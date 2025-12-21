Venezuela EEUU busca interceptar otro tanquero usado para transportar crudo venezolano, el segundo este fin de semana En la víspera, EEUU detuvo un tanquero petrolero que transportaba crudo venezolano sancionado por el gobierno estadounidense, había informado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Video Estados Unidos confisca un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela: esto se sabe

La movida para interceptar otro tanquero petrolero, confirmada a AP por funcionarios con conocimiento de la operación, se da después de un operativo similar el sábado. Un funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que las labores del domingo involucran "a una embarcación de la 'flota negra' parte de la forma en la que Venezuela evade las sanciones" de Washington.

El funcionario añadió que el tanquero llevaba una bandera falsa y estaba bajo una orden judicial de incautación. La agencia Reuters fue la primera en reportar sobre la operación de la Guardia Costera este domingo.

La incautación al amanecer del sábado de un barco con bandera de Panamá llamada Centuries tuvo como objetivo lo que la Casa Blanca describió como una “embarcación con bandera falsa operando como parte de la 'flota negra' venezolana para traficar petróleo robado”.

El 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Marina, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper, parte de la 'flota fantasma' de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ni siquiera estaba navegando con la bandera de una nación cuando fue incautado por la Guardia Costera.

Trump habla de un "bloqueo total" contra Venezuela

Después de esa primera incautación, Trump dijo que Estados Unidos llevaría a cabo un “bloqueo” contra Venezuela. Por lo pronto, el mensaje de por sí aumenta las tensiones con el gobierno de Maduro, al que Trump ahora calificó como “organización terrorista extranjera” y al que parece querer desalojar del poder, aunque hasta ahora la Casa Blanca no lo haya dicho con esas palabras.

Trump alega que Venezuela está utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no está claro por qué Trump considera que Estados Unidos tenía un reclamo válido sobre la operación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía estatal.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica en una campaña de presión contra Maduro, sugiriendo que los movimientos de la administración republicana están al menos en parte motivados por disputas sobre inversiones petroleras. Algunos petroleros sancionados ya se están desviando de Venezuela.

Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que se nacionalizó el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. La compensación ofrecida por Venezuela se consideró insuficiente, y en 2014, un panel de arbitraje internacional ordenó al gobierno socialista del país pagar 1,600 millones de dólares a ExxonMobil.

La campaña en paralelo con la que se atacan supuestas 'narcolanchas'

El enfoque en los petroleros se produce mientras Trump ha ordenado al Departamento de Defensa llevar a cabo una serie de ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que su administración alega están contrabandeando fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han muerto en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Los ataques a los botes han enfrentado escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos son realmente narcotraficantes y que los ataques fatales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada la semana pasada que Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo en 'Meet the Press' de NBC este domingo que el uso militar de Trump para montar presión sobre Maduro va en contra de la promesa de Trump de mantener a Estados Unidos fuera de guerras innecesarias.

Los demócratas están presionando a Trump para que busque autorización del Congreso para la acción militar en el Caribe.

“Deberíamos estar usando sanciones y otras herramientas a nuestra disposición para castigar a este dictador que está violando los derechos humanos de sus ciudadanos y ha llevado la economía venezolana a la ruina”, dijo Kaine. “Pero les diré, no deberíamos estar librando una guerra contra Venezuela. Definitivamente no deberíamos estar librando una guerra sin un voto del Congreso”.

