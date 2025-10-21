Por qué comer mantequilla de maní cuando eres bebé puede evitar la peligrosa alergia al cacahuate

Video ¿Cómo saber si una picadura de insecto es peligrosa? Te explicamos cuándo debes ir al médico

La alergia a los cacahuetes en los niños pequeños han disminuido considerablemente tras la recomendación de los médicos de introducir este alimento a los bebés a partir de los cuatro meses de edad, reveló un nuevo estudio.

La investigación, publicada este lunes en la revista de la Academia Americana de Pediatría, siguió a casi 125,000 niños de todo el país y descubrió que la tasa de alergias a los cacahuetes en niños de 0 a tres años se redujo en más del 27% después de que se publicaran por primera vez las recomendaciones para niños de alto riesgo en 2015.

El número se redujo en más del 40% después de que se ampliaran las recomendaciones en 2017.

Descubrieron que alrededor de 60,000 niños han evitado las alergias alimentarias desde 2015, incluidos 40,000 niños que, de otro modo, habrían desarrollado alergia a los cacahuetes.

El hallazgo marca un cambio notable en la lucha contra las alergias alimentarias, que afectan a millones de niños.

Más de uno de cada cuatro niños estadounidenses declararon padecer una alergia alimentaria en 2021, según datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Hoy puedo decir que hay menos niños con alergias que los que habría si no hubiéramos aplicado este esfuerzo de salud pública”, señaló a AP el doctor David Hill, investigador del Hospital Infantil de Philadelphia y autor principal del estudio.

¿Cómo eran antes las directrices para los niños y el consumo de maní?

Durante años, los médicos habían aconsejado evitar el maní y otros posibles alérgenos hasta los tres años, pero esa práctica cambió tras la publicación del ensayo ‘Aprendizaje temprano sobre la alergia al maní’ (LEAP, por sus siglas en inglés) liderado por Gideon Lack del King’s College de Londres. El estudio demostró que la exposición temprana al maní reducía el riesgo de desarrollar alergias en más del 80%.

A pesar del respaldo científico, la adopción de esta recomendación ha sido lenta. Solo el 29% de los pediatras y el 65% de los alergólogos afirmaron seguir las recomendaciones actualizadas, según encuestas recientes. Parte de la demora se debe a la confusión entre profesionales y padres sobre cómo aplicar de forma segura la introducción temprana.

Las guías actuales, actualizadas en 2021, recomiendan introducir alimentos alergénicos como el cacahuate, los lácteos o la soya entre los cuatro y seis meses de edad.

“No se trata de grandes cantidades, sino de pequeñas porciones que ayuden al sistema inmunológico a reconocer estos alimentos de forma segura”, explicó Hill.

