Venezuela EEUU confisca otro buque frente a la costa venezolana, según reportes Estados Unidos confiscó un buque frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales, según informó la agencia Reuters citando a funcionarios. De confirmarse, esto aumentaría la tensión que ya existe en torno al país caribeño, cuyo gobernante, Nicolás Maduro, se encuentra bajo presión militar estadounidense.

Video Trump ordena el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos está interceptando y confiscando un buque frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales este sábado, según reportó primero la agencia Reuters.

El medio cita a tres funcionarios estadounidenses que hablaron en condición de anonimato. El reporte fue confirmado horas más tarde por otros reportes del medios.

PUBLICIDAD

Esta nueva acción militar llega días después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

De confirmarse oficialmente, sería la segunda vez que Estados Unidos confisca un petrolero cerca de Venezuela. Las acciones llegan en medio de una campaña de presión militar y mediática que el gobierno de Trump está llevando a cabo sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump no descarta guerra con Venezuela y Rubio reafirma que se aplicará el bloqueo

El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navegaba en dirección suroeste y se encontraba a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el 12 de diciembre de 2025. Imagen AP



El presidente Trump dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela, mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este viernes que "nada impedirá" a Estados Unidos en el Caribe aplicar el bloqueo contra petroleros sancionados.

Preguntado en una entrevista telefónica por la emisora NBC si descartaba una guerra, Trump contestó: "no lo descarto".

Pero se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero", señaló Trump. "Lo sabe mejor que nadie". Trump dijo que habló recientemente con Maduro por teléfono.

Maduro, ha alegado que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Al responder preguntas en rueda de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio, hablando en español, dijo que no quería "especular". El gobierno Trump está aplicando presión contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente de liderar un cártel de narcotráfico, el presunto "cártel de los Soles".

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo numerosos ataques contra supuestas embarcaciones presuntamente de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un balance de más de 100 muertos.

Pero la crisis más seria en décadas de Estados Unidos en América Latina no tiene parece que vaya a resolverse pronto. El apoyo ruso al gobierno de Maduro no es preocupante porque Moscú tiene "las manos ocupadas" con la guerra en Ucrania, aseguró Rubio en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

"El régimen de Maduro es ilegítimo"

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. Imagen Jesus Vargas/AP



En plena campaña militar sin precedentes contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Rubio se mostró enérgico. Estados Unidos "no puede" y no va a firmar ningún "acuerdo de paz" con los grupos que envían drogas al país, advirtió.

"El régimen de Maduro es ilegítimo" y "su cooperación con estos grupos terroristas en nuestra región, incluso sus propias actividades terroristas, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", añadió.

El Departamento del Tesoro anunció luego nuevas sanciones contra familiares de un sobrino de Maduro que fue detenido, encarcelado bajo acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos en 2017 y liberado posteriormente en un canje de prisioneros.

Ante el nivel de tensión entre ambos países, México y Brasil se han ofrecido públicamente como mediadores.

"Nada" impedirá el bloqueo a petroleros

Video Cinco muertos tras ataques de EEUU contra dos supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico Oriental



"Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", dijo Rubio. "No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de aplicar las leyes de Estados Unidos en términos de buques que están sancionados", dijo.

PUBLICIDAD

Washington decomisó un petrolero sometido a sanciones y su carga la semana pasada, y Trump anunció luego un "bloqueo" contra "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Desde que Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela en 2019, los comerciantes que compran petróleo venezolano han recurrido a flotas no oficiales que ocultan su ubicación.

Trump también ha dicho que pronto comenzarán los ataques terrestres estadounidenses contra el país sudamericano, aunque no dio a conocer más detalles.