La administración Trump trabaja en su propio plan sobre los subsidios al Obamacare: ¿qué incluiría la propuesta?

El presidente Donald Trump planea presentar esta semana, tan pronto como este mismo lunes, una nueva propuesta para frenar la subida de los costos de la atención médica y evitar que las primas se disparen a finales de año, cuando expiren los subsidios a los seguros adquiridos al amparo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), más conocida como Obamacare.

Reportes de medios estadounidenses aseguran que la Casa Blanca trabaja a contrarreloj para ofrecer una alternativa propia, en un contexto de creciente preocupación por la asequibilidad de la atención médica, con primas que podrían más que duplicarse, facilitando a los demócratas un arma potente para las elecciones de mitad de período en 2026.

PUBLICIDAD

La extensión de los subsidios de Obamacare fue durante más de un mes la demanda central de los demócratas para poner fin al cierre de gobierno, y si bien un reducido número de senadores de ese partido terminó votando con los republicanos para volver a echar a andar el aparato ejecutivo federal hasta enero sin resolver lo de los seguros, los republicanos en correspondencia aceptaron celebrar una votación a mitad de diciembre sobre la prórroga de esas subvenciones, dando tiempo a Trump a que presente su tan anunciada alternativa.

Desde su primer gobierno, Trump ha sido muy crítico con el Obamacare y ha prometido eliminarla y plantear su propio plan, pero ni entonces, ni en los 10 meses que lleva de su segunda presidencia, este ha tomado forma. Recientemente dijo que iba a "arreglar" esa legislación impulsada por el presidente demócrata Barack Obama.

Los actuales refuerzos a los subsidios de ACA se implementaron en 2021 como parte del paquete de alivio por la pandemia de covid-19 firmado por Biden. Expiran el 31 de diciembre de 2025, salvo que el Congreso los extienda. De ser así, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 2 millones de personas más no tendrán seguro para el año que viene.

En qué trabaja la administración Trump

El marco que está discutiendo la Casa Blanca prevé extender temporalmente de alguna manera los subsidios de la ACA, aunque con límites que restrinjan su alcance, como podrían ser nuevos topes de ingresos y la exigencia de que todos los afiliados paguen algún tipo de prima, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el tema, aunque dejaron claro que la propuesta no es definitiva y que tanto el contenido como el calendario están sujetos a cambios.

PUBLICIDAD

La extensión a los subsidios sería por dos años, reportó Politico. El tope de elegibilidad limitaría los subsidios a las personas con ingresos de hasta el 700 % del umbral federal de la pobreza, en línea con lo que un grupo bipartidista ha estado debatiendo por separado, agregó el medio, citando a fuentes con conocimiento de las negociaciones.

El plan eliminaría la llamada 'prima cero', lo que obligaría a que todos los inscritos tengan que pagar algo, un guiño a los republicanos que aseguran que el hecho de que millones de estadounidenses no paguen nada por su póliza de salud fomenta prácticas fraudulentas.

La propuesta de Trump solicitaría al Congreso que apruebe fondos para las reducciones de costos compartidos, lo que reduciría el gasto directo de los afiliados, añadió Politico.

También incluiría una opción que permita a los usuarios que elijan un plan de nivel inferior redirigir parte de la ayuda federal a una cuenta de ahorro para gastos médicos, con ventajas fiscales. Esta idea ha sido mencionada por republicanos y por el propio Trump recientemente, insistiendo en desviar los fondos federales a las personas, para ayudarles a adquirir su cobertura médica, en lugar de a las aseguradoras, como ocurre en la legislación actual.



Los senadores republicanos Rick Scott, de Florida, y Bill Cassidy, de Louisiana, han presentado propuestas para avanzar con esta iniciativa. La de Scott permitiría usar toda la ayuda para comprar cobertura, incluidos planes menos completos y más baratos fuera de los mercados de ACA, debilitando esta legislación, mientras la de Cassidy permite transferir a estas cuentas solo los subsidios ampliados, para pagar servicios médicos como consultas, recetas o lentes, detalló CNN.

PUBLICIDAD

El debate sobre la prórroga de los subsidios incluye un punto que sigue sin resolverse: varios sectores republicanos quieren añadir nuevas restricciones que impidan utilizar cualquier forma de ayuda financiera federal —ya sean estos subsidios, créditos fiscales o reducciones de costes— para cubrir abortos electivos, es decir, aquellos que no responden a una emergencia médica. Esta prohibición, defendida desde hace años por los conservadores, podría incorporarse como condición en las negociaciones, aunque todavía no está claro si formará parte del acuerdo final, reportó Axios.

No está claro cómo la propuesta de Trump será recibida en el Congreso. El tema de la atención médica genera fuertes divisiones entre los propios republicanos. Los conservadores más duros han presionado para dejar que los subsidios expiren, mientras que los republicanos moderados insisten en prorrogarlos y algunos buscan impulsar una reforma más amplia del sistema de salud.

Mira también: