¿Puede Biden cancelar las deudas estudiantiles? Estos son los puntos del debate sobre el tema

Entre los demócratas, cuando todavía no se había aprobado la condonación de la deuda, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que el mandatario no podía perdonar la deuda estudiantil por su cuenta. “El presidente no puede hacerlo. Eso ni siquiera es una discusión”, afirmó la funcionaria, según reseñó CNBC.