Donald Trump Trump ofrece un discurso a la nación desde la Casa Blanca cuestionando el gobierno de Biden Apenas la víspera, el presidente anunció que se dirigiría al país para hablar de los "éxitos" de su gestión de gobierno, mientras escalan las tensiones militares con Venezuela, donde muchos temen que se produzca un desenlace bélico para deponer a Nicolás Maduro.



El presidente Donald Trump adelantará su agenda para el próximo año y más allá en el discurso que a esta hora ofrece en vivo desde la Casa Blanca, en momentos en que su popularidad ha ido disminuyendo.

En sus primeras palabras, el presidente aseguró que "recibió un desastre" de su predecesor, Joe Biden, al que culpó de lo que calificó como la mayor inflación de los últimos 50 años.

Al iniciar su discurso, el presidente Trump repitió lo que son sus puntos típicos sobre el problema de la inmigración y las "fronteras abiertas" del gobierno anterior.

"Estoy bajando los precios y están bajando rápido", aseguró el presidente, quien ofreció una lista de productos que, según él, han bajado de precio desde el año pasado.

Las encuestas muestran que la mayoría de los adultos están frustrados con su manejo de la economía, ya que la inflación aumentó después de que sus aranceles elevaran los precios y la contratación se desacelerara, mientras que parte de su base más dura cuestiona los planes militares dirigidos a Venezuela, país al que el día anterior amenazó con un "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que carguen petróleo venezolano.

Las deportaciones masivas de inmigrantes también han resultado impopulares, incluso cuando se le ve favorablemente por detener los cruces a lo largo de la frontera con México.

También hizo referencia a los aranceles, asegurando que gracias a su política comercial EEUU recibirá 18 billones de dólares en inversiones de compañías privadas.

Trump tiene la mira en las elecciones para el Congreso de 2026

El discurso a la Nación de Trump ha tenido un aire a mensaje de campaña, defendiendo muchas de sus políticas, resaltando los precios de la gasolina y anunciando pagos extraordinarios como el "dividendo para los guerreros", de $1,776, que sería pagado a los miembros del servicio militar antes de Navidad, financiado en parte con los ingresos procedentes de los aranceles.

En 2026, Trump y su partido enfrentarán una especie de referéndum sobre su liderazgo en las elecciones de mitad de período que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Funcionarios de la administración dicen que los compromisos de inversión para nuevas fábricas revertirán el reciente declive en los empleos de manufactura y que la actividad del consumidor mejorará dramáticamente a medida que las personas reciban mayores reembolsos de impuestos el próximo año.

Un informe publicado el martes mostró un mercado laboral que parece cada vez más frágil, incluso si la economía en general aún parece ser estable.

Los empleadores estaban agregando en promedio 122,750 empleos al mes durante los primeros cuatro meses de este año. Pero desde que Trump anunció sus aranceles en abril, las ganancias mensuales de empleo han promediado un escaso 17,000, ya que la tasa de desempleo ha subido del 4% en enero al 4,6% del mes pasado.

El equipo de Trump responsabiliza a los legisladores demócratas por cerrar el gobierno por las pérdidas de empleo reportadas el martes durante octubre.