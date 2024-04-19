¿Tiene Mike Johnson los días contados como presidente de la Cámara de Representantes?

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó tres proyectos de ley para brindar asistencia militar a Israel, Ucrania y Taiwán, los que espera poder someter a votación ante el pleno de la Cámara de Representantes durante el fin de semana. Sin embargo, esa movida legislativa podría hacer peligrar su liderazgo.

Con la presentación de los proyectos de ley, Johnson desafía a los integrantes del pequeño pero influyente grupo de representantes de extrema derecha de su propio partido, quienes, gracias a las negociaciones que lo llevaron a la presidencia de la Cámara Baja, pueden poner en peligro su liderazgo.

La amenaza latente sobre el liderazgo de Mike Johnson

En marzo, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de financiación del gobierno a fin de evitar su cierre, la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene presentó una moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara Baja, la misma herramienta parlamentaria usada para destituir al expresidente Kevin McCarthy.

En ese momento, Greene, quien es una de las miembros más vocales del grupo de la extrema derecha republicana, no cumplió con las formalidades necesarias para dar urgencia a su moción a fin de dejarla como una amenaza latente sobre el liderazgo de Johnson.

Hasta el momento, Johnson le ha restado importancia al asunto, calificando la amenaza como “absurda” en una conversación con los medios en la sede de la Cámara Baja el martes. Sin embargo, un segundo miembro del grupo de disidentes, el representante republicano por Kentucky Thomas Massie, se sumó a la iniciativa de Greene.

Revuelta en la Cámara de Representantes

Pero esa amenaza latente se avivó en la Cámara de Representantes el jueves por la mañana cuando los representantes republicanos de línea dura se rebelaron contra la iniciativa de Johnson para aprobar los planes de ayuda militar a los tres países aliados.

Los representantes de extrema derecha le pidieron a Johnson que les asegurara que no trataría de modificar la regla de la Cámara Baja que da el poder a un solo representante para declarar la vacante de la presidencia, a través de una nueva regla incluida en el paquete legislativo a ser votado el fin de semana.

Johnson se negó a dar tales garantías.

"Le notificamos que cualquier esfuerzo por cambiar el umbral de la moción para declarar vacante la presidencia probablemente induciría la moción", dijo el polémico representante republicano de línea dura por Florida Matt Gaetz a CNN.

Por su parte, el representante republicano por Wisconsin, Derrick Van Orden, quien apoya a Johnson, desafió en un agitado discurso a los miembros de extrema derecha a seguir adelante con la moción para destituir a Johnson.

“El pueblo estadounidense realmente no puede ver lo que hacen todo el tiempo pero puede ver moción para dejar vacante la presidencia, los ven tratando de deshacerse del presidente”, dijo Van Orden para luego agregar que “les verán sus verdaderas caras porque no están aquí para legislar, no son legisladores serios”.

Por su parte, Greene advirtió a Johnson que no intentara cambiar la regla y se negó a descartar medidas para destituirlo.

Los representantes republicanos de extrema derecha también trataron, sin éxito, de convencer a Johnson de no presentar los paquetes de ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel.

Este viernes a la revuelta contra Johnson se unió el representante republicano por Arizona Paul Gosar al apoyar el esfuerzo para destituirloon de su puesto, convirtiéndose en el tercer miembro en hacerlo.

La ayuda a Ucrania es el principal punto de discordia

Uno de los puntos de álgidos entre Johnson y el grupo disidente es la ayuda a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa.

El grupo de extrema derecha mantiene una posición aislacionista opuesta a cualquier tipo de ayuda para Ucrania, lo que significa que se necesitarán votos demócratas para aprobar los proyectos de ley de ayuda.

Las ayudas a las tres naciones aliadas de Estados Unidos son prioritarias para la política exterior del presidente Joe Biden, por lo que es muy probable que los representantes demócratas voten abrumadoramente a favor de los proyectos, pero aún queda la duda de si protegerán la presidencia de Johnson de activarse la moción de Greene.

Pero Johnson no solo está siendo presionado por los miembros disidentes del Partido Republicano.

Después de reunirse con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la inacción de los republicanos de la Cámara de Representantes en relación con la ayuda a Ucrania es “ imperdonable y perjudicial para nuestra seguridad nacional”.

“Cada momento de retraso por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes fortalece a Putin y envalentona a los adversarios de Estados Unidos en todo el mundo, que observan de cerca si nosotros mantenemos nuestra determinación de apoyar una Ucrania democrática mientras se defiende de una Rusia autocrática”, dijo Yellen.

Cuán seria es la amenaza de los republicanos disidentes

Massie ya había dicho el martes que Johnson sería destituido, pero Greene quien no había dicho cuándo planea forzar una votación sobre su "moción para dejar vacante" la presidencia de la Cámara Baja podría hacerlo el mismo viernes ante la amenaza del cambio de la regla que la posibilita.

De acuerdo a las reglas vigentes actualmente, la moción no solo necesita ser presentada por un solo miembro sino también requiere de una mayoría simple para ser aprobada, algo que podría ser difícil de lograr sin los demócratas, que si bien votaron para destituir a McCarthy en octubre, podrían votar para salvar la presidencia de Johnson en esta oportunidad.

Actualmente Johnson necesita de los demócratas no solo para sobrevivir la amenaza que representa la moción de destitución presentada en su contra por sus colegas republicanos sino también para aprobar los proyectos de ley en el Comité de Reglas de la Cámara Baja y para su aprobación en el pleno.

Pero los demócratas necesitan de Johnson para enviar los paquetes de ayuda para la firma del presidente Biden, por lo que es probable que está vez estén dispuestos a contribuir a derrotar la moción de Greene, a diferencia de octubre cuando votaron por la destitución de McCarthy.

Massie advierte que el apoyo demócrata perjudicará a Johnson a largo plazo. “Por cada demócrata que acuda en su ayuda, perderá entre 2 y 3 republicanos más”, dijo Massie. "Después de eso, no le quedará mucha vida útil".