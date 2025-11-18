El Cartel de los Soles, la red criminal "dinámica" que EEUU declaró terrorista

Video EEUU designará al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional

El gobierno de Donald Trump prevé designar tan pronto como la semana próxima como organización terrorista extranjera a un conglomerado de funcionarios civiles y militares en Venezuela, presuntamente liderados por Nicolás Maduro y que es conocido bajo un alias que data del siglo pasado: el Cartel de los Soles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el domingo que su despacho planea designar al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, (FTO en inglés), y aseguró que "el ilegítimo" Maduro la encabeza.

En medio de un despliegue de fuerzas militares estadounidenses sin precedentes en el mar Caribe, a apenas cientos de millas de Venezuela, Rubio acusó al cartel de haber "corrompido" las instituciones en ese país, traficar drogas a Estados Unidos y Europa, y conspirar con otras bandas delictivas para la “violencia terrorista”.

El Cartel de los Soles ha sido mencionado por años en la prensa, los tribunales de Estados Unidos y la retórica de políticos críticos del chavismo como una organización criminal híbrida, con cientos de integrantes uniformados, civiles y de la guerrilla colombiana, con raíces en instituciones y hasta la familia de Maduro.

Un nombre que se remonta a los años 90

A principios de los años 90, se usó esa denominación para referirse a un grupo de oficiales militares y sus subordinados, acusados de enviar droga a Estados Unidos y cuyos presuntos jefes incluso participaron en un programa antinarcóticos de la CIA.

El general de brigada Ramón Guillén Dávila, jefe de la unidad antinarcóticos de la Guardia Nacional venezolana, hoy Guardia Nacional Bolivariana, fue investigado y acusado junto a su sucesor, el también general Orlando Hernández Villegas, por haber llevado a Estados Unidos al menos 22 toneladas de cocaína entre 1987 y 1991 en el marco de un programa ideado por la CIA para penetrar bandas colombianas.

De acuerdo con documentos jurídicos, la CIA aprobó el envío de al menos una tonelada de cocaína pura al aeropuerto de Miami para obtener información sobre los carteles en Colombia, q ue terminó en las calles de Estados Unidos por el “pobre juicio y manejo” de agentes norteamericanos.

Entonces, “Cartel del Sol” era el nombre que utilizaba la prensa, en singular, por la sola estrella dorada que portaban los generales de brigada.

A medida que se sospechaba de otros generales de división, se amplió a “Cartel de los Soles” por los dos astros que tenían en sus charreteras. Generales en jefe como el ministro de defensa Vladimir Padrino López lucen hoy 3 soles en sus uniformes.

Aquellos hechos coincidieron con el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que comandó en 1992 el teniente coronel Hugo Chávez para combatir la corrupción política, según argumentó antes de ganar la presidencia, en 1998.

Red “difusa” dentro del Estado venezolano

El centro de investigación sobre delincuencia organizada en las Américas, Insight Crime, afirma que los reportes sobre arrestos de soldados de la Guardia Nacional por aceptar pagos para permitir el tránsito de cargamentos de droga en conexiones aéreas y terrestres del país suramericano datan de la década final del siglo XX.

Insight Crime resalta en sus reportes que el Cartel de los Soles es “un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano” acusados de participar en “una amplia gama de actividades criminales”, no sólo en el tráfico de drogas, sino además en el contrabando de gasolina y la minería ilegal en regiones como Bolívar, en el sur.

Esa organización criminal también estaría integrada por agentes policiales, líderes políticos, gobernantes locales, familiares de funcionarios y empresarios.

“No es un grupo jerárquico o ideológico”, como un cartel tradicional del narcotráfico, y su estructura se asemeja a “una red difusa de células instaladas” en los distintos componentes militares, con miembros con múltiples rangos, según Insight Crime.

Steven Dudley, codirector y cofundador de Insight Crime, describe al Cartel de los Soles como “una federación de bloques de interés” dentro del gobierno de Venezuela que “se unen alrededor de ciertas economías criminales”.

“Es una red dinámica que puede ir cambiando” según cargos y posiciones de sus miembros dentro del Estado, afirmó Dudley a Univisión Noticias.

Explicó que sus integrantes pechan “impuestos” a actividades criminales o participan directamente en esas economías ilícitas, administrando “ciertas áreas importantes”, como aduanas, agencias de identificación, control de tierras y ramas antinarcóticos.

¿Entidad genuina o invento?

El grupo promotor de la paz International Crisis Group afirmó que “no hay duda de que oficiales militares de alto rango se han estado beneficiando del tráfico de drogas ilícitas durante décadas” en Venezuela, pero advirtió que los esfuerzos por presentar al Cartel de los Soles como una entidad genuina “están muy lejos de la realidad”.

Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica del centro de estudios Stimson, dijo no tener claro que el Cartel de los Soles exista y consideró que es “una forma de describir el involucramiento informal” de militares y de miembros del gobierno venezolano en el narcotráfico.

“La administración Trump lo sabe bien, pero, para mantener la coherencia de sus políticas en la región, tendría que argumentar que un bombardeo a Venezuela forma parte de sus otras acciones contra los narcotraficantes”, expresó a Univisión Noticias.

Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del gobierno de Nicolás Maduro, calificó de “invento” la tesis de un cartel vinculado al Estado venezolano.

Cabello está acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Maduro, que ganó la presidencia en 2013 tras la muerte por cáncer de Chávez, es señalado como el líder de esa organización. Otro líder es, siempre según Washington, el ministro de Defensa Padrino López.

Otros exfuncionarios buscados por Estados Unidos por narcotráfico son Rodolfo McTurk, ex jefe de Interpol; Jesús Itriago, ex jefe de antinarcóticos de la policía científica; y Pedro Martín, ex director de inteligencia económica de la policía política.

Tres sentencias clave en Estados Unidos

Estados Unidos condenó judicialmente entre 2024 y 2025 a dos altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas por su presunta militancia en el Cartel de los Soles.

El ex mayor general Clíver Alcalá fue condenado en una corte de Manhattan en 2024 a 21 años de cárcel por “narcoterrorismo” y suministrar armas a las FARC.

El también ex mayor general Hugo “El Pollo” Carvajal, que dirigió la inteligencia militar en los gobiernos de Chávez y Maduro, fue sentenciado este año en Estados Unidos tras declararse culpable de narcotráfico y narcoterrorismo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, agentes del Estado venezolano han conspirado con las FARC para transportar y distribuir drogas en Estados Unidos; les han brindado seguridad para tales fines a cambio de millones de dólares; y les han provisto de armas, explosivos y municiones.

Las acusaciones de Estados Unidos sobre el narcotráfico de Venezuela no sólo han involucrado a jerarcas militares, sino incluso a miembros de la familia de Maduro.

En 2017, un juez federal de Nueva York condenó a 18 años de prisión a dos sobrinos de la esposa de Maduro y dirigente del chavismo, Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Habían sido arrestados en Haití en 2015 durante una operación encubierta de la DEA. Fueron entregados en 2022 a Venezuela a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses.

El exvicepresidente Tareck El Aissami, otro de los funcionarios señalados por Estados Unidos como miembros del Cartel de los Soles, fue detenido en 2024 por el gobierno de Maduro bajo acusaciones de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

