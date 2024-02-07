Son falsas esas publicaciones que ofrecen supuestamente 60 unidades de PlayStation 5 a “un precio único”

MediaMarkt España también aseguró que se trata de un fraude.

“¡Nuestra tienda ofrece 60 Playstation 5 a un precio único! Haz clic aquí para saber más. Número de unidades restantes: 34”, dice el texto de las publicaciones, que muestran el logo y nombre de Walmart o de Media Markt. Difundidas entre el 3 de febrero y el 5 de febrero de 2024, sumaban decenas de reacciones hasta el 7 de febrero.

En elDetector observamos que las cuentas desde las que se publicaron los posts no están relacionados con los perfiles oficiales en Facebook de las cadenas de tiendas que se muestran en las fotos y también notamos que los carteles y etiquetas que muestran los logos y los supuestos precios parecen haber sido añadidos digitalmente (por el brillo excesivo de sus colores y lo planas que se ven las formas).

Además, revisamos los perfiles desde los que fueron difundidas y encontramos que son de reciente creación y uno de ellos ha publicado 10 anuncios con el mismo tipo de fotos ofreciendo los supuestos PlayStation a precios bajos en distintos idiomas y usando la imagen de diferentes tiendas.

El carácter de urgencia que se quiere dar al decir en el texto que quedan 34 “unidades restantes” también es una señal de posible estafa, ya que se busca que las personas actúen lo antes posible para no perder la supuesta oportunidad. Y en los comentarios encontramos que algunos usuarios advierten directamente que se trata de un engaño.

Por tanto, todo lo mencionado anteriomente son señales de advertencia, junto a la máxima para evitar fraudes en internet: si una oferta se ve demasiado buena para ser verdad, es mejor desconfiar.

Walmart y MediaMarkt dicen que tomarán acciones

En elDetector contactamos con Walmart de México y Centroamérica a través de su perfil verificado en Facebook y, por vía chat, nos respondieron que “esas publicaciones son totalmente falsas”. También nos aseguraron que las reportarían “para evitar este tipo de engaños”.

Escribimos a MediaMarkt España igualmente por su chat de Facebook y nos informaron que “se trata de un fraude”. Asimismo, nos explicaron que ya han “puesto en conocimiento de las autoridades competentes, para que este tipo de conductas delictivas puedan ser perseguidas”.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones de Facebook que supuestamente ofrecen 60 unidades de PlayStation 5 a “un precio único” y que usan la imagen de cadenas de tiendas como Walmart o MediaMarkt. Walmart de México y Centroamérica y MediaMarkt España confirmaron a elDetector que se trata de contenidos con fines fraudulentos. Además, los mismos textos y fotografías similares en las que se ven las estanterías llenas de consolas pueden encontrarse en otros posts de los mismos usuarios de Facebook, pero con los logos de tiendas de distintos países y el texto escrito en diferentes idiomas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

