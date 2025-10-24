Cómo es el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y poderoso del mundo, que Trump enviará al Caribe

Estados Unidos aumentó este viernes de manera radical su presencia militar en el mar Caribe con el envío de un grupo de combate liderado por un poderoso portaaviones a esta zona en la que ha realizado numerosos ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga.

El gobierno de Donald Trump anunció el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaviones más moderno y tecnológicamente más avanzado con el que cuenta actualmente la Armada de EEUU, a las aguas frente a las costas de Sudamérica.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó su envío para “reforzar la capacidad de EEUU para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

"Estas fuerzas mejorarán y aumentarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones transnacionales", agregó.

Las autoridades no han especificado cuánto tiempo tomará para que el USS Gerald R. Ford llegue a su destino ni en qué zona específica del Caribe se posicionará junto a otros buques de guerra.

¿Cómo es el portaviones USS Gerald R. Ford que EEUU enviará al Caribe?

El USS Ford, que tiene cinco destructores en su grupo de ataque, es generalmente acompañado por al menos un crucero de misiles, un destructor de misiles guiados, un submarino de ataque y un buque logístico.

El Ford puede llevar a bordo entre 70 y 75 aeronaves de combate, lideradas por aviones caza F18 Super Hornet para ataque y defensa aérea, EA-18G Growler para alerta temprana y guerra electrónica, E-2D Hawkeye para alerta temprana y control aéreo y helicópteros Seahawk MH-6R/S para búsqueda y rescate, guerra antisubmarina y transporte de efectivos.

“El USS Gerald R. Ford es el buque insignia de la clase Ford de portaaviones, la primera nueva clase en más de 40 años”, se lee en la página oficial de la Marina estadounidense.

PUBLICIDAD

“Es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones desarrolladas en el mar”, agrega el sitio web.

Se puso en servicio en julio de 2017. Con 78 m de ancho de cubierta, 40 m de altura y 334 de eslora, tiene un desplazamiento de 100,000 toneladas largas a plena carga y una velocidad de más de 30 nudos (más de 55 km/h).

Una fuente confirmó a la agencia AP que uno de los destructores que lo acompaña está en el mar Arábigo y otro en el mar Rojo. En el momento del anuncio del Pentágono, el portaaviones estaba en un puerto de Croacia, en el mar Adriático.

No está claro cuánto tiempo tomará que el grupo de ataque llegue a las aguas frente a Sudamérica o si los cinco destructores harán el viaje.

Con su nombre, el Gerald R. Ford rinde homenaje al 38º presidente de EEUU y a su trayectoria de servicio en la Armada y en el gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ford alcanzó el rango de teniente comandante de la Armada. Después, acabó asumiendo la presidencia del país entre 1974 y 1977.

Más de 40 muertos en los ataques militares de EEUU en el Caribe y Pacífico

El despliegue de un portaaviones como el USS Gerald R. Ford es una gran escalada de poder militar en una región donde ya existe un aumento inusualmente grande de la presencia estadounidense en el mar Caribe y las aguas frente a Venezuela.

Horas antes de que el Pentágono anunciara la noticia, Hegseth dijo que el Ejército había realizado el décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas y elevando así el número total de muertos de la campaña militar de Washington en la zona a al menos a 43 personas.

PUBLICIDAD

Hegseth afirmó que la operación se desarrolló en aguas internacionales y destacó que fue la primera embarcación atacada durante la noche.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, dijo el secretario de Defensa. “Día o noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Hegseth aseguró que la embarcación estaba operada por la banda Tren de Aragua. Es la segunda vez que el gobierno de Trump vincula una de sus operaciones con la banda venezolana, aunque no aportó detalles ni mayor información sobre la evidencia con la que cuentan para sostener sus acusaciones.

La frecuencia de los ataques de Washington ha aumentado en los últimos días. Dos de los más recientes se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en que el Ejército estaba dispuesto a realizarlos y pasando a la zona donde se contrabandea gran parte de la cocaína de los principales productores del mundo.

Los ataques y el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y en las aguas frente a Venezuela han aumentado las especulaciones de que el gobierno podría tratar de derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en EEUU.

Este jueves, el Ejército estadounidense voló un par de bombarderos pesados supersónicos hasta la costa de Venezuela, justo el día en que Trump sugirió que “pronto” ampliará sus operaciones marítimas a tierra firme en Venezuela.

El gobierno de Trump sostiene que está combatiendo el tráfico de drogas hacia EEUU, pero Maduro argumenta que las operaciones son un claro esfuerzo para sacarlo del poder.

Mira también: