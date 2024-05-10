Cambiar Ciudad
El rescate de esos dos perros no ocurrió en medio de inundaciones en Indonesia: fue en Vietnam en 2023

Circula un video en el que se ve cómo desde un bote que navega por una zona anegada son rescatados dos perros color miel, junto a la afirmación de que se trata de Indonesia. Sin embargo, las imágenes no son recientes.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
Indonesia ha sufrido fuertes inundaciones en 2024, pero el clip no fue grabado ahí.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Manan Vatsyayana- AFP vía Getty Images / captura de Threads.

En mayo de 2024 ha sido compartido en redes sociales un video que muestra el rescate de dos perros color miel que son subidos a una barca en una zona anegada, junto a la afirmación de que corresponde a inundaciones en Indonesia. Sin embargo, esto no es cierto y las imágenes se encuentran fuera de contexto: The Weather Channel y un sitio web vietnamita publicaron la misma grabación a finales de 2023 y explicaron que el rescate de los animales ocurrió en la localidad vietnamita de Hue en noviembre de ese año.

“Inundaciones en indonesia! [sic] Rescate de angelitos en peligro”, dice el texto que acompaña el video publicado en Threads el 7 de mayo de 2024 y que tres días después acumulaba más de 1,290 “me gusta”. En las imágenes se ve cómo sacan del agua a un perrito que se acerca nadando hasta la barca y a otro que estaba atrapado dentro de una estructura.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Si bien Indonesia ha sufrido varios episodios de fuertes inundaciones durante 2024, incluido uno que dejó al menos 15 fallecidos a comienzos de mayo, una búsqueda inversa de imagen en Google nos permitió encontrar dos notas publicadas el año pasado que contienen el video que estamos verificando y que explican que este fue grabado en la localidad vietnamita de Hue en noviembre de 2023.

La información difundida por la página especializada en meteorología The Weather Channel explica que la ciudad de Hue se vio afectada por inundaciones ocasionadas por el desborde de ríos y que “sectores del centro de Vietnam recibieron más de 5 pulgadas de lluvia en sólo seis horas”; mientras que la nota del sitio vietnamita identifica como Khanh Hoa a la persona que publicó el video y señala que es residente del barrio Phu Thuong, de Hue.

Conclusión

Es falso que un video del rescate de dos perros que son subidos a una barca en una zona inundada haya ocurrido en Indonesia, como se asegura en Threads. Las imágenes están fuera de contexto, pues ya habían sido compartidas en 2023 en la página web de The Weather Channel y en un sitio de noticias de Vietnam, explicando que las mismas habían sido captadas en la localidad vietnamita de Hue en noviembre de ese año. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:


