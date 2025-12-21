Influenza Cuídate este invierno de la nueva variante de la influenza: estos son sus síntomas Fue identificada por primera vez a mediados de 2025 en Asia y Europa, desde donde se expandió rápidamente a otras regiones, incluida América del Norte.



Video Preocupación en EEUU por el aumento de casos de virus respiratorios en vísperas del invierno

No es inusual que, durante esta época del año, muchas personas experimenten tos, congestión nasal u otros síntomas respiratorios. Sin embargo, este invierno la temporada de gripe está marcada por la circulación de una nueva variante del virus de la influenza.

Los casos de influenza están aumentando en Estados Unidos en plena temporada invernal y las autoridades sanitarias siguen de cerca la propagación de una variante específica: A(H3N2) subclado K, que actualmente se encuentra entre las cepas dominantes a nivel global.

El virus de la influenza A(H3N2), que históricamente ha sido responsable de una gran parte de las hospitalizaciones y muertes relacionadas con la gripe, especialmente en personas mayores, es el principal impulsor de las infecciones registradas en lo que va de la temporada. En esta temporada invernal, los especialistas han identificado una proporción creciente de casos asociados a una nueva variante denominada subclado K.

A continuación, te explicamos lo que debes saber.

¿Qué es la nueva variante A(H3N2) subclado K?

El subclado K es una mutación del virus de la influenza A(H3N2). La influenza tipo A es el virus que suele llamarse comunmente gripe y ha evolucionado con el tiempo hasta dar lugar a muchas cepas diferentes.

Los expertos subrayan que no se trata de un virus nuevo, sino de una evolución del virus A(H3N2) que ya circulaba en la población.

"El A(H3N2) es una cepa común, pero el tipo específico que circula ahora, el subclado K, es lo nuevo", dijo a The New York Times el doctor Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de Yale.

"Tiene varias mutaciones que la diferencian de las versiones anteriores, lo que la convierte en una 'prima' de lo que hemos tenido siempre", agrega.

¿De dónde proviene esta variante?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el subclado K fue identificado por primera vez a mediados de 2025 a través de sistemas de vigilancia global, con casos iniciales en Asia y Europa. Posteriormente, la variante se expandió a otras regiones, incluida América del Norte.

El aumento de casos coincide con el inicio del invierno en el hemisferio norte y con un repunte de infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus que suelen circular en esta época del año.

Aunque los contagios a nivel global se mantienen dentro de los rangos estacionales previstos, la OMS ha advertido que en algunas regiones se han observado aumentos de casos más tempranos y una actividad mayor de lo habitual.

¿Qué está pasando en Estados Unidos?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que tanto Estados Unidos como Canadá registran un aumento progresivo de casos de influenza A(H3N2), incluida el subclado K.

Ante este escenario, el organismo ha llamado a reforzar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y el tratamiento oportuno de los casos, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta principios de diciembre se habían documentado 401 casos de influenza A en el país: 56 correspondían al A(H1N1) y 345 al A(H3N2).

Los centros aclararon que de los 163 casos de A(H3N2) documentados desde el 28 de septiembre de 2025, el 89.0% pertenecía al subclado K.

¿Cuáles son los síntomas de esta nueva variante?

Los síntomas de la influenza A(H3N2) subclado K son similares a los de la gripe estacional e incluyen fiebre, tos y secreción nasal.

También pueden presentarse otros malestares como dolores corporales, fatiga intensa y, con menor frecuencia en adultos, vómitos o diarrea, de acuerdo con el Departamento de Salud de Oklahoma.

¿Es más peligrosa esta variante?

Hasta ahora no hay evidencia de que el subclado K cause una enfermedad más grave que otras variantes de la influenza estacional, de acuerdo con la OMS.

La principal preocupación es su alta capacidad de propagación, que puede traducirse en un mayor número de contagios y, en consecuencia, más hospitalizaciones.

Las temporadas de gripe suelen intensificarse entre diciembre y febrero, un periodo en el que los viajes y las reuniones por las fiestas pueden acelerar la transmisión.

“Creo que aquí van a empezar a repuntar los casos”, dijo a la agencia AP Asefeh Faraz Covelli, de la Facultad de Enfermería de la Universidad George Washington. “Este es el momento ideal para vacunarse”.

¿Sirve la vacuna contra la influenza para esta variante?

La OMS y la OPS han reiterado que la vacunación contra la influenza sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de complicaciones graves, incluso si la vacuna de esta temporada no coincide perfectamente con el subclado K.

Dado que la temporada de influenza en Estados Unidos acaba de comenzar, aun no hay datos suficientes para calcular la eficacia de la vacuna contra esta variante.

"Es demasiado pronto para saber qué impacto tendrá exactamente este nuevo subclado en la eficacia de la vacuna contra la influenza para esta temporada", dijo a The Guardian Lisa Grohskopf, doctora en la división contra la influenza de los CDC.

Además de vacunarse, las autoridades recomiendan buscar atención médica temprana ante síntomas severos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantener medidas básicas de prevención durante los picos de transmisión.

