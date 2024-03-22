Cambiar Ciudad
Cámara de Representantes

Cámara Baja aprueba fondos para evitar el cierre del gobierno y en protesta presentan moción para sacar al líder del Congreso

El proyecto de ley, que habilita $1.2 billones, ahora pasa al Senado que deberá aprobar la legislación antes de la fecha límite de cierre al final del día.

Univision picture
Por:Univision
Video Aprueban presupuesto para evitar cierre del gobierno: habrá más fondos para salud y educación

La Cámara de Representantes votó este viernes a favor del proyecto de ley de financiación del gobierno de $1.2 billones (trillion en inglés), a fin de evitar su cierre.

El proyecto de ley fue aprobado con votos de representantes de ambos partidos con un resultado final de 286 votos a favor y 134 en contra, con 112 republicanos y 22 demócratas votando en contra de la medida.

Notas Relacionadas

Trump se asocia con una 'empresa fantasma' para vender acciones de Truth Social en la bolsa

Trump se asocia con una 'empresa fantasma' para vender acciones de Truth Social en la bolsa

Elecciones en Estados Unidos 2024
2 min

El proyecto de ley pasa a manos del Senado

PUBLICIDAD

Más sobre Cámara de Representantes

Trump conmuta la sentencia del exrepresentante por Nueva York George Santos, condenado por fraude y robo de identidad
4 mins

Trump conmuta la sentencia del exrepresentante por Nueva York George Santos, condenado por fraude y robo de identidad

Política
Por qué no juramentan a Adelita Grijalva en el Congreso y qué tiene que ver con el caso Epstein
6 mins

Por qué no juramentan a Adelita Grijalva en el Congreso y qué tiene que ver con el caso Epstein

Política
Por qué este podría ser el cierre de gobierno más largo de la historia
5 mins

Por qué este podría ser el cierre de gobierno más largo de la historia

Política
A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno
4 mins

A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

Política
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno
2 mins

Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

Política
Con un dibujo de mujer desnuda: qué dice el mensaje aparentemente enviado por Trump a Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara Baja
3 mins

Con un dibujo de mujer desnuda: qué dice el mensaje aparentemente enviado por Trump a Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara Baja

Política
Comité de Supervisión de la Cámara publica un primer lote de más de 33,000 páginas del archivo Epstein
4 mins

Comité de Supervisión de la Cámara publica un primer lote de más de 33,000 páginas del archivo Epstein

Política
Por qué la publicación de la entrevista del vicefiscal general con Ghislaine Maxwell no calma los reclamos de transparencia sobre el caso Epstein
8 mins

Por qué la publicación de la entrevista del vicefiscal general con Ghislaine Maxwell no calma los reclamos de transparencia sobre el caso Epstein

Política
Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes
3 mins

Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes

Política
Claves de la disputa de los distritos electorales: en California y Texas están en juego la agenda de Trump y la Cámara de Representantes
5 mins

Claves de la disputa de los distritos electorales: en California y Texas están en juego la agenda de Trump y la Cámara de Representantes

Política

Ahora pasa al Senado que deberá aprobar la legislación antes de la fecha límite de cierre, al final del día. De ser aprobado, el proyecto de ley financiaría aproximadamente las tres cuartas partes del gobierno durante los próximos seis meses.

Si bien la aprobación de la legislación en el Senado cuenta con el apoyo del líder de la mayoría demócrata, Charles E. Schumer, y del líder de la minoría republicana Mitch McConnell, es aún posible que un solo senador genere obstáculos procedimentales que hagan que la aprobación final del proyecto ocurra después de la fecha límite.

El proyecto de ley aumentaría el salario militar, eliminaría la financiación estadounidense para la agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los palestinos y reforzaría la seguridad en la frontera con México.

La medida cuenta con el apoyo del presidente Biden y de los líderes de ambos partidos en el Congreso.

Revuelta republicana

El resultado muestra una fuerte división en la bancada republicana ya que una mayoría de sus miembros presentes votó en contra del paquete de financiación gubernamental, mientras que los demócratas demostraron estar más unido con solo 22 disensiones.

La representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, presentó una moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara Baja, la misma herramienta parlamentaria que los miembros extremistas republicanos utilizaron en octubre para destituir al expresidente Kevin McCarthy.

De ser aprobada, la moción obligaria la salida del actual presidente Mike Johnson. Sin embargo, en vista de que Greene no cumplió con la formalidad de avisar la moción con anticipación, la misma no pasa automáticamente al primer lugar de la agenda de la Cámara Baja y no será considerada hasta después de un receso de 16 días, dando tiempo para negociaciones.

Video Biden perdona cerca de $6,000 millones en deuda estudiantil a miles trabajadores del sector público
Relacionados:
Cámara de RepresentantesGobiernoProyecto de Ley Congreso de EE.UUCongreso de Estados UnidosSenado de EE.UU.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD