienen aquellos que no puedan pagar las nuevas primas?

Muchos estadounidenses han optado por la arriesgada opción de rechazar tener un seguro de salud.

Algunos, sin embargo, también pueden tener derecho a recibir ayuda adicional de sus estados.

Diez de ellos ofrecen a los residentes que cumplen los requisitos unos subsidios adicionales financiados por el estado que podrían amortiguar parte del aumento de las primas de este año.

California, por ejemplo, ha asignado 190 millones de dólares para sustituir los subsidios mejorados para muchos de sus afiliados con ingresos más bajos para 2026, según dijo a CNN Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, el mercado de seguros gestionado por el estado.

Sin embargo, esa cantidad no se acerca a los $2,500 millones en subsidios federales mejorados que recibieron los afiliados del estado en 2025.

Mientras que en Massachusetts, los residentes con ingresos inferiores al 400 % del nivel federal de pobreza pueden optar a subsidios estatales de larga duración que proporcionarán alguna ayuda adicional, aunque la mayoría de los afiliados seguirán viendo aumentar sus primas, dijo a CNN Audrey Morse Gasteier, directora ejecutiva de Massachusetts Health Connector.

¿Quiénes podrían perder la cobertura de salud?

Los analistas de salud han pronosticado que la expiración de los subsidios llevará a muchos de los 24 millones de afiliados al ‘Obamacare’, especialmente a los estadounidenses más jóvenes y saludables, a renunciar por completo a la cobertura del seguro médico.

Con el tiempo, eso podría encarecer el programa para la población de más edad y más enferma que permanece en él.

Un análisis realizado el pasado mes de septiembre por el Urban Institute y el Commonwealth Fund pronosticó que el aumento de las primas debido a la expiración de los subsidios llevaría a unos 4.8 millones de estadounidenses a abandonar la cobertura en 2026.

Los jóvenes serán los que experimenten un mayor aumento en la población sin seguro en comparación con otros grupos de edad, dijo a The Hill Matthew Buettgens, investigador principal de la división de políticas sanitarias del Urban Institute.

Entre los grupos raciales, se prevé que las personas negras no hispanas experimenten el mayor aumento de personas sin seguro médico, seguidas de cerca por las personas blancas no hispanas, con un 25 %, añadió.

Sin embargo, no todos perderán automáticamente la cobertura, ya que algunos todavía califican para subsidios básicos menos generosos.

¿Cuál es el panorama a partir de estos cambios al ‘Obamacare’?

La expiración de las subvenciones ampliadas coloca mayor presión financiera sobre familias y individuos que dependen de la ACA y vuelve central el debate sobre la asequibilidad del seguro médico en Estados Unidos.

La decisión de mantener, ampliar o reformar estas ayudas seguirá siendo un tema clave a lo largo del año, especialmente en contexto de preocupaciones económicas y políticas en el marco de las elecciones de medio término.

De acuerdo con datos del grupo de expertos en políticas sanitarias KFF, las cifras preliminares de diciembre muestran que las inscripciones han bajado un poco en comparación con diciembre del año pasado, pero en general son más altas de lo esperado.

Sin embargo, con el periodo para seleccionar y cambiar planes aún abierto hasta el 15 de enero en la mayoría de los estados, el impacto final en la afiliación todavía no se ha determinado.

¿Qué pasó en el Congreso?

El año pasado, después de que los republicanos recortaran más de 1 billón de dólares en atención médica federal y asistencia alimentaria con el gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gasto de Trump, los demócratas pidieron reiteradamente que se extendieran los subsidios. Pero aunque algunos republicanos en el poder reconocieron que el problema debía abordarse, se negaron a someterlo a votación hasta finales de año.

En diciembre, el Senado rechazó dos proyectos de ley partidistas sobre atención médica: una propuesta demócrata para extender los subsidios por tres años más y una alternativa republicana que, en su lugar, otorgaría a los estadounidenses cuentas de ahorro para la salud.

En la Cámara de Representantes, cuatro republicanos centristas rompieron con el liderazgo del Partido Republicano y se unieron a los demócratas para forzar una votación que podría realizarse tan pronto como en enero sobre una extensión de tres años de los créditos fiscales. Pero, dado que el Senado ya rechazó un plan de ese tipo, no está claro si podría reunir el impulso suficiente para aprobarse.

Mientras tanto, estadounidenses cuyas primas se están disparando dicen que los legisladores no entienden lo que realmente significa luchar para salir adelante a medida que los costos de salud aumentan sin alivio.

Muchos dicen que quieren que los subsidios se restablezcan junto con reformas más amplias para hacer que la atención médica sea más asequible para todos los estadounidenses.

“Tanto republicanos como demócratas llevan años diciendo: ‘oh, tenemos que arreglarlo’. Entonces háganlo”, dijo a AP Chad Bruns, un afiliado a la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 58 años en Wisconsin.

“Tienen que llegar a la causa raíz, y ningún partido político hace eso jamás”.

