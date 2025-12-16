Aranceles Las revelaciones más explosivas de Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump que contó en una entrevista inéditos entretelones de la Casa Blanca Wiles ofreció una inusual entrevista a la revista Vanity Fair en la que reveló algunas polémicas opiniones sobre lo que ocurre en el interior del gobierno de Donald Trump.



Video La jefa de gabinete de Trump critica a Pam Bondi por manejo del caso Epstein: las noticias del día

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ofreció una opinión tan inusual como sincera sobre las entrañas del gobierno de Donald Trump en una serie de entrevistas publicadas este martes por la revista Vanity Fair.

En su relato, aportó detalles que los asesores presidenciales suelen reservarse para publicar sus memorias y reveló sus opiniones sobre su jefe y la labor de su agresiva administración.

Sus respuestas tocaron multitud de temas: desde criticar a la fiscal general Pam Bondi por haber "fallado" en el caso de Jeffrey Epstein hasta afirmar que ninguna persona racional podría creer que Elon Musk hiciera un buen trabajo desmantelando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Sus opiniones son aún más llamativas porque Wiles, hasta ahora, ha mantenido

un perfil bajo.

Tras la publicación en Vanity Fair, Wiles lo calificó como un "artículo de propaganda", y varios funcionarios del gabinete y otros asesores salieron en su defensa. Sin embargo, llamó la atención que Wiles no negó ningún detalle ni cita publicada en la revista.

Estas son algunas revelaciones más impactantes de la entrevista de Wiles:

Wiles defiende a Trump comparándolo con un alcohólico

Wiles describió a Trump como una figura intensa que piensa a grandes rasgos, pero a menudo se despreocupa de los procesos y de los detalles políticos.

Calificó al republicano como alguien con "la personalidad de un alcohólico", a pesar de que el presidente no bebe. Incluso reconoció este rasgo de personalidad en su propio padre, el famoso locutor deportivo Pat Summerall.

"Los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben. Por eso soy una experta en personalidades fuertes", dijo.

"No soy una facilitadora... Intento ser cuidadosa con lo que hago. Supongo que el tiempo dirá si he sido efectiva", agrego.

Las duras críticas a Pam Bondi por el caso Epstein

En algunos de sus comentarios más impactantes, Wiles afirmó que la fiscal general Pam Bondi "falló" en la gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, especialmente al disparar la sexpectativas cuando sugirió que el Departamento de Justicia tenía una lista de clientes a la espera de ser revelada, solo para que el gobierno dijera después que no existía.

También criticó cuando Bondi distribuyó carpetas a un grupo de influencers de redes sociales en las que no se incluía nueva información sobre Epstein. Eso hizo que la base de simpatizantes de Trump hiciera más llamados para que se liberaran los archivos.

"Creo que ella no se dio cuenta en absoluto de que ese era el grupo específico que se preocupaba por esto", dijo Wiles sobre Bondi. "Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No hay lista de clientes, y ciertamente no estaba en su escritorio".

Wiles también afirmó que Trump impulsó relatos falsos de que el expresidente Bill Clinton frecuentaba la infame isla de Epstein.

"No hay pruebas" de que esas visitas ocurrieran, según Wiles, y no hay ningún hallazgo condenatorio sobre Clinton.

"El presidente se equivocó en eso", admitió Wiles.

Wiles reconoce que los aranceles de Trump son "más dolorosos" de lo esperado

Pocos acontecimientos socavaron tanto la imagen de Trump como su anuncio del 2 de abril sobre los aranceles del "Día de la Liberación", en el que anunció impuestos a las importaciones que oscilaban entre el 10% y el 99% para la mayor parte del mundo.

La medida de Trump generó temores de recesión y un retraso en la imposición de su estrategia arancelaria más amplia, lo que desencadenó una montaña rusa de negociaciones y nuevas amenazas de gravámenes.

Wiles calificó la implementación de abril como "mucho pensar en voz alta" y afirmó que hubo disputas internas al respecto entre los asesores de Trump.

Agregó que les pidió a sus asesores que "analizaran lo que él ya estaba pensando" y le pidió a Vance que le dijera a Trump que "no hablara de aranceles hoy" hasta que su equipo estuviera "completamente unido".

Pero Trump actuó por su cuenta.

Wiles afirmó que creía que un punto medio sobre los aranceles sería exitoso. Sin embargo, concluyó: "Ha sido más doloroso de lo que esperaba".

La venganza de Trump contra quienes considera enemigos ha durado más de lo que a Wiles le gustaría

Wiles habló de la crueldad y determinación de Trump para vengarse de quienes considera sus enemigos políticos, especialmente de quienes lo procesaron judicialmente.

