Cámara Baja aprueba fondos para evitar el cierre del gobierno y en protesta presentan moción para sacar al líder del Congreso

Video Aprueban presupuesto para evitar cierre del gobierno: habrá más fondos para salud y educación

La Cámara de Representantes votó este viernes a favor del proyecto de ley de financiación del gobierno de $1.2 billones (trillion en inglés), a fin de evitar su cierre.

El proyecto de ley fue aprobado con votos de representantes de ambos partidos con un resultado final de 286 votos a favor y 134 en contra, con 112 republicanos y 22 demócratas votando en contra de la medida.

El proyecto de ley pasa a manos del Senado

Ahora pasa al Senado que deberá aprobar la legislación antes de la fecha límite de cierre, al final del día. De ser aprobado, el proyecto de ley financiaría aproximadamente las tres cuartas partes del gobierno durante los próximos seis meses.

Si bien la aprobación de la legislación en el Senado cuenta con el apoyo del líder de la mayoría demócrata, Charles E. Schumer, y del líder de la minoría republicana Mitch McConnell, es aún posible que un solo senador genere obstáculos procedimentales que hagan que la aprobación final del proyecto ocurra después de la fecha límite.

El proyecto de ley aumentaría el salario militar, eliminaría la financiación estadounidense para la agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los palestinos y reforzaría la seguridad en la frontera con México.

La medida cuenta con el apoyo del presidente Biden y de los líderes de ambos partidos en el Congreso.

Revuelta republicana

El resultado muestra una fuerte división en la bancada republicana ya que una mayoría de sus miembros presentes votó en contra del paquete de financiación gubernamental, mientras que los demócratas demostraron estar más unido con solo 22 disensiones.

La representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, presentó una moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara Baja, la misma herramienta parlamentaria que los miembros extremistas republicanos utilizaron en octubre para destituir al expresidente Kevin McCarthy.

De ser aprobada, la moción obligaria la salida del actual presidente Mike Johnson. Sin embargo, en vista de que Greene no cumplió con la formalidad de avisar la moción con anticipación, la misma no pasa automáticamente al primer lugar de la agenda de la Cámara Baja y no será considerada hasta después de un receso de 16 días, dando tiempo para negociaciones.