Qué es la chikunguña, la enfermedad trasmitida por mosquitos que se detectó en EEUU por primera vez en casi una década

Video Pensó que tenía gripe, pero se había contagiado de dengue: te explicamos los síntomas de alerta

Una persona de los suburbios de la ciudad de Nueva York dio positivo por chikunguña, un virus transmitido por mosquitos que se observa con mayor frecuencia en Sudamérica y que no se había registrado en el territorio continental de EEUU en casi una década.

El Departamento de Salud del estado informó esta semana que el virus, que se ha estado propagando en China y otros lugares, fue identificado en una persona que vive en el condado de Nassau, en Long Island.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la persona comenzó a experimentar síntomas en agosto después de haber viajado fuera de la región, pero no fuera del país.

No está claro cómo exactamente la persona, a quien las autoridades no han nombrado, contrajo el virus, ya que no se ha detectado en los mosquitos locales y no se transmite directamente de persona a persona.

Esto es lo que debes saber de este virus.

¿Qué es el chikunguña?

El chikunguña es una enfermedad causada por un virus del mismo nombre.

Fue identificado por primera vez en personas enfermas durante un brote en Tanzania en 1952.

Su nombre proviene del idioma Makonde y significa "doblarse por el dolor", en referencia al dolor intenso que puede causar.

El virus se transmite cuando un mosquito pica a una persona infectada, se contagia y luego pica a otra persona.

La mayoría de las personas se recupera sin necesidad de atención médica en una o dos semanas.

El mosquito Aedes albopictus, conocido por transmitir chikunguña, está presente en algunas zonas del sur del estado de Nueva York.

¿Cuáles son los síntomas del chikunguña?

Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor muscular, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas.

En casos raros, puede provocar dolor articular debilitante que persiste durante meses o años. Los pacientes graves a menudo requieren hospitalización por riesgo de daño a órganos.

La Organización Mundial de la Salud indica que los casos graves y las muertes son poco frecuentes, ocurriendo principalmente en bebés o personas mayores con enfermedades subyacentes.

¿Existe algún tratamiento contra el chikunguña?

No existe un tratamiento específico para el chikunguña; los profesionales de salud pueden aliviar los síntomas con medicamentos para reducir la fiebre y el dolor muscular.

En 2023, las autoridades sanitarias de EEUU aprobaron la primera vacuna mundial contra el chikunguña.

La vacuna, desarrollada por la compañía europea Valneva se comercializará con el nombre de Ixchiq, y fue aprobada para aplicarse en personas mayores de 18 años que corran un mayor riesgo de exposición, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Se han aprobado otras vacunas en varias regiones, incluyendo Reino Unido, Brasil, Canadá y Europa. Estas están dirigidas principalmente a viajeros y no están ampliamente disponibles en los países más afectados.

Como prevención, los expertos recomiendan usar mangas largas y eliminar agua estancada de floreros y otros recipientes para evitar la proliferación del mosquito.

Sin embargo, las bajas temperaturas nocturnas actuales en Nueva York hacen que el riesgo de transmisión sea “muy bajo”, indicó a los medios el Comisionado de Salud estatal, James McDonald.

¿Dónde hay más casos de chikunguña a nivel mundial?

El chikunguña provoca brotes frecuentes en África, Asia y América, con pequeñas epidemias ocasionales en Europa.

Hasta agosto de 2025, se habían registrado aproximadamente 317,000 casos y 135 muertes en 16 países y territorios, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Los países con más infecciones fueron Brasil, Bolivia, Argentina y Perú.

El caso confirmado en Nueva York fue el primero adquirido localmente en EEUU desde 2015, lo que significa que la persona se infectó sin viajar a otro lugar.

Hace diez años, un caso se registró en Texas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Dos casos se reportaron en territorios estadounidenses en 2019. Es la primera vez que se detecta un caso local en Nueva York, según el Departamento de Salud estatal.

Aunque los casos locales han sido prácticamente inexistentes en años recientes, los CDC han registrado infecciones relacionadas con viajes, incluyendo 199 en 2024 y 152 en 2023.

El número de brotes ha aumentado desde 2000, al igual que otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y zika, según Robert Jones, profesor asistente en la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Jones dijo a AP que en 2013 el chikunguña apareció por primera vez en la isla de San Martín, y en los siguientes tres años se confirmaron casos en casi 50 países del Caribe y América, con más de 1 millón de casos sospechosos.

El riesgo de epidemias ha aumentado debido al cambio climático y la expansión urbana.

