María Corina Machado María Corina Machado salió de Venezuela en lancha con la ayuda de EEUU: según 'The Wall Street Journal' La líder de la oposición de Venezuela está rumbo a la capital noruega, donde este miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido este año, aunque no llegó a tiempo para recibir el galardón. La gran duda es cómo logró salir del país.

Video “Quiere vivir en una Venezuela libre”: hija de María Corina Machado habla tras recibir el premio de su madre

Un bote, la isla de Curazao y asistencia estadounidense. Todos estos elementos habrían estado involucrados en la salida de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, a quien se esperaban este miércoles en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, ceremonia a la que finalmente no llegó. Sin embargo, se ha informado que ya está en la capital Noruega, aunque no ha podido ser verificada esa información.

El diario The Wall Street Journal informó la mañana del miércoles que Machado logro salir la víspera en una lancha hasta Curazao, una isla ubicada a pocas millas de la costa oeste de Venezuela, citando anónimamente a funcionarios del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el reporte del diario estadunidense, que está siendo citado por varios medios, el gobierno de Donald Trump habría asistido en la salida clandestina de Machado, quien ha estado varios meses escondida en territorio venezolano.

Machado no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del galardón, que finalmente recibió su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó un discurso escrito por su madre en que asevera que "debemos estar dispuestos a luchar por la libertad".

Fuentes cercanas al círculo de Machado que están en Oslo esperando a la líder opositora, no quisieron comentar a Univision Noticias si ella está ya en la capital noruega o si el reporte de The Wall Street Journal tiene fundamente, argumentando que la "seguridad de mucha gente en Venezuela está en riesgo"

Machado no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. La posibilidad de que viajara a Oslo generó una ola de rumores en los últimos días.

"María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

"Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", expresó.

La grabación que mandó María Corina Machado a Oslo

Pese a que aún no se sabe bien cómo salió Machado de Venezuela, su hija dejó entender que ella regresará al país. "Ella quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que ella volverá a Venezuela muy pronto", dijo Sosa.

Entre muchos "héroes de este viaje" honrados en la conferencia, Sosa mencionó "a los líderes de todo el mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa", pero no elaboró.

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo.

"Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea", había explicado la galardonada.

El premio a la mujer de 58 años fue concedido por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana que, según dijo el 10 de octubre Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, "se ha convertido en un estado autoritario brutal", y describió a Machado como "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en la historia reciente de América Latina".

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado preocupaciones sobre la situación en Venezuela y han pedido que Maduro sea responsabilizado por la represión de la disidencia.

La lucha de María Corina Machado por la democracia en Venezuela

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluyendo descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, que está lleno de leales a Maduro, declarara al titular como ganador.

González, quien buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra, asistió a la ceremonia del miércoles.

Cinco laureados del Premio Nobel de la Paz en el pasado fueron detenidos o encarcelados en el momento del premio, según el sitio web oficial del premio, más recientemente la activista iraní Narges Mohammadi en 2023 y el defensor de los derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski en 2022.

Los otros fueron Liu Xiaobo de China en 2010, Aung San Suu Kyi de Myanmar en 1991 y Carl von Ossietzky de Alemania en 1935.