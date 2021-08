¿Tienen el mismo chance de tener covid-19 y de sobrevivir las personas si se vacunan o no?

El mensaje de Lahren no menciona el hecho de que la mayoría de las muertes por covid-19 está ocurriendo entre quienes no se pusieron la vacuna. Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, señaló el 4 de julio en el programa "Meet the Press”, de NBC, que alrededor de 99.2% de los fallecimientos por covid-19 eran de personas no vacunadas.