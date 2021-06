¿Es el momento de dejar de usar las mascarillas en espacios públicos si ya estás vacunado?

Las vacunas ofrecen gran protección y por eso puedo dejar de usar la mascarilla, según los CDC, incluso si estoy en un entorno con no vacunados que no la utilizan, pero expertos señalan que debo considerar ponérmela si soy diabético o hipertenso para evitar cualquier riesgo, por mínimo que sea. De igual manera, le falta contexto a la afirmación de que es seguro no usar tapabocas si estoy vacunado completamente y convivo con menores de 12 años o con personas que por alguna condición no pueden vacunarse pues si bien yo cuento con protección, ellos no. No hay evidencias de que sea seguro prescindir de la mascarilla si tengo el sistema inmunológico debilitado, por eso los CDC recomiendan consultar con el médico sobre las precauciones a seguir, algo que deben hacer también las embarazadas.