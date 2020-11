Obamacare parece estar a salvo: jueces clave de la Corte Suprema están de acuerdo con que partes de la ley sigan vigentes

Desde que asumió el poder en 2017, Trump ha intentado acabar con la ACA y hasta ahora no ha podido. La diferencia esta vez, es que tras la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett el máximo tribunal alcanzó una mayoría conservadora de 6-3.

Sin embargo, un reporte de Politico y otro del diario The New York Times señalan que algunos jueces conservadores han dado señales de que podrían no revocar Obamacare en su totalidad. "Estoy de acuerdo con usted en que es un caso muy sencillo según nuestros precedentes, lo que significa que eliminaríamos el mandato y dejaríamos el resto en su lugar", dijo el juez Brett Kavanaugh al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que ya ha sido autor de dos decisiones en defensa de ACA.