No quieren ser vecinos de Trump: una solicitud busca impedir que se mude a Mar-a-Lago cuando deje la Casa Blanca

Se trata de una carta enviada por vecinos del lugar a la ciudad de Palm Beach, en donde se encuentra el club, y también dirigida al Servicio Secreto de Estados Unidos, en la cual se afirma que Trump no tiene derecho legal de vivir en Mar-a-Lago ya que tras un acuerdo firmado a principios de la década de los 90 el magnate convirtió la finca en un club privado y se comprometió a que no sería usado como residencia permanente.

En un reporte del diario capitalino The Washington Post, que tuvo acceso a este documento, se cita al abogado de los vecinos de Mar-a-Lago, Reginald Stambaugh, quien asegura que la ciudad debería notificar al mandatario de que no podrá usar el club como su residencia privada cuando deje el cargo, algo que Trump ya ha anunciado en varias ocasiones, tras dejar claro que no volverá a su natal Nueva York, una ciudad con la que se ha enemistado durante su mandato.