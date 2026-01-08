ÚLTIMA HORA
Obamacare

Cámara de Representantes vota a favor de extender los subsidios de Obamacare, desafiando a los líderes republicanos

El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde está aumentando la presión para alcanzar un compromiso bipartidista similar.

La Cámara de Representantes aprobó este jueves, 230 a favor y 196 en contra, un proyecto de ley que prorroga los subsidios que vencieron el primero de enero para quienes tienen un seguro médico con 'Obamacare',

En una notable reprimenda al presidente Donald Trump, un grupo de legisladores republicanos renegados se unieron a prácticamente todos los demócratas para votar a favor de la medida.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde está aumentando la presión para alcanzar un compromiso bipartidista similar.

En breve más información.

