Por qué los niños en EEUU estarán ahora cada vez más en riesgo de contagiarse de hepatitis B

El panel que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre políticas de vacunación votó este viernes para dejar de recomendar que todos los recién nacidos sean vacunados de manera rutinaria contra el virus de la hepatitis B.

Esto revierte una estrategia de prevención de 34 años que prácticamente había eliminado las infecciones de este tipo en la primera infancia en Estados Unidos.

Antes de que el país comenzara a vacunar a todos los bebés al nacer con la vacuna contra la hepatitis B en 1991, alrededor de 18,000 niños contraían el virus cada año antes de cumplir 10 años, aproximadamente la mitad de ellos al nacer. Mientras que cerca del 90% de ese grupo desarrollaba una infección crónica.

Además, en Estados Unidos, 1 de cada 4 niños con infección crónica por hepatitis B morirá de manera prematura a causa de cirrosis o cáncer de hígado.

Hoy en día, menos de 1,000 niños o adolescentes estadounidenses contraen el virus cada año, una disminución del 95%. Se reporta que menos de 20 bebés al año resultan infectados al nacer.

Soy pediatra y especialista en medicina preventiva, y estudio la implementación y las políticas de vacunación.

Vacunar a los bebés contra la hepatitis B al nacer sigue siendo una de las formas más claras y basadas en evidencia para mantener a los niños estadounidenses libres de esta infección de por vida y potencialmente mortal.

¿Qué impulsó el cambio a las recomendaciones de vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos?

En septiembre de 2025, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), un panel independiente de expertos que asesora a los CDC, debatió la posibilidad de cambiar la recomendación sobre la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer, pero finalmente pospuso la votación.

Este comité revisa periódicamente las directrices sobre vacunas. Sin embargo, desde que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. disolvió todo el comité y seleccionó personalmente a los nuevos miembros, su actividad se ha alejado drásticamente de la habitual.

El comité cuenta con procedimientos establecidos desde hace mucho tiempo para evaluar las pruebas sobre los riesgos y beneficios de las vacunas, pero estos procedimientos no se siguieron en la reunión de septiembre ni se han seguido para esta última decisión.

La nueva recomendación del comité mantiene la vacuna contra la hepatitis B al nacer para los bebés cuyas madres dan positivo en las pruebas del virus. Pero ahora el comité aconseja que los bebés cuyas madres dan negativo consulten con su proveedor de atención médica.

Se instruye a los padres y a los proveedores de atención médica para que sopesen los beneficios de la vacuna, los riesgos de la vacuna y los riesgos de infección utilizando la “toma de decisiones basada en el individuo” o la “toma de decisiones clínicas compartida”.

A primera vista, esto parece razonable, pero aunque los padres siempre han tenido libertad para discutir los beneficios y riesgos con sus proveedores de atención médica para tomar una decisión sobre lo que es mejor para sus hijos, este cambio no se basa en ninguna evidencia nueva e introduce incertidumbre en una recomendación que durante mucho tiempo ha sido clara.

Como médico, ya estoy viendo cómo se manifiesta esta incertidumbre en la clínica.

Recientemente, unos padres primerizos me pidieron que pospusiera la vacuna contra la hepatitis B hasta la adolescencia, porque creían que los responsables sanitarios federales tenían pruebas de que las personas solo se infectaban a través de la actividad sexual o el uso de agujas contaminadas.

Tras una breve conversación, comprendieron que esto era inexacto: los niños pueden infectarse no solo al nacer, sino también a través de la exposición habitual en el hogar o en la guardería, por ejemplo, al compartir cepillos de dientes o incluso por una mordedura que rompa la piel.

Al final, decidieron vacunar a sus hijos, pero esta experiencia pone de relieve lo fácil que es engañar a padres bienintencionados cuando las directrices no son claras y coherentes.

¿Por qué los CDC adoptaron la vacunación universal contra la hepatitis B?

La hepatitis B es un virus que infecta las células del hígado, causando inflamación y daño. Se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales y se transmite fácilmente de la madre al bebé durante el parto.

La vacuna contra la hepatitis B está disponible desde principios de la década de 1980.

Antes de 1991, las directrices de salud pública recomendaban administrar la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos solo si tenían un alto riesgo de infección, por ejemplo, si su madre estaba infectada con hepatitis B.

Ese plan específico fracasó. Cada año seguían infectándose decenas de miles de bebés.

