Mike Johnson, el aliado de Trump que le mantiene 'cerrado' el Congreso a Biden

Hace unos meses, el nombre del republicano Mike Johnson no estaba para muchos entre los más destacados o renombrados del Congreso. Pero en octubre de 2023, Johnson, representante del Cuarto Distrito de Louisiana, se ha erigido como el presidente de la Cámara de Representantes y con ello uno de los hombres claves para avanzar con cualquier legislación.

Desde el eventual cierre de gobierno, pasando por la seguridad en la frontera hasta el curso de la guerra que Ucrania libra defensivamente contra Rusia... todos estos temas estuvieron o están ahora mismo en buena parte en las manos de Johnson.

De hecho, el presidente Joe Biden se reunió este martes con los cuatro principales líderes del Congreso para presionarlos para que eviten un inminente cierre del gobierno y que aprueben la ayuda de emergencia para Ucrania y también para Israel.

Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, recibió a Johnson, junto con el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, además del líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el jefe de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

El presidente Joe Biden se reúne con el líder de la minoría del Senado (de izquierda a derecha), Mitch McConnell, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, el 27 de febrero de 2024 en la Casa Blanca. Imagen Roberto Schmidt/Getty Images

La ayuda a Ucrania es la rehén

La Cámara de Representantes bajo el liderazgo de Johnson está bajo presión para aprobar el paquete de seguridad nacional de 95,000 millones de dólares que refuerza la ayuda a Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Esa medida fue aprobada por el Senado en una votación bipartidista de 70 a 29 este mes, pero Johnson se ha resistido a permitir una votación en la Cámara Baja.

Johnson es un aliado de Donald Trump que lidera una estrecha mayoría republicana.

Trump es el probable rival de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre y es quien está presionando a su partido para que niegue más fondos a Ucrania. ¿Por qué? Trump y sus aliados dicen que esa ayuda a Ucrania debe estar atada a su principal tema de campaña, que es frenar la inmigración ilegal en la frontera sur. Sin embargo, cuando se había alcanzado un acuerdo parcial en el Senado en temas de seguridad fronteriza, fue el propio Johnson el que dijo que no iba a permitir que avance.

El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, en el Capitolio de EEUU en Washington, DC, el 6 de febrero de 2024. Imagen BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images



"Queríamos tener un plan de seguridad fronteriza, como lo demostramos los demócratas en el Senado, pero él (Johnson) no puede decir que no avanzarán con la ayuda a Ucrania hasta que tengamos resuelto el tema de la frontera; ha intentado hacerlo durante seis meses y no logró conquistar ni un solo voto demócrata", dijo Schumer a la salida de la reunión de este martes.

"Le dijimos a Johnson, 'hazlo'. Le dije... la historia está mirando por encima de tu hombro y si no haces lo correcto, cualesquiera que sean las políticas inmediatas, te arrepentirás”, añadió Schumer en referencia a la conversación en el Salón Oval con el presidente y los otros líderes del Congreso.



Schumer calificó la reunión en la Casa Blanca como "una de las más intensas" que jamás haya experimentado. “No podíamos darnos el lujo de esperar un mes, dos o tres meses. Porque, con toda probabilidad, se perdería la guerra”, dijo Schumer.

En la inusual conversación en la Oficina Oval, Biden advirtió a los principales líderes del Congreso del terrible costo de no brindar ayuda militar a Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que su país necesita desesperadamente el apoyo continuo de Occidente para derrotar la invasión rusa, y expresara su esperanza de que Estados Unidos apruebe ayudas. Las tropas de Moscú está lanzando agresivos ataques contra las tropas ucranianas, que luchan con escasez de municiones.

"En Ucrania, la necesidad es urgente", dijo Biden, y añadió que "las consecuencias de la inacción diaria en Ucrania son nefastas".



Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los legisladores estadounidenses estaban abrumadoramente a favor de ayudar a esa exrepública soviética.

El Senado ha mantenido un gran apoyo bipartidista a la causa, pero no así la Cámara Baja, donde el influjo de Trump es mucho más fuerte.

Johnson dijo a los periodistas en la Casa Blanca que cree que el Congreso “debe ocuparse primero de las necesidades de Estados Unidos”, antes de abordar la ayuda exterior, incluido abordar específicamente la situación en la frontera.

Posible cierre del gobierno a partir del viernes

La reunión de la Casa Blanca también abordó otra urgencia: el cierre parcial del gobierno que se avecina el viernes por la noche, ya que el Congreso aún no ha aprobado los proyectos de ley de gasto anual que componen el presupuesto federal, casi cinco meses después del inicio del año fiscal 2024.

Sin una resolución, el viernes de la siguiente semana se produciría un cierre total del gobierno, un día después del discurso anual sobre el Estado de la Unión de Biden.

Schumer llamó a Johnson y a los republicanos de la Cámara Baja a que "rechace a la extrema derecha de MAGA, que quiere un cierre de gobierno", en referencia al ala más radical de los representantes.

En ese frente, Johnson pareciera estar un poco menos intransigente que con el tema de Ucrania, ya que poco después de la reunión en el Salón Oval, cuando regresó al Congreso, le dijo al pasar a un reportero de Fox que están trabajando para prevenir un "cierre de gobierno".

