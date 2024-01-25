Cambiar Ciudad
Es falso que Temu ofrece esos supuestos “paquetes no reclamados” a 72 pesos mexicanos

La plataforma de comercio electrónico confirmó a elDetector que los anuncios no pertenecen a Temu y varios usuarios han dejado comentarios en los que aseguran que han sido estafados o advierten a otros que se trata de un fraude.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
Los <i>posts</i> son difundidos desde una cuenta de reciente creación.
Los <i>posts</i> son difundidos desde una cuenta de reciente creación.
Imagen Arlene Fioravanti Müller / iStock / captura de Facebook.

Publicaciones en Facebook que usan la imagen de la plataforma de comercio electrónico Temu y aseguran vender supuestos “paquetes no reclamados” de sus almacenes a 72 pesos mexicanos (4.18 dólares) son falsas, según informó a elDetector el servicio de atención al cliente de la empresa en México. Además, tienen elementos que apuntan a que se trata de una estafa, pues encontramos denuncias de posible fraude entre los comentarios y provienen de un perfil de reciente creación, en el que incluso se puede encontrar la misma imagen manipulada para ofrecer los supuestos lotes en inglés.

“¡Estamos vendiendo paquetes no reclamados de nuestros almacenes por sólo MX$72! Usted puede conseguir fácilmente iPhone, aparatos de cocina, aspiradora y otros bienes. ¡El valor de cada caja oscila entre MX$8000 y MX$30000!”, dicen las publicaciones, hechas el 8 y 9 de enero de 2024 y que hasta el 25 de enero superan entre ambas 2,400 reacciones y 1,200 comentarios.

Entre los comentarios, encontramos que varios usuarios denunciaron que han sido estafados o que se trata de un fraude, así que en elDetector revisamos el perfil desde el que fueron hechas las publicaciones y notamos que fue creado el 8 de enero de 2024, el mismo día en que se divulgó el primero de los anuncios. Además, vemos que son difundidos como publicidad, lo que les permite llegar a más cantidad de personas, y también que otra de las publicaciones de la cuenta incluye la misma foto de la supuesta mercancía a rematar pero con letreros en inglés, lo que indica que la imagen no es auténtica y fue manipulada.

Por otro lado, las publicaciones usan el logo, los colores e incluso el nombre de Temu (que se puede leer en las supuestas etiquetas que anuncian el precio de cada lote), pero el perfil en Facebook desde el que son difundidas no está relacionado con la cuenta verificada de Temu México en esta red social.

Todas las anteriores son señales de advertencia, junto a la máxima para evitar fraudes en internet: si una oferta se ve demasiado buena para ser verdad, desconfía.

En elDetector compartimos la imagen de uno de los posts con el departamento de servicio al cliente de Temu México y desde ahí nos confirmaron que “esa publicación es falsa y no pertenece a Temu”.

En elDetector hemos verificado en otras ocasiones publicaciones similares que dicen ofrecer paquetes de productos no reclamados a bajo precio y que también han resultado ser falsas. En septiembre de 2023, el medio de verificación español Maldita, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN), desmintió un fraude muy parecido de “paquetes misteriosos” que también usaba la imagen de Temu.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones de Facebook que usan la imagen de la plataforma de comercio electrónico Temu para ofrecer supuestos lotes de paquetes no reclamados a 72 pesos mexicanos (4.18 dólares). Temu México confirmó a elDetector que no tiene que ver con ese contenido. Además, varios usuarios hicieron comentarios en los posts, que fueron difundidos desde un perfil de reciente creación y en forma de publicidad para lograr más alcance, advirtiendo que se trata de un fraude. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Conversación con el servicio de atención al cliente de Temu México. 23 de enero de 2024.

elDetector. Correos Chile no oferta paquetes de artículos olvidados: esa publicación es falsa. 15 de septiembre de 2023.

elDetector. ¿Estás recibiendo mensajes con "maravillosas" ofertas? Evita ser víctima de los estafadores por internet. 24 de noviembre de 2021 / Actualizado el 16 de diciembre de 2021.

Facebook de Temu México. Consultado el 25 de enero de 2024.

Departamento de Justicia de Oregon. Seis señales de que es una estafa. Consultado el 24 de enero de 2024.

International Fact-Checking Network. Firmantes verificados. Consultado el 25 de enero de 2024.

Maldita.es. No, esta promoción de “paquetes misteriosos” no es de Temu: es ‘phishing’. 12 de septiembre de 2023.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

