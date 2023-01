Qué opciones tienen los republicanos tras 6 intentos fracasados para elegir a McCarthy para presidir la Cámara Baja

"Todavía no veo cómo lo consiguirá porque creo que hay algunos de esos miembros que simplemente no quieren a Kevin McCarthy. Simplemente no confían en él y nunca votarán por él", dijo a Univision Noticias el excongresista democrata de Illinois Dan Lipinski. “No hay nada más importante que la confianza para un político. Si la gente no confía en ti, entonces no te apoyarán", añadió.