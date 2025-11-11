Maduro ordena realizar ejercicios militares "masivos" en medio de la creciente tensión entre Venezuela y EEUU

Video Imágenes de un nuevo ataque de EEUU a supuestas ‘narcolanchas’ en el Pacífico

Venezuela inició este martes ejercicios militares masivos para proteger su territorio de una posible agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos después de que el gobierno de Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe desde el pasado septiembre.

Casi 200,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro participan en los ejercicios que se extenderán hasta el miércoles en todo el país.

“Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

Padrino destacó que el ejercicio “no va en desmedro” de las labores cotidianas para combatir “la amenaza del narcotráfico” y de grupos armados que “pretenden operar en la frontera” con Colombia.

Horas después, Maduro aseguró que se trata de un ejercicio que “hacía falta para afinar las capacidades de movilización en tiempo real”.

El mandatario, en un acto de gobierno televisado, también firmó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por el Legislativo.

La ley “institucionaliza poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación” entre el Estado y la sociedad civil, acotó.

Los ejercicios militares —incluida la incorporación en milicias de voluntarios civiles armados que asisten a las Fuerzas Armadas—, fueron ordenados por Maduro en septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el lunes un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

La acción incrementó la cifra de ataques conocidos a 19 y el número de fallecidos al menos a 75 desde que el gobierno de Trump lanzó un operativo contra el tráfico de drogas en aguas frente a costas sudamericanas, que muchos ven como una táctica de presión sobre el gobernante venezolano.

Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano.

