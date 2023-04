Amazon NO está liquidando 'pallets' con productos por solo $5: es una ciberestafa

En elDetector comprobamos que la dirección del enlace está roto, no funciona. Además, el link no corresponde a Amazon, pues en su página web la empresa afirma que los enlaces legítimos empiezan por https://www.amazon.com o su equivalente internacional de Amazon, y no es el caso, además de que nunca son direcciones IP, o sea una cadena de números, como por ejemplo http://123.456.789.123/amazon.com/.