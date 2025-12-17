Venezuela Qué significa ese "bloqueo total" que ordenó Trump contra Venezuela Trump aumentó la tensión con Venezuela con un confuso mensaje publicado en redes sociales en el que mezcló desde inmigración ilegal a terrorismo y criminalidad hasta un supuesto "robo" de petróleo y bienes estadounidenses. ¿Cómo interpretar las palabras del presidente?

Video Trump ordena el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela

El anuncio hecho por el presidente Donald Trump de que ordenará el bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a, o salgan de, Venezuela, genera varias preguntas sobre las consecuencias de esa política que el mensaje del mandatario publicado en redes sociales no deja resueltas.

Por lo pronto, el mensaje de por sí aumenta un poco más las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, al que Trump ahora calificó como “organización terrorista extranjera” y al que parece querer desalojar del poder, aunque hasta ahora la Casa Blanca no lo haya dicho con esas palabras.

Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro por qué Trump considera que Estados Unidos tenía un reclamo.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", publicó Trump en su red social. "Sólo aumentará de tamaño, y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente".

Como consecuencia, el precio del petróleo en mercados asiáticos subió unos 70 centavos de dólar (cerca de un 1%), un monto mínimo en parte porque Venezuela no es un suministrador consistente del mercado, ya que no puede hacerlo de manera legal debido a las sanciones del Tesoro de EEUU, y en parte porque los operadores no saben bien cómo se realizará ese “bloqueo” y a quiénes afectará.

Acá despedazamos el mensaje del presidente para intentar una mejor explicación de qué sigue en la crisis entre ambos países.

¿Venezuela robó petróleo, tierras y activos a EEUU?

Trump: “Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”.

Trump se refiere a la fuerza naval que EEUU ha concentrado en el sur del Caribe y que incluye el grupo de guerra del mayor portaviones del mundo, el Gerald Ford. Pero la razón de esa concentración militar era supuestamente la lucha contra las drogas en una nueva y cuestionada fase en la que se ha bombardeado embarcaciones que la Casa Blanca señala de transportar drogas, causando la muerte a unas 100 personas.

Hasta ahora, la llamada Operación Punta de Lanza no había sido vinculada a algún esfuerzo para atacar, invadir o derrocar a Maduro, aunque muchos comentaristas han asegurado que ese es el plan, algo que pareció ratificar la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada esta semana en Vanity Fair.

Trump ni su secretario de Estado, Marco Rubio, habían hablado del petróleo de Venezuela, donde se acumulan las mayores reservas del planeta. Solo se habían referido al tráfico de drogas, que Venezuela no produce, y de las cuales solo el 10 % de la producción sudamericana usa su territorio como puente, principalmente para mercados europeos.

Trump afirma que estos ataques tienen como objetivo detener el narcotráfico hacia Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela no es un país productor de drogas, y la cocaína que transita por su territorio y sus aguas generalmente tiene como destino Europa. Muchos expertos en derecho afirman que los ataques son ilegales y que las fuerzas armadas están matando a civiles.

Venezuela usa "lo robado" para financiarse

Trump: “El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA".

Destaca que Trump se refiera a “activos”, “tierras” y “yacimientos petroleros robados”, porque no existe un reclamo oficial por parte del gobierno de EEUU contra el de Venezuela por empresas expropiadas durante la llamada Revolución Bolivariana.

A principios de los años 70, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera con la creación de PDVSA y sus empresas filiales. En aquel momento, las compañías extranjeras fueron indemnizadas por sus activos e inversiones.

Décadas después, con la política de expropiación que llevó a cabo al inicio de su gobierno el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, varias empresas internacionales que tenían convenios de operación con la estatal Petróleos de Venezuela en la faja del Orinoco desde los años 90 presentaron demandas ante el Tribunal de Apelaciones Comerciales de Naciones Unidas por incumplimiento de contratos. Algunos casos fueron ganados por los demandantes y otros fueron resueltos por acuerdo entre las partes.

La única de las “grandes” en permanecer en el país fue Chevron, que ha logrado capear las sanciones del Tesoro mediante exenciones temporales otorgadas por la Casa Blanca. Chevron produce un tercio del crudo que se extrae en Venezuela y es la única empresa que paga precios oficiales de mercado a PDVSA.