“Tenemos un acuerdo laxo de que el ajuste de cuentas terminará antes de que transcurran los primeros 90 días”, declaró Wiles a principios del segundo mandato de Trump.

A Vanity Fair le dijo que sí intentó moderar la tendencia de Trump a conseguir venganza.

Pero el pasado mes de agosto, cambió de opinión. “No creo que esté en una campaña de venganza”, afirmó entonces, argumentando que Trump tiene un principio diferente: “No quiero que lo que me pasó a mí le pase a otra persona”.

Aun así, reconoció que “puede que haya algo de eso de vez en cuando” y que Trump “lo aprovechará... cuando tenga la oportunidad”.

“¿Quién lo culparía?”, preguntó retóricamente. “Yo no”.

Al ser preguntada sobre el procesamiento por fraude hipotecario de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, Wiles admitió: “Bueno, esa podría ser la única venganza”.

Wiles admite errores en inmigración

Cuando un juez federal reprendió al gobierno por deportar a Kilmar Abrego García, residente de Maryland, Trump defendió públicamente la estrategia a pesar de que el gobierno declaró ante el tribunal que había sido un error.

Wiles no se anduvo con rodeos y declaró entonces a Vanity Fair: "Tenemos que analizar más a fondo nuestro proceso para realizar deportaciones".

Cuando el gobierno deportó a dos madres y a sus hijos ciudadanos estadounidenses, incluyendo a uno que tenía cáncer, Wiles fue aún más directa: "Pudo ser un agente de la Patrulla Fronteriza demasiado entusiasta, no lo sé. No entiendo cómo cometen ese error, pero alguien lo cometió".

Trump se muestra más escéptico sobre las intenciones de Putin de lo que hace ver públicamente

Tras casi cuatro años de conflicto, Trump ha argumentado que se puede persuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de poner fin a la guerra en Ucrania si Kyiv acepta ceder territorio en la región oriental del Donbás y si las potencias occidentales ofrecen incentivos económicos que reintegren a Rusia al orden económico mundial.

“De hecho, creo que el presidente Putin quiere que termine”, declaró Trump a la prensa el pasado lunes.

Pero Wiles expresó su profundo escepticismo a Vanity Fair sobre Putin.

“Los expertos creen que si pudiera conseguir el resto de Donetsk, estaría contento”, declaró Wiles en agosto, refiriéndose a la región clave del Donbás.

“Donald Trump cree que quiere todo el país”, declaró Wiles a su entrevistador.

Para Trump, los ataques a supuestas narcolanchas buscan derrocar a Nicolás Maduro

Wiles afirmó en noviembre que Trump “quiere seguir atacando barcos hasta que Maduro se rinda”.

Trump ha afirmado repetidamente que Maduro tiene “los días contados”, a medida que Estados Unidos intensifica los ataques mortales contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental. El gobierno alega que los objetivos son cárteles del narcotráfico.

Aun así, Trump y los funcionarios del gobierno no han llegado a afirmar que quieran derrocar al régimen de Maduro.

Insisten en que los ataques, que han matado al menos a 95 personas en 25 incidentes conocidos desde septiembre, son una estrategia para detener el flujo de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.

Las opiniones de Wiles sobre Vance, Musk, Kennedy Jr….

Wiles dijo que el vicepresidente JD Vance ha sido un teórico de la conspiración durante una década y su conversión al movimiento MAGA (pese a que una vez comparó incluso a Trump con Adolf Hitler) fue "algo político”.

Opinó que Elon Musk se excedió en sus esfuerzos por mejorar la eficiencia del Departamento de Gobierno. Lo llamó "un completo actor solitario... un bicho raro" y un "confeso consumidor de ketamina" (Musk ha reconocido haber usado la anestesia disociativa).

Recordó haber tenido que explicarle que "no se puede simplemente dejar a la gente fuera de sus oficinas" y dijo que su desmantelamiento de USAID la dejó "al principio horrorizada".

"Porque creo que cualquiera que preste atención al gobierno y que alguna vez haya prestado atención a USAID creía, como yo, que hacen un muy buen trabajo", dijo, y agregó que "ninguna persona racional podría pensar que el proceso de USAID es bueno. Nadie".

Llamó al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., "Bobby el peculiar" y al jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, "un fanático absoluto de la derecha".

Pero al elogiar a Kennedy, Wiles explicó su apoyo a los intransigentes del gobierno: "Excede los límites; algunos dirían que demasiado. Pero yo digo que para volver al punto medio, hay que ir demasiado lejos".

