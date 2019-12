Una corte de apelaciones decide que parte de ley de Obamacare es "inválida"

“Todavía puede ser que ninguno de las partes de la ley sea separable del mandato individual, incluso después de concluida esta investigación. Puede ser que todo el ACA (Affordable Care Act) sea separable del mandato individual. También puede ser que algunos de los ACA sean separables del mandato individual, y otros no ”, escribió la juez Jennifer Elrod . " (El juez) O'Connor tiene que ser más específico acerca de qué partes de la ley no pueden separarse del mandato , y también debe tener en cuenta la decisión del Congreso de dejar el resto de la ley esencialmente sin cambios cuando redujo a cero la pena por no tener seguro", escribió Elrod.

En desacuerdo con esta decisión, la jueza Carolyn Dineen King dijo que sus colegas estaban prolongando "la incertidumbre sobre el futuro del sector de la salud". King habría encontrado el mandato constitucional, aunque inaplicable, y habría dejado el resto de la ley en paz. "Sin ningún mecanismo de aplicación para hablar, las preguntas sobre la legalidad del 'mandato' individual son puramente académicas, y las personas pueden comprar un seguro, o no", escribió King. “No hace falta decir nada más. Hace tiempo que se resolvió que los tribunales federales se ocupan de casos y controversias, no de curiosidades académicas".

La demanda siguió a la aprobación por parte del Congreso de una importante reforma fiscal en 2017 , que incluyó la reducción del impuesto "Obamacare" a los no asegurados a cero. El caso surgió porque los opositores de "Obamacare" notaron un fallo fragmentado de la Corte Suprema de 2012 que confirmó la ley. En esa decisión, los jueces conservadores rechazaron el argumento de que el Congreso podría exigir que todos compren un seguro. Pero el presidente del tribunal John Roberts, uniéndose a cuatro jueces liberales, dijo que el Congreso tenía el poder de gravar a quienes no tienen seguro. Sin ningún impuesto en vigor, argumentó la demanda de Texas, el llamado "mandato individual" era inconstitucional y toda la ley debe caer. El juez O'Connor estuvo de acuerdo en su fallo de diciembre.

Los partidarios de la ley dijeron que la reducción de la multa fiscal a cero podría interpretarse como una suspensión del impuesto, que no dio lugar al mandato inconstitucional. Dijeron que la estructura para cobrar una multa a los no asegurados se mantuvo en su lugar. Agregaron que, incluso si el mandato individual se hizo inconstitucional por el proyecto de ley de reducción de impuestos, el resto de la ley podría salvarse. El Congreso ya no había derogado la Ley del Cuidado de Salud Asequible en su totalidad, señalaron los partidarios de la ley. Lo que sucedió en 2017, sostuvieron en argumentos escritos, es que el Congreso "eligió hacer que la provisión de cobertura mínima no se pueda hacer cumplir, dejando al mismo tiempo todas las otras partes de la ACA".