Como consecuencia, la empresa se ha convertido en un salvavidas para la maltrecha economía venezolana y una ficha del conflicto entre Washington y Caracas. Después de que el presidente Joe Biden reautorizara a Chevron a seguir operaciones en Venezuela como aliciente para reformas democráticas que no se concretaron, Trump quiso anular el acuerdo solo para dejarlo sin alteraciones poco después.

Venezuela, un país nombrado "organización terrorista extranjera"

Trump: "El régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA".

La confusión en este punto se debe a que el Departamento de Estado de EEUU nombra a Estados nacionales como promotores de terrorismo y no como organizaciones terroristas.

La designación de organización terrorista extranjera se le pone a actores no estatales que no pueden reclamar la inmunidad soberana conferida por tratados o membresía en las Naciones Unidas.

Es posible que Trump se refiera a que el llamado Cartel de los Soles y la organización criminal Tren de Aragua ya fueron designados por su gobierno como "organizaciones terroristas extranjeras".

Según Washington, al frente de ambos grupos estaría Maduro, como una especie de gran capo que ordena las actividades delictivas, algunas de las cuales afectan a EEUU, como el tráfico de drogas o el envío de "criminales" a territorio estadounidense, como insiste en decir Trump, aunque sin mostrar pruebas o estadísticas que respalden su afirmación.

Además, expertos han advertido que ni el Cartel de los Soles debe ser entendido como una organización jerárquica como los que existen en México o Colombia, y que el Tren de Aragua no tiene la capacidad de manejar la exportación de grandes cantidades de droga, aunque ocasionalmente algunos de sus miembros sirvan de mulas del narcotráfico.

¿Bloqueo "total" a Venezuela, pero con exepciones?

Trump: “Por lo tanto, hoy ordeno un BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, de la misma manera, no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras o cualquier otro activo, los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”.

En el derecho internacional, un bloqueo es un “acto de guerra” que impide que embarcaciones entren o salgan de los puertos de un país enemigo durante un conflicto armado. Y aunque Trump habla de un bloqueo “total y completo” él mismo lo acota a los “petroleros sancionados”, por lo que al final no se entiende cuál será el real alcance y cómo se pondrá en marcha esa decisión.

Hasta ahora no hay un estado de guerra oficial entre ambos países, pese a las movilizaciones militares que han hecho ambos bandos.

Trump parece amenazar con aplicar sanciones ya existentes contra algunos de esos buques cisterna que exportan petróleo, por lo que si la Armada permite que otros buques entren y salgan libremente de los puertos venezolanos, no se trataría de un bloqueo real.

De acuerdo con la página TankerTrackers.com, que monitorea las rutas de navegación petroleras, el “40 % de la Flota Negra activa que trabaja con Venezuela está bajo sanciones de EEUU”. Otros son los barcos que llevan la producción de Chevron, que en teoría, es la única autorizada para ser comercializada en el exterior.

La ‘Flota Negra’ es una red de cargueros que usa mecanismos para evitar el rastreo y que logran cargar y descargar petróleo de países sancionados como Venezuela, Rusia o Irán. En el caso venezolano, llevan el crudo Cuba y China, principalmente. Como PDVSA está fuera de los mercados petroleros por las sanciones estadounidenses, vende la mayoría de sus exportaciones en el mercado negro de China usando esos tanqueros fantasmas.

Según información de la agencia Reuters, tras la captura la semana pasada del petrolero “fantasma” Skipper, que se dirigía a Cuba con crudo venezolano, varios barcos que no están en la lista de empresas sancionadas por EEUU han decidido suspender sus envíos o recogidas en puertos venezolanos y han regresado a sus puertos de origen o dirigido a puertos alternativos.

Las consecuencias para Venezuela de este "bloqueo" de Trump

Aunque el mercado de hidrocarburos no se vaya a sacudir por la falta del poco crudo que aporta Venezuela, fronteras adentro un bloqueo parcial (de petroleros sancionados) amenaza con tener serias repercusiones para una economía que depende en más de un 90 % de los ingresos en divisas que le aporta PDVSA.

El país sufrirá una reducción de sus ingresos, porque todo cargamento de petróleo venezolano, aun siendo transportado por empresas legales y buques correctamente identificados, es sujeto de las sanciones estadounidenses. Eso golpeará las finanzas del gobierno de Maduro.

Importaciones de insumos básicos, como medicinas o alimentos, serán afectadas, con lo que podría verse un regreso de la hiperinflación que asoló al país recientemente, por la escasez de productos en supermercados y tiendas.