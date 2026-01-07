Dietas No a los alimentos ultraprocesados en el reino del 'fast food': las nuevas directrices alimentarias del gobierno de Trump El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. prometió que las nuevas guías “revolucionarán” los hábitos alimenticios en EEUU y “harán que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, una consigna del movimiento MAHA, conocido sobre todo por su resistencia a las vacunas.



Video Casos de cáncer gastrointestinal aumentan en menores de 50 años: te contamos cómo prevenirlo

El gobierno de Donald Trump instó este miércoles a los estadounidenses a evitar los alimentos altamente procesados y los azúcares añadidos, al tiempo que promovió el consumo de carne roja y productos lácteos enteros, alimentos que muchos nutricionistas habían desaconsejado anteriormente.

Las nuevas guías nutricionales federales ponen un mayor énfasis en las proteínas que las recomendaciones previas y presentan un gráfico de pirámide invertida que coloca a la carne, los lácteos y las grasas saludables en el mismo nivel que las verduras y las frutas, mientras que los cereales integrales ricos en fibra, como la avena, quedan en la punta inferior.

Datos federales muestran que los alimentos ultraprocesados, incluidos productos de panadería dulces envasados, botanas saladas y refrescos, representan alrededor del 55% de las calorías en la dieta promedio de los estadounidenses.

Imagen USDA/Especial

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. dijo que las nuevas guías “revolucionarán” los hábitos alimenticios en EEUU y “harán que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, una consigna del movimiento MAHA, conocido sobre todo por su resistencia a las vacunas.

PUBLICIDAD

Kennedy ha criticado durante mucho tiempo la dieta típica estadounidense y a la industria alimentaria, afirmando que EEUU se encuentra en una “emergencia de salud” que ha provocado enfermedades crónicas, incluso entre los niños.

Los principales cambios a las recomendaciones alimenticias

Azúcares: Las nuevas guías nutricionales refuerzan el llamado a limitar al máximo el azúcar, indicando que los niños no deberían consumir edulcorantes añadidos antes de los 10 años y que las bebidas azucaradas no forman parte de una dieta saludable.

Carbohidratos refinados: Se recomienda disminuir el consumo de productos elaborados con harinas refinadas, como el pan blanco y las tortillas de harina, por su menor valor nutricional.

Alimentos integrales: Las autoridades exhortan a dar prioridad a verduras y frutas frescas frente a alimentos procesados o listos para comer, que suelen contener altos niveles de sal y azúcares añadidos.

Grasas: A diferencia de guías anteriores, las nuevas recomendaciones ponen menos énfasis en evitar las grasas, aunque sugieren reemplazar las frituras por métodos de cocción más saludables como asar u hornear.

El documento sugiere que los estadounidenses deberían elegir fuentes de grasas saturadas procedentes de alimentos integrales, como la carne, los lácteos enteros o los aguacates, sin dejar de limitar el consumo de grasas saturadas a no más del 10 % de las calorías diarias. La guía afirma que “otras opciones pueden incluir la mantequilla o el sebo de res”, a pesar de las recomendaciones anteriores de evitar esas grasas.

PUBLICIDAD

Tipos de proteína: El documento amplía el enfoque sobre las fuentes de proteína y propone una dieta variada que incluya opciones tanto animales como vegetales, incorporando también la carne roja.

Cantidad de proteína: Las guías elevan la ingesta recomendada de proteína a entre 1.2 y 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal, frente a los 0.8 gramos por kilogramo sugeridos anteriormente para la mayoría de las personas.

Consumo de alcohol: Las nuevas guías eliminan los límites diarios específicos que antes recomendaban un máximo de una bebida para las mujeres y dos para los hombres, y en su lugar hacen un llamado general a reducir el consumo de alcohol para mejorar la salud.

¿Tendrán efecto las guías alimentarias?

Las pautas alimentarias, que por ley deben actualizarse cada cinco años, proporcionan un modelo para una dieta saludable.

Sin embargo, en un país donde más de la mitad de los adultos padecen una enfermedad crónica relacionada con la alimentación y donde por años se ha promovido la comida rápida o 'fast food', pocos estadounidenses siguen realmente estas recomendaciones, según muestran las investigaciones.

Datos federales muestran que los alimentos ultraprocesados, incluidos productos de panadería dulce, botanas saladas, comida rápida y refrescos, representan alrededor del 55% de las calorías en la dieta promedio de los estadounidenses.

El claro ejemplo es el presidente Donald Trump que es conocido por llevar una dieta poco convencional y centrada en comida rápida y alimentos altos en calorías, prefiriendo opciones como hamburguesas de McDonald’s, pollo frito, pizza y bistecs, además de un fuerte gusto por los snacks y dulces como Doritos, galletas y helado.

PUBLICIDAD

Mira también: