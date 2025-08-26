Venezuela anuncia movilización de su Armada ante despliegue militar de EEUU en el Caribe

Video EEUU refuerza su presencia militar en el Caribe Sur y Maduro responde desplegando miles de soldados

Venezuela anunció este martes una movilización de sus fuerzas militares navales, en medio de la tensión creciente por Cuál es el poder real de los buques de guerra desplegados por EEUU frente a la costa de Venezuela, frente a las costas de Venezuela, para luchar contra el narcotráfico según la Casa Blanca

El ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, anunció con un video en redes sociales detalles sobre el operativo militar venezolano que se lleva a cabo en la región occidental y suroccidental del país, a lo largo de la frontera con Colombia.

"Tendremos un despliegue importante de drones con distintas misiones (...) recorridos fluviales con la infantería de marina" en ríos hacia el golfo de Venezuela, "patrullas navales en lago de Maracaibo y en el golfo de Venezuela, y buques de mayor porte más arriba, al norte, en nuestras aguas territoriales", dijo Padrino.

No dio detalles sobre cuántas o qué tipo de naves de la Armada venezolana estarían involucradas en la operación, denominada Relámpago del Catatumbo.

"Habrá un despliegue de corredor aéreo, de helicópteros, de vigilancia, inteligencia", con unidades de 250 hombres para completar los 15,000 efectivos militares que Nicolás Maduro ordenó movilizar a la frontera con Colombia, con la que Venezuela comparte unos 2,200 kilómetros de frontera.

En el video de Padrino, se puede observar un mapa del lago de Maracaibo, en la región occidental de Venezuela, con indicaciones operacionales escritas, y el nombre de "FT Cangrejo" y "Patrulla Naval", en alusión a la Fuerza de Tarea Cangrejo, de la Guardia Costera de Venezuela.

Según el ministro, "hay presencia militar en la zona, para la protección de las instalaciones petroleras".

Las autoridades venezolanas informaron la víspera de la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.

Estados Unidos envió tres destructores de misiles guiados, aviones espía P-8, un submarino de ataque, y unos 4,500 marines, para operaciones antidrogas en el Caribe, según la Casa Blanca.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que el presidente Donald Trump "está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia", agregó, a la vez que insistió en que Maduro “no es un presidente legítimo” y que su “régimen” es “un cartel del narcotráfico”.

Un miembro de la guardia presidencial muestra armas durante una ceremonia de inducción para las personas que se inscribieron en la campaña de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el museo militar 4F en Caracas, el 23 de agosto de 2025. Miles de personas se alistaron el sábado en las fuerzas militares de Venezuela para engrosar las filas de cara a una posible invasión estadounidense. Imagen PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images

EEUU elevó a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro para que rinda cuentas ante la justicia estadounidense, por presuntamente liderar el llamado "Cartel de los Soles", que traficaría drogas hacia territorio estadounidense.

"Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo", explicó a la AFP el analista Phil Gunson, del Crisis Group.

Caracas exigió además este martes en Naciones Unidas "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe", según un comunicado.

El canciller Yván Gil pidió el "apoyo" del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para "restablecer la sensatez".

Maduro, para enfrentar la movilización militar de EEUU, abrió el registo de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada con una alta carga ideológica, integrado por civiles. Según el gobierno de Maduro, ya hay 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.

Con información de AFP

