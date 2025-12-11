María Corina Machado María Corina Machado sobre una intervención militar de EEUU: "Venezuela ya fue invadida, tenemos agentes rusos, iraníes y terroristas" María Corina Machado aseguró este jueves en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija.

Video "Es un momento histórico": venezolanos en Oslo celebran a María Corina Machado por su Nobel de Paz

La líder opositora María Corina Machado, que arribó la madrugada de este jueves a Oslo horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz, se refirió a Venezuela como un país "invadido" por los aliados del régimen de Nicolás Maduro.

"Hay gente que habla de la amenaza de invadir Venezuela y Venezuela ya ha sido invadida, tenemos agentes rusos, agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbollah, Hamas que operan libremente en acuerdo con el régimen. Tenemos la guerrilla colombiana, los carteles de la droga que han tomado al 60% de nuestra población y que no solo trafican con drogas sino con personas, prostitución", respondió al ser preguntada si está a favor de una intervención militar de EEUU en su país.

PUBLICIDAD

"Esto ha vuelto a Venezuela en el centro de la criminalidad de las Américas. Lo que sostiene al régimen es un poderoso sistema de represión con fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro del petróleo, el tráfico de armas y personas. Tenemos que cortar eso y cuando la represión se debilite, se terminó, es lo único que le queda al régimen, violencia y terror", agregó, en su primera comparecencia ante la prensa en Oslo.



Machado, quien apareció en Noruega tras pasar alrededor de un año en la clandestinidad acusada de "traición a la patria" por el régimen de Nicolás Maduro por su lucha para hacer valer el resultado de las elecciones, agradeció Nobel de la Paz "como un reconocimiento al pueblo venezolano".

"Algún día los recibiremos en un brillante país, democrático y libre, y va a ser pronto", dijo Machado en una primera comparecencia ante la prensa, junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr.

Enfatizó la importancia de Venezuela para el mundo: "Cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad. Y cuando ganemos, porque vamos a ganar, será un ejemplo extraordinario para los que países que no tienen libertad".

"Nuestra experiencia en Venezuela transmite al mundo un testimonio de que para tener paz hay que tener democracia. La democracia es el sistema que permite que haya paz en una sociedad. Y no puedes tener democracia sin libertad"

"El valor para defender la libertad viene de las cosas que de verdad importan en tu vida, de lo que amas. Y cuando sientes que esas cosas están en peligro, crece el valor. Por eso estoy convencida de que la paz es un acto de amor y eso es lo que me trajo, el amor de millones de venezolanos, por su país, su libertad y sus hijos".

PUBLICIDAD

Machado se refirió a Noruega como un ejemplo de país rico en petróleo que ha sabido usar esos recursos en beneficio del pueblo, "al contrario de lo que ha pasado en Venezuela". "Créanme, haremos de Venezuela ese nudo de energía, tecnología y democracia de América. Contamos con ustedes", le dijo al gobernante noruego.

"Venezuela ya fue invadida"

También tuvo un momento en que expresó su emoción sobre su reencuentro con sus hijos en Oslo. "Al final soy una de las millones de madres venezolanas que anhelan abrazar a sus hijos y no están pudiendo. Eso nos une y les prometí que iba a venir en su nombre, recibir el premio y llevárselo de vuelta a ellos", dijo.

Poco antes, en una aparición inesperada la mañana del jueves, insistió en que hará todo lo posible por regresar a Venezuela para poner fin a la “tiranía” en el país.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento adecuado”, declaró la principal opositora de Nicolás Maduro al salir del Parlamento noruego. Machado no precisó cuándo regresará. “No voy a decir cuándo será ni cómo ocurrirá”, comentó, pero añadió que desea “terminar muy pronto con esta tiranía y tener una Venezuela libre”.

La líder opositora venezolana también agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

A sus 58 años, y escondida en su país desde junio de 2024, no pudo asistir el miércoles a la ceremonia del Nobel en Oslo. Pero, horas después, saludó a simpatizantes desde su hotel y salió a abrazarlos, poco después de llegar.

PUBLICIDAD

Las autoridades venezolanas habían advertido que Machado podría convertirse en una “fugitiva” si viajaba a Oslo para recibir el premio, otorgado por su “lucha” por la democracia. Al hablar sobre las amenazas a su seguridad, Machado dijo a los periodistas: “Cualquiera que viva en Venezuela y quiera decir la verdad está en peligro”.

No están claros los detalles de cómo Machado logró salir de Venezuela, donde se encontraba escondida del régimen de Nicolás Maduro desde enero.

El diario The Wall Street Journal informó la mañana del miércoles que Machado logró salir la víspera en una lancha hasta Curazao, una isla ubicada a pocas millas de la costa oeste de Venezuela, citando anónimamente a funcionarios del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el reporte, el gobierno de Donald Trump habría asistido en la salida clandestina de Machado, quien ha estado varios meses escondida en territorio venezolano.

Con información de AFP.

Mira también:

Video En realidad aumentada: la ruta que habría tomado María Corina Machado para salir de Venezuela



El diario también detalló que Machado logró salir de Caracas disfrazada y con una peluca, y que superó una decena de controles militares para poder salir del país vía marítima. Esto, no sin antes coordinar su travesía con el Ejército de EEUU, que durante los últimos 3 meses ha destruido más de 20 lanchas y matado a más de 80 de sus tripulantes frente a las costas de Venezuela, alegando que eran embarcaciones de narcotráficantes.

Machado no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del galardón, que finalmente recibió su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó un discurso escrito por su madre.

PUBLICIDAD

Machado no había sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas. La posibilidad de que viajara a Oslo generó una ola de rumores en los últimos días.

"María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo", declaró Frydnes en la ceremonia de entrega del premio más temprano.

"Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", expresó.

La grabación que mandó María Corina Machado a Oslo

Pese a que aún no se sabe bien cómo salió Machado de Venezuela, su hija dejó entender que ella regresará al país. "Ella quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que ella volverá a Venezuela muy pronto", dijo Sosa.

Entre muchos "héroes de este viaje" honrados en la conferencia, Sosa mencionó "a los líderes de todo el mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa", pero no elaboró.

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo.

"Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea", había explicado la galardonada.

PUBLICIDAD

El premio a la mujer de 58 años fue concedido por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana que, según dijo el 10 de octubre el presidente del comité noruego del Nobel, "se ha convertido en un estado autoritario brutal", y describió a Machado como "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en la historia reciente de América Latina".

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado preocupaciones sobre la situación en Venezuela y han pedido que Maduro sea responsabilizado por la represión de la disidencia.

La lucha de María Corina Machado por la democracia en Venezuela

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluyendo descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, que está lleno de leales a Maduro, declarara al titular como ganador.

González, quien buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra, asistió a la ceremonia del miércoles.

Cinco laureados del Premio Nobel de la Paz en el pasado fueron detenidos o encarcelados en el momento del premio, según el sitio web oficial del premio, más recientemente la activista iraní Narges Mohammadi en 2023 y el defensor de los derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski en 2022.

PUBLICIDAD

Los otros fueron Liu Xiaobo, de China en 2010, Aung San Suu Kyi, de Myanmar, en 1991 y Carl von Ossietzky, de Alemania en 1935.