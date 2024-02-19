Esos productos no son de un cargamento confiscado en México que están rifando porque no se pueden vender

Publicaciones en Facebook en las que se ven cajas cerradas con el logo de Amazon y otras abiertas con productos de todo tipo dentro (como artículos tecnológicos, herramientas o ropa) aseguran que se trata de un cargamento que “fue confiscado porque fue importado ilegalmente a México” y que los productos están siendo rifados, a cambio de un aporte de 36 pesos (2.11 dólares), porque legalmente no se pueden vender. Sin embargo, todo lo anterior es falso: desde la cuenta que publica estos posts también han sido difundidas las mismas imágenes con un texto en holandés que asegura que el supuesto decomiso se produjo en Países Bajos y, en ese caso, las etiquetas —añadidas digitalmente a las fotos— marcan un valor de 3 euros. Además, el gigante del comercio electrónico dijo a elDetector que no sortea productos de esa manera.

“¡Un gran cargamento fue confiscado porque fue importado ilegalmente a México! Por ley no podemos vender estos artículos, ¡así que estamos organizando una rifa! ¡La cantidad de artículos en existencia es limitada!”, dice el texto que acompaña las imágenes, en las que se ven etiquetas con el logo de Amazon y el valor de “$36”. Las publicaciones fueron difundidas el 12 de febrero de 2024 y tres días después acumulaban decenas de reacciones y comentarios.

En elDetector revisamos el perfil de Facebook en el que fueron publicados los posts y encontramos que desde la misma cuenta fueron difundidas también ese día las mismas imágenes pero con textos en holandés que aseguraban que la confiscación ocurrió en Países Bajos y no en México. En este caso las etiquetas marcaban un valor de 3 euros para participar en el supuesto sorteo.

Las imágenes y las etiquetas son idénticas, salvo por el valor que muestran, lo que indica que las mismas no son auténticas y fueron añadidas digitalmente. Además, una búsqueda inversa de imagen en Google nos permitió encontrar la fotografía de las cajas apiladas pero sin ningún tipo de etiquetas sobre ellas.

Incluso los comentarios supuestamente dejados en las publicaciones de Facebook por usuarios que han resultado favorecidos por la rifa, tienen textos exactamente iguales en los dos posts en español aunque provienen de personas diferentes. Lo que muestra que no son auténticos.

Anuncios en múltiples idiomas

Asimismo, al revisar la sección de anuncios de la cuenta de Facebook desde la que fueron publicados los posts encontramos publicaciones similares hechas desde noviembre de 2023 en distintos idiomas en las que se ofrecen, por ejemplo, supuestos iPhones a 2 euros como parte de un “evento de caridad” de las tiendas europeas Worten (con almacenes en Portugal y España). Además, ninguno de los administradores de ese perfil está en los países que se mencionan en las publicaciones (México y Holanda), sino en Vietnam, Canadá, Filipinas y Ucrania.

Las publicaciones usan además el logo y el nombre de Amazon, pero no están relacionadas con el perfil verificado en Facebook del gigante del comercio electrónico en México. Y llaman a actuar con celeridad, porque supuestamente “la cantidad de artículos en existencia es limitada”.

Todas las anteriores son señales de fraude o estafa —junto a la máxima de la seguridad al hacer compras online de que si alguna oferta parece demasiado buena para ser verdad es mejor desconfiar— y nos permiten concluir que se trata de publicaciones falsas que usan la imagen de Amazon sin autorización.

Amazon no hace ese tipo de sorteos

En elDetector también consultamos al gigante del comercio electrónico por correo electrónico. Barbara Agrait, portavoz de Amazon, nos dijo que la empresa "no sortea productos como se describe en esta publicación en las redes sociales. La gran mayoría del inventario excedente y devuelto se revende a otros clientes o liquidadores, se devuelve a proveedores o se dona a organizaciones benéficas, según el estado del artículo".

También nos compartió un enlace en el que se explica más a fondo un programa de Amazon, al que pueden acceder los vendedores que usan su plataforma, para comercializar productos devueltos o que no han podido ser vendidos.

Y en sus recomendaciones para evitar estafas en internet, el gigante del comercio electrónico advierte: “No realices ningún pago para reclamar el importe de un sorteo o premio” y “No respondas a ninguna oferta por Internet o por teléfono si no estás seguro de su fiabilidad”.

Además, en elDetector hemos chequeado recientemente otras publicaciones en redes sociales en las que se hacen supuestas ofertas similares a las de los posts que estamos verificando, con el mismo tipo de esquema: difusión a través de anuncios de Facebook en más de un idioma, sin relación con las tiendas cuya imagen usan y con ofrecimientos demasiado buenos para ser verdad. Así como también hemos detectado fraudes que usan la imagen de Amazon.

CONCLUSIÓN

Son falsas esas publicaciones que muestran decenas de cajas apiladas con el logo de Amazon y otras abiertas con todo tipo de productos dentro, asegurando que se trata de un cargamento confiscado en México que están rifando porque no se puede vender y que para participar en el sorteo solamente hay que pagar 36 pesos (2.11 dólares). Amazon dijo a elDetector que no sortea productos de esa forma. Además, los posts usan la imagen del gigante del comercio electrónico, pero el perfil desde el que son difundidos no tiene ninguna relación con la cuenta verificada de Amazon México y desde el mismo perfil se publican exactamente las mismas imágenes pero con un texto en holandés diciendo que el cargamento fue incautado en Países Bajos, lo que confirma que se trata de una historia inventada con fines fraudulentos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

