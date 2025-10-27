Por qué retiraron del mercado más de 4.9 millones de libras de pollo congelado y cuáles son las marcas afectadas

Video Retiran del mercado más de 1,300 cajas de toallas desmaquillantes por posible presencia de bacterias

La empresa de productos congelados Hormel Foods retiró del mercado alrededor de 4.9 millones de libras de productos de pollo congelado deshuesado, informó el fin de semana el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA por sus siglas en inglés).

El retiro de productos se ordenó debido a que clientes reportaron haber encontrado pedazos de un “material metálico extraño” en productos de pechuga y muslo de pollo, dijo el USDA.

“Hormel llegó a la conclusión de que el metal provenía de una cinta transportadora utilizada en el proceso de producción”, indica el comunicado.

De acuerdo con el Departamento, no se tiene conocimiento de enfermedades ni lesiones debido a este problema.

¿Cuáles son los lotes afectados?

Los productos de pollo Hormel Fire Braised retirados del mercado fueron distribuidos a HRI Commercial Food Service, una empresa de suministro para restaurantes, en ubicaciones a nivel nacional entre el 10 de febrero hasta el 19 de septiembre.

Los productos únicamente se venden a empresas de servicios de alimentos, no directamente a los consumidores, sin embargo, el USDA indicó que parte del pollo retirado podría estar en congeladores de hoteles, restaurantes y cafeterías y recomendó que sea desechado.

Los siguientes productos están sujetos a retiro:

Cajas de 13.9 lb que contienen ‘Hormel Fire Braised Meats All Natural Boneless Chicken Thigh Meat’, con el código de artículo 65009 impreso en la etiqueta.

Cajas de 13.8 lb que contienen porciones de 3 oz de ‘Hormel Fire Braised Meats All Natural Boneless Chicken Breast’, con el código de artículo 77531 impreso en la etiqueta.

Cajas de 13.8 lb que contienen porciones de 4 oz de ‘Hormel Fire Braised Meats All Natural Boneless Chicken Breast’, con el código de artículo 46750.

Cajas de 23.8 lb que contienen porciones de 5 oz de ‘Hormel Fire Braised Meats All Natural Boneless Chicken Breast’, con el código de artículo 86206 impreso en la etiqueta.

Cajas de 13.95 lb que contienen ‘Boneless Chicken Breast With Rib Meat’, con el código de artículo 134394.