Algunos recién nacidos estuvieron expuestos porque sus madres no se sometieron a pruebas de detección; otros estuvieron expuestos después de que sus madres se infectaran al final del embarazo, tras la prueba de detección inicial.

Y, como cualquier prueba de laboratorio, la prueba de detección puede dar resultados falsos negativos, interpretarse erróneamente o no comunicarse adecuadamente al equipo de atención del bebé.

Consciente de estas deficiencias, en 1991 los CDC recomendaron la vacunación contra la hepatitis B para todos los niños desde el nacimiento, independientemente del riesgo materno.

Estados Unidos adoptó la política de vacunar a todos los bebés desde el nacimiento porque el número de personas con infecciones por hepatitis B era, y sigue siendo, relativamente alto, y porque muchas madres no reciben atención prenatal, por lo que sus infecciones pasan desapercibidas.

Mientras tanto, en algunos países europeos, como Dinamarca, solo los bebés con ciertos factores de riesgo reciben la vacuna al nacer.

Esto se debe a que en esos países las infecciones por hepatitis B son mucho menos frecuentes y las mujeres embarazadas se someten a pruebas más exhaustivas gracias al sistema de salud de ese país.

Debido a estas diferencias, ese enfoque no es eficaz en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan una dosis universal al nacer.

¿Por qué es importante que los bebés reciban la vacuna contra la hepatitis B al nacer?

El mayor peligro para que los bebés contraigan la hepatitis B es al nacer, cuando el contacto con la sangre de la madre puede transmitir el virus.

Sin tratamiento preventivo ni vacunación, entre el 70 % y el 90 % de los bebés nacidos de madres infectadas se infectarán, y el 90 % de esas infecciones se volverán crónicas.

La infección en estos niños daña silenciosamente su hígado, lo que puede provocar cáncer de hígado y la muerte.

Alrededor del 80 % de los padres optan por vacunar a sus bebés al nacer. Si los padres deciden retrasar la vacunación debido a esta nueva recomendación, los bebés quedarán desprotegidos durante este periodo tan vulnerable, en el que la infección tiene más probabilidades de convertirse en crónica y dañar silenciosamente el hígado.

Un artículo de investigación publicado el 3 de diciembre estima que, si solo los bebés nacidos de madres infectadas con hepatitis B recibieran la vacuna, se producirían 476 infecciones perinatales adicionales por hepatitis B cada año.

Las vacunas contra la hepatitis B utilizadas en los Estados Unidos tienen un historial de seguridad excepcional.

El único riesgo confirmado es una reacción alérgica llamada anafilaxia que se produce en aproximadamente 1 de cada 600 000 dosis, y ningún niño ha fallecido a causa de dicha reacción. Estudios exhaustivos demuestran que no existe relación con otras afecciones graves.

¿Por qué retrasar la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos es una mala idea?

Los bebés y los niños siguen siendo vulnerables a la hepatitis B mucho tiempo después del nacimiento.

Los niños pueden infectarse a través del contacto doméstico o en guarderías por exposiciones tan comunes como compartir cepillos de dientes o una mordedura que rompa la piel.

Dado que la hepatitis B puede sobrevivir durante una semana en las superficies domésticas y muchos portadores desconocen que están infectados, incluso los bebés y niños pequeños de madres no infectadas siguen estando en riesgo.

La protección completa contra la hepatitis B requiere una serie de tres dosis de vacuna, administradas a intervalos específicos durante la infancia. Cualquier cosa que no sea la serie completa deja a los niños vulnerables de por vida.

Además de cambiar la recomendación sobre la dosis al nacer, el comité aconseja ahora a los padres que consulten con su proveedor de atención médica sobre la comprobación de los niveles de anticuerpos de los niños después de una o dos dosis de la vacuna para determinar si se necesitan dosis adicionales.

Aunque a veces se recomienda esta prueba a las personas de grupos de alto riesgo después de recibir las tres dosis para confirmar que su sistema inmunitario ha respondido adecuadamente a la vacuna, no sustituye a completar la serie.

La recomendación de que todos los bebés reciban la vacuna al nacer y de que los lactantes completen la serie completa de vacunas tiene por objeto proteger a todos los niños, incluidos aquellos que se escapan de los controles maternos o que se enfrentan al virus en su vida cotidiana.

Volver al enfoque basado en el riesgo, menos eficaz, amenaza con erosionar esta red de seguridad fundamental.

*David Higgins es profesor adjunto de Pediatría en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Si usted desea leer la versión en español puede encontrarla en este enlace.

