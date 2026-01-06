Partido Republicano

Muere el representante Doug LaMalfa, estrechándose la mayoría republicana en la Cámara Baja

El presidente Donald Trump lamentó el fallecimiento del congresista republicano Doug LaMalfa, de California, quien cumplía su séptimo mandato y era un voto clave para su agenda.

picture
Por:Univision y AP
Video Buscan declarar a Pam Bondi en desacato por no publicar todos los archivos Epstein: lo analizamos

Este martes murió a los 65 años el representante republicano por California Doug LaMalfa, quien estuvo en su escaño durante siete mandatos y significaba un voto clave para la agenda del presidente Donald Trump, reduciendo la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

Exlegislador estatal y agricultor de arroz, LaMalfa contaba con más de una decena de años en el Congreso, donde colaboraba regularmente con los líderes republicanos en las sesiones plenarias y pronunciaba discursos con frecuencia. Su muerte, confirmada por el líder de la mayoría, Tom Emmer, y el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson, reduce la ventaja republicana en la Cámara de Representantes a 218 escaños frente a los 213 de los demócratas.

ARCHIVO – El representante republicano de California, Doug LaMalfa. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)
Imagen J. Scott Applewhite/AP

Trump expresó su "profundo pesar" por la muerte de LaMalfa el martes, durante una reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes, lamentando la pérdida de un legislador a quien consideraba un aliado fundamental para su agenda.

"Me entristeció mucho su fallecimiento", dijo Trump.

El presidente comentó que había considerado no dar el discurso en honor a LaMalfa, pero decidió seguir adelante "porque él lo habría querido así".

Trump dijo que el difunto congresista "no era de los que se levantan a las tres de la mañana" como otros legisladores a los que llamaba a altas horas de la madrugada para presionar por sus votos.

"Votó conmigo el 100% de las veces", dijo Trump. "Con Doug, nunca tuve que llamar".

Mientras tanto, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, pidió un minuto de silencio en honor a LaMalfa al comienzo de una sesión en el Capitolio para conmemorar el quinto aniversario del ataque del 6 de enero de 2021.

Se desconocen los detalles sobre la muerte de LaMalfa

David Reade, exjefe de gabinete de LaMalfa en la legislatura estatal, se emocionó al recordar a LaMalfa, de quien dijo que estaba comprometido con su distrito y orgulloso de su familia y su fe cristiana.

“Uno de mis mejores recuerdos de Doug es que, saben, asistía a los eventos más pequeños que eran importantes en la vida de la gente de este distrito”, dijo Reade en una entrevista telefónica. “Ya fuera un cumpleaños, una reunión familiar o un evento de la organización más pequeña de su distrito, conducía literalmente cientos de kilómetros para estar presente”.

LaMalfa representaba el 1er Distrito del Norte de California, a lo largo de la frontera con Oregón, que incluye Redding y se extiende hasta el norte de Sacramento. Había planeado presentarse a la reelección a pesar de que su distrito había sido rediseñado drásticamente mediante una medida electoral aprobada por los votantes de California en noviembre. La medida, respaldada por los demócratas, estaba diseñada para dificultar la reelección de LaMalfa y otros cuatro republicanos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata, debe convocar una elección especial para reemplazar a LaMalfa, según informó su oficina. La elección podría celebrarse en junio, cuando California celebre sus primarias para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), calificó a LaMalfa como “un conservador de principios y un defensor incansable de la gente del Norte de California”.

“Nunca tuvo miedo de luchar por las comunidades rurales, los agricultores y las familias trabajadoras”, dijo Hudson. “Doug aportó determinación, autenticidad y convicción a todo lo que hizo en el servicio público”.

Elegido por primera vez al Congreso en 2012, era una presencia habitual en la Cámara de Representantes, ayudando a los líderes republicanos a abrir la sesión y ofreciendo su opinión sobre asuntos locales y nacionales.

C-SPAN, en una recopilación reciente, indicó que LaMalfa intervino al menos una vez en la Cámara de Representantes durante 81 días en 2025. Solo otros dos legisladores hablaron con mayor frecuencia en la Cámara.

Partido RepublicanoCongreso de Estados UnidosEleccionesMuerteCámara de Representantes

