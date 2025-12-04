El "preocupante" video del ataque a una supuesta 'narcolancha' que mostró el almirante que ordenó bombardearla

Video Hegseth respalda al almirante que ordenó rematar a sobrevivientes de una supuesta 'narcolancha'

La visita del almirante de la Armada Frank 'Mitch' Bradley al Congreso este jueves para explicar pormenores de cómo se realizó el primer ataque contra una supuesta 'narcolancha' en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, dejó una declaración tajante, un video impactante y varias preguntas en el aire.

En la audiencia a puertas cerradas con los líderes de los comités de inteligencia del Congreso, Bradley aseguró que no recibió una orden de "matar a todos" del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como informó la semana pasada The Washington Post en un artículo que reveló que dos sobrevivientes del ataque a la lancha fueron rematados en un segundo bombardeo.

Sin embargo, tras ver el video completo del ataque a la lancha, varios representantes expresaron su preocupación por lo que vieron sobre cómo se desarrolló la operación, que, consideran, puede calificarse como una "ejecución extrajudicial" y, según algunos, un "crimen de guerra".

"Lo que vi en esa sala fue una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público", declaró a la prensa el representante de Connecticut Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

"Hay dos personas en clara situación de peligro, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que mató Estados Unidos", aseguró Himes.

¿Por qué rematar a los sobrevivientes de la supuesta 'narcolancha'?

Pese a que Bradley aseguró que no había esa orden de "matar a todos" los que estuvieran en la embarcación, no está claro la justificación para rematar a los dos sobrevivientes.

Aunque ni Bradley ni los legisladores presentes dieron mucho más detalles sobre la interpelación como suele suceder en esos encuentros a puertas cerradas por razones de seguridad nacional, el Pentágono ha argumentado que rematar a los dos sobrevivientes se justificó porque era "parte de la misión original", que era impedir el transporte de drogas que estaba llevándose a cabo en ese momento.

De acuerdo con ese razonamiento, los dos hombres (que aparentemente estaban pidiendo socorro por radio) podrían haber sido rescatados por secuaces que recuperaran parte del cargamento que flotaba en el mar y haber seguido con el trabajo de llevarla a su destino, lo que enmarca la acción en la "misión original".

Bradley era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y supervisaba las operaciones coordinadas entre las unidades de operaciones especiales de élite del Ejército con base en Fort Bragg, Carolina del Norte. Aproximadamente un mes después del ataque, fue ascendido a comandante del Comando de Operaciones Especiales de EEUU y cuenta con el respeto de congresistas de ambos partidos.

"Espero que Bradley diga la verdad y arroje algo de luz sobre lo que realmente sucedió", dijo a los periodistas el senador de Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Senado.

Dudas sobre si el ataque a la 'narcolancha' violó la ley

La visita de Bradley al Congreso se produce en un momento en que los comités liderados por los republicanos intensifican su supervisión sobre los ataques de Hegseth y las Fuerzas Armadas estadounidenses, por la campaña que ha incluido más de 20 ataques y dejado unos 80 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre.

Dos paneles del Congreso han abierto investigaciones para determinar si Hegseth o Bradley podrían ser culpables de las órdenes que emitieron durante la operación. Expertos legales afirman que el ataque en sí constituye un delito dentro de las leyes internacionales y más aún si los sobrevivientes fueron el objetivo.

Legisladores de ambos partidos en el Congreso quieren saber qué órdenes dio Hegseth con respecto a las operaciones y cuál fue el razonamiento para el segundo ataque y han abierto una investigación sobre las actividades contra supuestas lanchas de narcotraficantes en alta mar, en su primer trabajo de supervisión de las acciones de la Casa Blanca en el primer año de Trump.

Los demócratas también exigen que la administración publique el video completo del ataque del 2 de septiembre, así como los registros escritos de las órdenes y cualquier directiva de Hegseth. Si bien los republicanos, que controlan los comités de seguridad nacional, no han solicitado públicamente esos documentos, se han comprometido a una revisión exhaustiva.

Hegseth ha afirmado que "no se quedó" para el segundo ataque, pero que Bradley "tomó la decisión correcta" y "tenía plena autoridad" para hacerlo en lo que algunos han interpretado como un espaldarazo peligroso para el almirante, porque lo pone como la primera cabeza a caer si se determina que existió alguna ilegalidad.