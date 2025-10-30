Congresista Pete Aguilar: "Es desafortunado que el presidente esté viajando en lugar de ocuparse de esta crisis"

Video ¿Cuánto aumentaría el costo de Obamacare en 2026 si no hay un acuerdo en el Congreso? Te explicamos

El estancamiento en Washington por el cierre del gobierno ha abierto una dura realidad a la que millones de familias en Estados Unidos se enfrentarán a partir de noviembre, cuando intenten pagar sus seguros de salud para el año siguiente.

El desacuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso mantiene al gobierno federal cerrado, sin que haya una luz al final del túnel.

En el centro de la confrontación está la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que los demócratas buscan mantener financiado (así como otros programas como SNAP -cupones para compra de alimentos) y que para ellos es el principal punto de fricción en las inconducentes negociaciones con los republicanos.

El representante por California y presidente del Caucus Demócrata de la Cámara Baja, Pete Aguilar, ha colocado, como lo hacen los miembros de partido, la responsabilidad de esta casi inevitable crisis de salud, sobre el liderazgo republicano.

En una conversación con medios de comunicación este jueves, Aguilar consideró que es el presidente Donald Trump quien debería intervenir para negociar la extensión de los créditos del ACA.

"El presidente se ha ido de gira a Asia. Está regresando a Estados Unidos. Es increíblemente desafortunado que el presidente esté viajando en lugar de ocuparse de esta crisis de cuidado de la salud que tenemos frente a nosotros", respondió Aguilar a la consulta de Univision Noticias.

Las negociaciones en un punto muerto

El líder del Caucus Demócrata, el congresista por California Pete Aguilar. Imagen Rod Lamkey/AP



Siendo los republicanos los que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado y también el poder de la Casa Blanca, los demócratas están firmes en que no votarán para reabrir el gobierno hasta que los republicanos accedan a negociar la extensión de estos subsidios ampliados.

Por su parte, los republicanos han mantenido una línea dura, negándose a negociar temas vinculados a la cobertura de salud hasta que el gobierno federal vuelva a operar. Mientras tanto, la atención médica de millones de estadounidenses pende de un hilo, ya que la fecha de inicio de la inscripción abierta (1 de noviembre) se acerca.

"Hemos dicho repetidamente que estamos abiertos a dialogar y negociar con la administración en cualquier momento y lugar. Pero tampoco confiamos en que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson o el senador (líder de la mayoría republicana) John Thune logren un acuerdo por sí solos", dijo Aguilar.

Los demócratas señalan a Trump como el responsable

Los demócratas acusan directamente a Trump y a los republicanos de la Cámara Baja de haber establecido otras prioridades al haber aprobado la legislación que fue llamada la "Big Beautiful Bill", que, apuntan los demócratas, favorecerá a los más ricos en detrimento de los ciudadanos comunes.

El congresista Aguilar afirmó que los republicanos "aprobaron la Big Ugly Bill" para dar recortes fiscales permanentes para los multimillonarios, mientras permitían que los subsidios que mantienen la cobertura médica asequible para las familias caducaran.

"Sabemos, por los propios comentarios del presidente Trump, que él es el presidente y el 'presidente de la Cámara'. Queremos negociar directamente con él para evitar esta crisis de salud. Muchos de nosotros mantenemos buenas relaciones con nuestros colegas republicanos y mantenemos abiertos los canales de comunicación. Pero, sinceramente, necesitamos que el presidente tome la iniciativa para evitar esta crisis y negocie con los demócratas", apuntó Aguilar.



Mientras tanto, del lado republicano, el líder Mike Johnson acusa a los demócratas de estar usando el cierre de gobierno como "una palanca".

“Estamos hartos”, dijo en su conferencia de prensa diaria en el Capitolio, en el día 30 del cierre. En un comunicado había dicho que desde que comenzó el cierre, "los demócratas han recurrido a excusas". "Primero afirmaron que no eran los responsables, luego que se trataba de la 'atención médica', y después de 'Trump'", aseguró Johnson en un comunicado.

El impacto devastador en las familias

La preocupación por el impacto del precio de las primas se refleja en la opinión pública: unos 6 de cada 10 estadounidenses están "extremadamente" o "muy" preocupados por el aumento de sus costos de salud en el próximo año, según una reciente encuesta de The Associated Press-NORC.

Video Beneficiarios de subsidios de salud temen aumentos de primas tras cierre parcial del gobierno



Alex Jacquez, de la organización progresista Groundwork Collaborative, apuntó que el alcance del impacto de la subida de precios para millones de estadounidenses será devastador para el bolsillo.

"Los créditos fiscales de las primas de seguros de salud que están a punto de expirar a finales de año ayudan a 22 millones de estadounidenses a pagar la cobertura médica a través del mercado del ACA y van a subir la prima promedio en más del 100%. Eso sumará hasta $1,000 en el año", señaló Jacquez en la conversación con medios.

"Veremos que las primas mensuales para individuos que ganan $65,000 y tienen más de 60 años aumentarán $920 al mes si no se toma ninguna medida para proteger a estos pacientes de los aumentos masivos de precios que estamos a punto de ver", explicó.



Aguilar contó que en el distrito 33 de California, que él representa, las historias de impacto humano por la expiración de los subsidios se multiplican. Mencionó el caso de una mujer que trabaja como mesera a tiempo parcial, cuya prima de seguro aumentará a $638 por mes.

Dijo que para estas familias, los créditos fiscales son vitales, y señaló que la inacción podría obligar a esos ciudadanos a sacrificar su cobertura, aumentando la deuda médica y forzándolos a recurrir a las salas de emergencia." Para ellos, los créditos fiscales del ACA son un salvavidas", señaló.

Julie Margetta Morgan, ex directora asociada de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) dijo que lo que está por venir en materia de aumento de gastos en salud para las clases medias y trabajadoras sumarán al "tormento" de las deudas de salud que acarrean millones de estadounidenses.

"Como exlíder sénior de la CFPB vi de primera mano cómo las facturas médicas impagas estaban atormentando a más de 100 millones de consumidores con $200 mil millones de deuda y los está manteniendo en un ciclo de cobros y collections... Y así, en solo unos días, millones de familias se enfrentarán a la opción de pagar el doble o incluso el triple por la prima de su seguro médico o quedarse sin seguro", aseguró Morgan.