Open enrollment: A partir de este sábado millones enfrentan alzas en seguros de salud

Video Reto Economía: Consejos para cuidar tu bolsillo en el periodo de inscripción para seguros de salud

Los compradores de seguros se encuentran en una situación difícil, ya que muchos de ellos se enfrentarán a los mayores aumentos de primas en años.

El aumento de precios, la menor asistencia y el cierre del gobierno federal afectan al mercado de seguros de salud justo cuando los consumidores empiezan a buscar cobertura este sábado, cuando se abre el open enrollment.

El periodo anual de inscripción para que millones de personas elijan un plan individual comienza este sábado en casi todos los estados, y la política está impactando al mercado de la cobertura de salud.

El gobierno federal cerró a principios de este mes cuando los demócratas en el Congreso exigieron negociaciones para extender los créditos fiscales ampliados que han ayudado a la gente a comprar cobertura en los últimos años. Los republicanos afirman que no negociarán hasta que los demócratas voten a favor de reabrir el gobierno.

El impacto que esto tiene en la comunidad latina es brutal, indican organizaciones como Voto Latino, que en un comunicado compartido con medios de comunicación este sábado alertan sobre el golpe que sufrirán las familias hispanas.

9 millones de latinos

Según la organización, nueve millones de latinos podrían ver cómo sus costos de salud se disparan si el Congreso no renueva las ayudas.

Desde la aprobación del Affordable Care Act (ACA), más de 9 millones de latinos obtuvieron acceso a seguros de salud que antes no tenían —incluyendo 1.3 millones de niños y 2 millones de jóvenes adultos que hoy están cubiertos a través de los planes de sus padres—, en especial en California, Texas y Florida.

“Los latinos siguen siendo una de las poblaciones con menor cobertura. Gracias al ACA, más en nuestra comunidad pudieron acceder a seguros asequibles. Pero ahora, los republicanos están eligiendo la política partidista por encima de la salud del pueblo trabajador", denunció la organización progresista.

La organización agregó que la negativa a ampliar los subsidios amenaza con aumentar los costos médicos para familias que ya enfrentan la subida de precios en vivienda, alimentos y servicios básicos, además de la pérdida de beneficios del programa SNAP.

“Cada día que el cierre de gobierno continúa, más familias pierden cobertura, los costos aumentan y la confianza en el gobierno se erosiona", dijo Voto Latino.

Del otro lado, la organización latina conservadora The LIBRE Iniciative, apunta a que el centro del problema es el cierre de goobierno y señalan a los demócratas.

"Mientras el Congreso debate, millones de estadounidenses trabajadores —incluidos innumerables latinos— están pagando las consecuencias. Los empleados federales están de baja temporal o trabajando sin paga, y las pequeñas empresas luchan por sobrevivir. En lugar de votar para reabrir el gobierno, los demócratas en el Congreso siguen bloqueando una resolución clara que pondría fin a esta crisis", señaló The LIBRE Iniciative.

El primer plazo vence en 6 semanas

Los compradores de seguro de salud tendrán hasta el 15 de enero en la mayoría de los estados para encontrar un plan para 2026, pero deberán elegirlo antes del 15 de diciembre si desean cobertura a partir del Día de Año Nuevo.

Esta es la principal oportunidad que tienen cada año las personas con cobertura individual para encontrar un plan para el próximo año. Más de 24 millones de personas se inscribieron en planes individuales para 2025, según KFF, organización que estudia temas de atención médica.

Las personas pueden comprar un nuevo plan con la ayuda de créditos fiscales basados en los ingresos a través de los mercados de seguros establecidos en cada estado. La administración del expresidente Joe Biden reforzó esta ayuda con créditos fiscales mejorados durante la pandemia. Estos créditos expirarán este año a menos que el Congreso apruebe una prórroga.

Los compradores también pueden encontrar opciones fuera de estos mercados, a veces a un precio menor, pero no recibirán la ayuda de los créditos fiscales.

Aumentos de precios

KFF ha declarado que las primas, o el costo de la cobertura, aumentarán alrededor de un 20% en promedio el próximo año. Sin embargo, la expiración de los créditos fiscales podría provocar que los costos de la cobertura se dupliquen con creces para algunos.

El seguro se ha encarecido debido al aumento de los costos de la atención médica, una gran preocupación para los estadounidenses.

Las aseguradoras también fijan los precios asumiendo que los créditos fiscales adicionales expirarán, y que las personas con buena salud que pagaron poco por la cobertura en 2025 podrían no volver a contratarla debido a esto.

Los precios más altos buscan compensar esa pérdida de ingresos.

Es posible que los precios más altos no cambien incluso si el Congreso restablece los créditos fiscales mejorados antes de que finalice el período de inscripción.

Podría ser más difícil encontrar seguro

En febrero, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid recortaron en un 90% la financiación de un programa federal que proporciona asesores que ayudan a las personas a encontrar cobertura.

Esto resultará en menos ayuda gratuita en más de dos docenas de estados que dependen del gobierno federal para administrar sus mercados de seguros de salud. Este tipo de ayuda es especialmente importante para quienes compran un seguro médico por primera vez y necesitan predecir sus ingresos para obtener créditos fiscales. Esta tarea puede ser particularmente difícil para los trabajadores temporales.

El sitio oficial: healthcare.gov

Más de 24 millones de personas se inscribieron en planes individuales en 2025, según la organización KFF.Los planes pueden adquirirse a través de los mercados estatales o federales de salud (healthcare.gov), con ayuda de créditos fiscales según el ingreso familiar.

Quienes buscan un seguro médico pueden familiarizarse con sus opciones consultando el mercado de su estado. Pueden encontrarlo en healthcare.gov.

Los expertos recomiendan comenzar directamente en healthcare.gov y no buscar por Google, donde pueden aparecer sitios que venden seguros limitados o temporales. “Completen primero la solicitud para los créditos fiscales”, aconsejó Joshua Brooker, agente independiente en Pensilvania, citado por AP. “Eso no es tiempo perdido: si luego se renuevan los subsidios, el sistema los ajustará automáticamente”.

También se recomienda comparar no solo el costo mensual, sino los deducibles, las redes de médicos y la cobertura de medicamentos. “No esperes a ver si se resuelve el debate sobre los créditos extra. Tal vez no pase durante tu ventana de inscripción. Y si luego cambia algo, siempre puedes actualizar tu elección”, dijo Brooker.