Cámara de Representantes

Por qué la mayoría republicana en la Cámara de Representantes será más exigua a partir de abril

El exinfante de marina originario de Green Bay, Wisconsin, dijo en un comunicado que representar el octavo distrito congresional de Wisconsin había sido el "gran honor de mi vida".

Univision picture
Por:Univision
El representante republicano por Wisconsin Mike Gallagher, quien lideró los esfuerzos de la Cámara Baja contra las maniobras del gobierno chino, dijo el viernes que renunciaría a ese cuerpo legislativo, dejando a los republicanos con una mayoría aún más pequeña.

Gallagher, de 40 años, anunció que renunciaría a su cargo el 19 de abril, dejando a los republicanos con una exigua mayoría de 217-213 en la Cámara Baja, lo que significa que no pueden darse el lujo de perder más de un voto en una votación partidaria.

La escasa mayoría ya ha demostrado ser un desafío para el liderazgo republicano obligando al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a trabajar con los demócratas para aprobar prácticamente cualquier legislación.

El comunicado, compartido a través de la cuenta de Gallagher en X, antes Twitter, dice demás que había tomado la decisión de abandonar anticipadamente el Congreso "después de conversar con mi familia".

No habrá elecciones especiales para llenar la cavante dejada por Gallagher. Su renuncia se produce dentro de un plazo establecido por la ley de Wisconsin que exige que el puesto se cubra en las elecciones generales.

Un senador estatal republicano, Andre Jacque de De Pere, y un exsenador estatal, Roger Roth, compiten actualmente por la nominación para el escaño del octavo distrito congresional de Wisconsin de Wisconsin que está queda vacante con la salida anticipada de Gallagher.

Aunque el distrito es sólidamente republicano el Partido Demócrata de Wisconsin dijo en un comunicado que "lucharía duro" por el escaño y calificó la renuncia de Gallagher como " una acusación notable de una mayoría republicana que no hace nada y está obsesionada con crear caos".

Durante un tiempo, Gallagher fue visto como una estrella en ascenso en el Partido Republicano y fue uno de los republicanos de más alto perfil que consideraba postularse para el Senado de Estados Unidos este año contra la actual demócrata de Wisconsin, Tammy Baldwin. Pero abandonó la idea en junio, cuando dijo que quería centrarse en contrarrestar a China a través del comité y que planeaba postularse para un quinto mandato en la Cámara.

La renuncia de Gallagher se produce 10 días después de la reuncia del representante republicano por Colorado Ken Buck, quien dijo que la Cámara de Representantes se había convertido en solo "disputas y tonterías" sin decoro ni profesionalismo.

Desacuerdos con Trump y la facción MAGA

Gallagher lideró una exitosa iniciativa este mes para aprobar en la Cámara un proyecto de ley que conduciría a una prohibición a nivel nacional de la popular aplicación de video TikTok si su propietario con sede en China no vende su participación. Él, junto con un amplio contingente bipartidista, argumentó que la propiedad actual de la empresa representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero Gallagher se encontró en desacuerdo tanto con el expresidente Donald Trump como con sus partidarios y enfureció a sus compañeros republicanos de la Cámara Baja el mes pasado, cuando se negó a someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El Partido Republicano buscaba castigar a Mayorkas como una forma de avergonzar a la administración Biden por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México, pero el primer intento de juicio político de la Cámara se quedó corto por solo un voto en febrero después de que Gallagher y otros dos republicanos se negaron a apoyar la acción argumentando que los republicanos estaban haciendo un mal uso del impeachment.

Aún así, los miembros del Partido Republicano rodearon a Gallagher en la Cámara de Representantes en un intento de hacerle cambiar de opinión, pero él se negó a cambiar su voto. Los republicanos finalmente pudieron aprobar el impeachment de Mayorkas cuando otros legisladores regresaron de sus ausencias. Pero pocos días después de la primera votación fallida, Gallagher anunció que no se postularía para la reelección.

El anuncio de la renuncia de Gallagher se produjo poco después de que la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene de Georgia, respondiera a la aprobación de un proyecto de ley de financiación del gobierno respaldado por los demócratas presentando una medida para destituir a Mike Johnson, el presidente de Luisiana.

La medida, conocida como moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara Baja, es la misma maniobra parlamentaria que los miembros extremistas de la bancada republicana en la Cámara de Representantes usaron en octubre para destituir al expresidente Kevin McCarthy, sumiendo al cuerpo legislativo en semanas de inacción hasta que lograron nombrar un nuevo presidente.

Con información de The Associated Press.

