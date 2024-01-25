Es falso que Temu ofrece esos supuestos “paquetes no reclamados” a 72 pesos mexicanos

Los <i>posts</i> son difundidos desde una cuenta de reciente creación.

Publicaciones en Facebook que usan la imagen de la plataforma de comercio electrónico Temu y aseguran vender supuestos “paquetes no reclamados” de sus almacenes a 72 pesos mexicanos (4.18 dólares) son falsas, según informó a elDetector el servicio de atención al cliente de la empresa en México. Además, tienen elementos que apuntan a que se trata de una estafa, pues encontramos denuncias de posible fraude entre los comentarios y provienen de un perfil de reciente creación, en el que incluso se puede encontrar la misma imagen manipulada para ofrecer los supuestos lotes en inglés.

“¡Estamos vendiendo paquetes no reclamados de nuestros almacenes por sólo MX$72! Usted puede conseguir fácilmente iPhone, aparatos de cocina, aspiradora y otros bienes. ¡El valor de cada caja oscila entre MX$8000 y MX$30000!”, dicen las publicaciones, hechas el 8 y 9 de enero de 2024 y que hasta el 25 de enero superan entre ambas 2,400 reacciones y 1,200 comentarios.

Entre los comentarios, encontramos que varios usuarios denunciaron que han sido estafados o que se trata de un fraude, así que en elDetector revisamos el perfil desde el que fueron hechas las publicaciones y notamos que fue creado el 8 de enero de 2024, el mismo día en que se divulgó el primero de los anuncios. Además, vemos que son difundidos como publicidad , lo que les permite llegar a más cantidad de personas, y también que otra de las publicaciones de la cuenta incluye la misma foto de la supuesta mercancía a rematar pero con letreros en inglés, lo que indica que la imagen no es auténtica y fue manipulada.

Por otro lado, las publicaciones usan el logo, los colores e incluso el nombre de Temu (que se puede leer en las supuestas etiquetas que anuncian el precio de cada lote), pero el perfil en Facebook desde el que son difundidas no está relacionado con la cuenta verificada de Temu México en esta red social.

Todas las anteriores son señales de advertencia, junto a la máxima para evitar fraudes en internet: si una oferta se ve demasiado buena para ser verdad, desconfía.

En elDetector compartimos la imagen de uno de los posts con el departamento de servicio al cliente de Temu México y desde ahí nos confirmaron que “esa publicación es falsa y no pertenece a Temu”.

En elDetector hemos verificado en otras ocasiones publicaciones similares que dicen ofrecer paquetes de productos no reclamados a bajo precio y que también han resultado ser falsas. En septiembre de 2023, el medio de verificación español Maldita, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN), desmintió un fraude muy parecido de “paquetes misteriosos” que también usaba la imagen de Temu.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones de Facebook que usan la imagen de la plataforma de comercio electrónico Temu para ofrecer supuestos lotes de paquetes no reclamados a 72 pesos mexicanos (4.18 dólares). Temu México confirmó a elDetector que no tiene que ver con ese contenido. Además, varios usuarios hicieron comentarios en los posts, que fueron difundidos desde un perfil de reciente creación y en forma de publicidad para lograr más alcance, advirtiendo que se trata de un fraude. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

